Hotelijeri privlače turiste novim, „ludim“ aktivnostima: Hipnoza, multisenzorne igre, močvara

Ispunjavanje putovanja novim i jedinstvenim iskustvima koja imaju suštinu i značenje stvara dublja sjećanja nego samo razgledavanje znamenitosti.

Današnji putnici se sve više udaljavaju od pasivnog posmatranja i umjesto toga traže stvarna, impresivna iskustva koja imaju suštinu i značenje.

Uostalom, ispunjenje putovanja novim i jedinstvenim iskustvima stvara dublja i ispunjenija sjećanja od pukog razgledavanja.

Zato danas lideri u ugostiteljstvu stalno traže inovativne oblike zabave. Cilj je da njihovi objekti budu drugačiji i da omoguće trenutke vrijedne priče.

Cilj je organizirati putovanja koja gosti rado dijele na društvenim mrežama i u svojim recenzijama putovanja .

Zabavna putovanja

Na mnogim krstarenjima, od luksuznih odmarališta do butičnih kruzerskih linija, objekti koriste interaktivnu zabavu. Cilj je nametnuti premium cijenu i istaknuti se na sve konkurentnijim tržištima.

Sljedeće jedinstvene imerzivne aktivnosti nude gostima osobna iskustva kojih će se dugo sjećati.

Interaktivna hipnoza

Interaktivna hipnoza kao oblik zabave pojavljuje se kao jedan od odgovora ugostiteljske industrije na zahtjeve iskustvenih putovanja.

Koristeći svoju jedinstvenu Speed-Trance metodu, John Cerbon stvara iskustva koja transformišu goste hotela u aktivne učesnike. Oni generišu autentične, trenutke vrijedne dijeljenja koji podstiču pozitivne recenzije i pokrivenost na društvenim mrežama – upravo onu vrstu organskog marketinga koju menadžeri u ugostiteljstvu najviše cijene.

Hipnoza kao oblik zabave donosi mjerljiva poboljšanja u zadovoljstvu gostiju. Uz minimalna ulaganja u infrastrukturu.

Sa 34 godine iskustva u 33 američke savezne države, Kanadi i Evropi, Cerbon predstavlja inovaciju u zabavi koja mijenja pejzaž ugostiteljstva i putovanja. Njegovo takozvano iskustvo Trance-Master Comedy Hypnosis Halftime osvojilo je ovacije publike od Las Vegasa do Broadwaya.

Igralište

Igralište nije samo prostor, već smjela rekreacija načina na koji se gosti okupljaju, povezuju i doživljavaju noćni život.

Predvođeno Jennen Worthington, ovo analogno mjesto pruža priliku za nešto što gosti trenutno žude. To je prava interakcija, nostalgična radost i vrsta zabave koja se ne može gledati putem streaminga ili prevlačenja.

Lokacije Playgrounda u Las Vegasu i Nashvilleu su igrališta za odrasle – ogromni, filmski prostori ispunjeni multisenzornom igrom, šarenim dekorom i energičnom atmosferom.

Gosti se takmiče, smiju i igraju zajedno na način koji podsjeća na ulazak u drugi svijet. Ljudi ne dolaze samo da igraju igre. Dolaze da se povežu, zbliže i stvore zajedničke uspomene. Worthington dodaje: “Uspjeh mjerimo smijehom i tapšanjem po ramenu.”

Bakerov rat

U Woodloch Pinesu, besprijekorna mješavina tradicije, luksuza i prirodne ljepote stvara okruženje i putovanje gdje svaki boravak postaje dragocjena uspomena. Pejzaž Poconosa pruža savršenu kulisu za nezaboravan odmor.

Woodloch Pines, koji mnogi mediji prepoznaju kao najbolji porodični resort u Americi, garantuje nezaboravne trenutke. Također, bezbroj aktivnosti za goste svih uzrasta. Pustite mašti na volju u kuhinji uz porodičnu igru ​​Baker's War.

Naoružani ukusnim sastojcima i budžetom za dodatne poslastice, otkucavanje sata brzo postaje vaš najgori neprijatelj u ovoj uzbudljivoj igri do samog kraja.

Pratite temu, uključite “tajne sastojke” i potrudite se da impresionirate sudije kako biste osvojili medalju Woodloch Pines.

Pisanje pjesama, kuhanje…

Putem platforme World of Hyatt FIND Experiences, članovi mogu učestvovati u jedinstvenim aktivnostima poput privatnih sesija pisanja pjesama s muzičarima iz Nashvillea ili časova kuhanja s nagrađivanim kuharima.

Kao dio misije hotelskog lanca Hyatt da članovima približi kultne kulturne trenutke, World of Hyatt bio je službeni hotelski sponzor Filmskog festivala Sundance 2025. godine.

Tokom prvog vikenda festivala, putnici su imali priliku da se povežu na glavnoj ulici Park Cityja kroz zanimljiva iskustva koja su okupila filmsku zajednicu, uključujući “Not Your Standard Bingo” u organizaciji The Standard Hotels i iskustvo “Scents of Sundance” koje je dizajnirala Alila Napa Valle.

Vožnja biciklom kroz močvaru

Sea Island, smješten na jugoistočnoj obali Georgije, je odmaralište s pet zvjezdica.

Bilo da se pridružujete jutarnjim patrolama za promatranje kornjača s lokalnim prirodoslovcima, isprobavate šetnju s jastrebom s glavnim sokolarom ili sudjelujete u praktičnim programima za mlade prirodoslovce, odmaralište nudi ponešto za sve uzraste i interese.

Ponuda resorta uključuje vožnju biciklom kroz močvaru, jahanje konja duž dina, kao i vođene izlete kajakom i ribolovom. Bingo večeri u resortu postale su popularan društveni događaj.

Kolekcionarski automobili

Boca Raton podiže ljestvicu luksuznih sadržaja partnerstvom s britanskim brendom Hedley Studios kao dijelom iskustva vožnje u Hedley Studios.

Trenutno je Boca Raton jedini resort na svijetu koji gostima nudi mogućnost probne vožnje više modela iz kolekcije Hedley Studios.

Svako vozilo, ručno izrađeno u Velikoj Britaniji u saradnji s vodećim automobilskim brendovima, predstavlja reinterpretaciju kolekcionarske kvalitete.

Igranje golfa kao društveni ritual

Foto: Shutterstock/NMK-Studio

Novi program Social Swing u Tryall Clubu donosi svjež i prijateljski pristup tradicionalnom golfu.

Kombinacijom igre Social Swing nastaje jedinstvena nova ponuda koja golf prikazuje kao društveni ritual, a ne kao usamljeni sport.

Održava se na prestižnom prvenstvenom terenu kluba na Jamajci i poziva goste da zamijene takmičenje prijateljskom atmosferom. Svaka sesija traje sat i po i prima do osam gostiju, održavajući opušten tempo i društvenu atmosferu.

Roger Sands, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

