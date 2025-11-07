Globalna konkurencija: Evropa mora osigurati svoju autoindustriju pred kineskim izazovima

Evropska unija mora zaštititi svoj automobilski sektor od kineske konkurencije, uključujući i preispitivanje cilja o potpunoj zabrani vozila s unutrašnjim sagorijevanjem do 2035. godine za nove automobile i kombije, prenosi Reuters.

Stephane Sejourne, potpredsjednik Evropske komisije za industriju i prosperitet, istakao je da EU također treba razmotriti diversifikaciju izvoza i postaviti nova pravila kako bi zaštitila proizvodnju u Evropi.

„Moramo biti manje naivni i vratiti se standardima svih velikih svjetskih ekonomija. Mi smo jedini kontinent koji nema strateško razmišljanje o industrijskoj politici“, rekao je bivši francuski ministar vanjskih poslova za italijanski dnevnik La Stampa.

On je upozorio da „ako ne interveniramo, za deset godina broj automobila proizvedenih i prodanih u Evropi će pasti s 13 na devet miliona“.



Stephane Sejourne, Foto: Reuters/Yves Herman

„Moramo pokazati fleksibilnost prema cilju potpune zabrane automobila s unutrašnjim sagorijevanjem do 2035. godine“, dodao je.

Očekuje se da će EU do kraja godine preispitati taj cilj, kao odgovor na apel proizvođača automobila koji tvrde da potpuni prelazak na električna vozila više nije izvediv.

Sejourne je kazao da bi evropski proizvođači automobila trebali tražiti nove tržišne prilike za prodaju, a kompanije bi trebale imati manje birokratskih prepreka.

Ranije ove sedmice, naveo je da Evropska komisija namjerava objaviti stvaranje nove kategorije pristupačnih malih električnih automobila kako bi se suprotstavila kineskoj konkurenciji i oživjela unutrašnje tržište, kao dio šire strategije koja će biti predstavljena 10. decembra, ove godine.

Industrijski komesar također je aludirao na moguće mjere protiv kineskih proizvodnih pogona u Evropi.

„Danas postoje proizvođači koji u Evropi sklapaju kineske automobile koristeći kineske dijelove i kinesko osoblje: to se dešava u Španiji i Mađarskoj. To nije prihvatljivo“, rekao je Sejourne.

Na pitanje treba li Evropa uvesti zaštitne mjere, Sejourne je rekao da „treba postaviti uslove za strane investicije u Evropi“, dodajući da bi, međutim, carine izazvale trgovinske tenzije i naštetile proizvodnji.

Također je naglasio da bi, kako bi se smanjila zavisnost od Kine za rijetke zemne minerale, Evropa trebala razmotriti nove dobavljače, poput Brazila, Kanade i afričkih zemalja, uvesti ograničenja u njihovoj upotrebi, više reciklirati i ulagati u potencijalne lokalne rudarske kapacitete.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH