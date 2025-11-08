Turska izdala naloge za hapšenje Netanyahua i izraelskih zvaničnika zbog optužbi za genocid

Turska je u petak izdala naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i još nekoliko desetina izraelskih zvaničnika zbog optužbi za „genocid“.

Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu saopćila je da su nalozi izdani protiv 37 osoba. Pored Netanyahua, na meti su i izraelski ministar odbrane Israel Katz, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir, te načelnik Generalštaba Eyal Zamir, između ostalih.

Prema navodima tužilaštva, izraelski zvaničnici se terete za „zločine protiv čovječnosti“ i „genocid“ počinjene u Pojasu Gaze i protiv flotile s humanitarnom pomoći koja je prošlog mjeseca presretnuta od strane izraelskih snaga.

Izrael je brzo reagovao, osudivši i odbacivši naloge za hapšenje

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar nazvao je ovaj potez „PR trikom“ turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

“U Erdoganovoj Turskoj, pravosuđe je odavno postalo alat za ušutkivanje političkih protivnika i hapšenje novinara, sudija i gradonačelnika,” napisao je Sa’ar na društvenim mrežama, podsjećajući na hapšenje istanbulskog gradonačelnika Ekrema Imamoglua ranije ove godine. Imamoglu, glavni Erdoganov rival, uhapšen je u martu u sklopu istraga o korupciji i terorizmu.

Palestinski pokret Hamas pozdravio je odluku Turske, rekavši da taj potez „potvrđuje plemenite stavove turskog naroda i njegovog rukovodstva“.

REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Izdavanje naloga otvorilo je pitanja o ulozi koju bi Turska mogla imati u planiranoj multinacionalnoj sigurnosnoj misiji za Gazu, čiji je cilj očuvanje sporazuma o prekidu vatre posredovanog od strane SAD-a.

Ranije ove sedmice, u Istanbulu su se sastale brojne zemlje s većinskim muslimanskim stanovništvom kako bi razgovarale o formiranju Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) za Gazu, ključnog dijela 20-tačkastog plana prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa. Privremene snage trebale bi obučavati novu palestinsku policiju i pomoći u stabilizaciji regije.

SAD su navele da Turska, koja je imala značajnu ulogu u postizanju dogovora o prekidu vatre s Hamasom, može biti važan partner u misiji. Ipak, Izrael se protivi prisustvu turskih trupa u Gazi.

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da će Izrael na kraju morati dati pristanak za bilo koje strane trupe stacionirane u Gazi.

Ovi turski nalozi dolaze skoro godinu dana nakon što je Međunarodni krivični sud (ICC) izdao nalog za hapšenje Netanyahua, optužujući ga za ratne zločine. Premijerov ured tada je odbacio optužbe ICC-a kao “apsurdne i antisemitske”.

Please enable JavaScript

