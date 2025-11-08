Porodica milijardera iz Dubaija kupila superjahtu zaplijenjenu od ruskog oligarha

Kompanija povezana s jednim od najbogatijih ljudi na svijetu, koji je u javnost dospio zbog svoje veze s predsjednikom Donaldom Trumpom, navodno je novi vlasnik superjahte duge 106 metara. Prodala ju je američka vlada nakon što je oduzeta od ruskog oligarha na početku rata u Ukrajini.



Jahta, nazvana Amadea, prodata je na aukciji u septembru. To se dogodilo godinama nakon što je oduzeta u sklopu provođenja sankcija protiv bogatih Rusa povezanih s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.



Vlasništvo nad Amadeom zvanično je promijenilo vlasnika 10. oktobra, prema bazi podataka brodova Equasis. Više medija je izvijestilo da je sada u vlasništvu Beyond Holdings Group Limited. Registrovana je na istoj adresi kao i Damac Properties, kompanija milijardera iz UAE Husseina Sajwanija.

Brod za 22 osobe

Prema ruskim medijima, Beyond Holdings Group je prethodno bio registrovan kao AHS Four Company. Gdje AHS označava ime Sajwanijevog sina. Sinovljeva jahta, koja se iznajmljuje za više od 500.000 dolara sedmično, nosi isto ime.



Amadea, čiji je bivši vlasnik bio sankcionisani ruski oligarh Sulejman Kerimov, procijenjena je na oko 300 miliona dolara, iako cijena postignuta na aukciji nije objavljena.



Jahta je porinuta 2017. godine. Može primiti do 22 gosta u osam kabina. Ima teretanu, saunu, sobu za masažu, “infinity” bazen dug 10 metara, privatno pozorište, heliodrom i dva lifta.

Zapljene i pritisak na oligarhe

Kerimov je prvi put identifikovan kao ruski vladin zvaničnik 2018. godine. Brod je ponovo stavljen pod sankcije 2022. godine nakon ruske invazije na Ukrajinu. U junu 2022. godine, Ministarstvo pravde SAD-a zatražilo je zapljenu broda Amadea na Fidžiju. Tvrdili su da je Kerimov prekršio više američkih zakona, uključujući pranje novca i zavjeru. Uslijedila je dugotrajna pravna saga dok su vlasti pokušavale dokazati pravo vlasništvo nad brodom. Kupljen je uz pomoć fiktivnih kompanija i trustova, a zvanično je registrovan na ime oligarha Eduarda Khudainatova. U augustu ove godine, SAD su najavile prodaju Amadee kako bi povećale pritisak na ruske oligarhe i ohrabrile ih da utiču na predsjednika Putina da okonča rat u Ukrajini.



Ovo je bila prva prodaja zaplijenjene ruske luksuzne jahte od početka rata, prema AP-u. U posljednjih nekoliko godina, najmanje 12 jahti povezanih s Rusijom zaplijenjeno je širom svijeta, uključujući Italiju, Španiju i Francusku.

Fotografija: Shutterstock

Ko je Sajwani?

Sajwani je započeo karijeru u ugostiteljstvu, pružajući usluge američkoj vojsci i građevinskoj kompaniji Bechtel. Zatim je 2002. godine osnovao luksuznu kompaniju za razvoj nekretnina Damac Properties. Sarađivao je s Trumpom prije više od 10 godina na razvoju dva golf terena pod brendom Trump u Dubaiju. Viđen je kako slavi Novu godinu u Mar-a-Lagu 2016. i ove godine, kada se fotografisao s Trumpom i izvršnim direktorom Tesle Elonom Muskom.



Nakon što je Trump izabran na drugi mandat, Sajwani je to opisao kao “odlične vijesti za mene i moju porodicu”. Rekao je da su “čekali četiri godine da povećaju svoja ulaganja u SAD na vrlo veliku sumu novca”. U januaru je Trump najavio da će Sajwani uložiti 20 milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara u SAD-u. S nadom da će uložiti “još više” ako tržište dozvoli. Damac je također najavio ulaganje od 3 milijarde dolara u podatkovne centre u Indoneziji, Maleziji i Tajlandu, kao i više od 400 miliona dolara u Španiji.



Prema posljednjim procjenama, Sajwani ima bogatstvo od 10,2 milijarde dolara. Više nego dvostruko u odnosu na januar. On je drugi najbogatiji čovjek u UAE i 293. na listi najbogatijih ljudi na svijetu. Kerimov, prethodni vlasnik Amadee, ima procijenjeno bogatstvo od 16,4 milijarde dolara, što ga rangira na 155. mjesto na Forbesovoj listi milijardera. Stekao je bogatstvo ulaganjem u posrnule kompanije u Rusiji, kao i kupovinom dionica Sberbanke, Gazproma i Polyusa, najvećeg ruskog proizvođača zlata.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Please enable JavaScript

