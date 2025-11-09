SAD odobrile Mađarskoj izuzeće od sankcija na rusku naftu i gas

Sjedinjene Američke Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija na uvoz nafte i plina iz Rusije, objavio je zvaničnik Bijele kuće, nakon što je Viktor Orbán iznio svoj zahtjev tokom sastanka s Donaldom Trumpom u Washingtonu.

Prošlog mjeseca, Trump je uveo sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosneft, povezane s ratom u Ukrajini, što je uključivalo prijetnju dodatnim mjerama protiv subjekata u zemljama koje od njih kupuju naftu.

Mađarski premijer sastao se u petak s Trumpom u Bijeloj kući, na njihovom prvom bilateralnom sastanku otkako se američki predsjednik vratio na vlast, te objasnio zašto njegova zemlja treba koristiti rusku naftu u vrijeme kada Trump vrši pritisak na Evropu da prekine takve prakse, piše Guardian.

Orbán je rekao da je ovo pitanje od ključne važnosti za Mađarsku, koja je evropska zemlja.

Fotografija: Reuters/Jonathan Ernst

Trump, koji nastoji pojačati pritisak na Moskvu da okonča rat u Ukrajini, djelovao je simpatično prema Orbánovom stavu.

„Razmatramo to, jer je za njega situacija vrlo drugačija kada je u pitanju dobijanje nafte i plina iz drugih regija“, rekao je Trump. „Kao što znate, oni nemaju… tu prednost da imaju more. To je velika i sjajna zemlja, ali nema more. Nema luku. Ali mnoge evropske zemlje kupuju naftu i plin od Rusije, i to čine godinama“, dodao je Trump. „A ja sam pitao: ‘Šta to znači? O čemu se radi?'“

Zvaničnik Bijele kuće, koji je razgovarao s Reutersom nekoliko sati nakon sastanka Trumpa i Orbána, izjavio je da je Mađarska, osim što je izuzeta od sankcija, pristala kupiti američki tečni prirodni plin (LNG) kroz ugovore ukupne vrijednosti oko 600 miliona dolara.

Prema Bloombergu, Orbán je na sastanku s Trumpom navodno namjeravao ponuditi obećanja o kupovini američkog ukapljenog prirodnog plina i nuklearnog goriva kao poticaj za izuzeće Mađarske od sekundarnih sankcija.

Konzervativno drugarstvo bilo je očigledno kada je Trump srdačno dočekao Orbána u Bijeloj kući, nazvavši mađarskog premijera “velikim vođom” prije nego što ga je uveo na samit, koji je uključivao bilateralni ručak.

Trump je pozvao evropske lidere da više poštuju Orbana

Trump je također pohvalio Orbánov čvrst stav o migracijama i pozvao evropske lidere da pokažu više poštovanja prema mađarskom premijeru, koji se više puta sukobljavao sa svojim kolegama iz Evropske unije oko pitanja migracija, demokratije i vladavine prava.

„Mislim da bi trebali snažno poštovati Mađarsku i ovog lidera, jer je bio u pravu u vezi imigracije“, rekao je Trump dok je sjedio pored Orbána u Bijeloj kući.

Orban je najavio da želi oživjeti planove za samit između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, za koji tvrdi da bi mogao dovesti do okončanja rata u Ukrajini. Njegovi kritičari u EU smatraju da je Orban previše blizak Putinu i nazivaju ga “trojanskim konjem Kremlja” unutar bloka.

Orbán nastoji osigurati Trumpovu posjetu Budimpešti kako bi ojačao svoju poziciju uoči teške izborne utrke, rekli su izvori iz Mađarske za Guardian.

U uvodnim izjavama, Orbán je pohvalio Trumpa i oštro kritikovao prethodnu Bidenovu (Joe Biden) administraciju, nazivajući je “namještenom”.

„Razlog zašto smo ovdje, da otvorimo novo poglavlje u bilateralnim odnosima između Sjedinjenih Država i Mađarske, jeste taj što je tokom administracije demokrata sve bilo namješteno“, rekao je Orbán, aludirajući na neosnovane tvrdnje Donalda Trumpa da je njegova predsjednička pobjeda 2020. godine „ukradena“.

„Poboljšali ste bilateralne odnose“, rekao je Trumpu. „Popravili ste ono što je prethodna administracija pogriješila, tako da smo sada u prilično dobroj poziciji da otvorimo novo poglavlje. Nazovimo to zlatnim dobom između Sjedinjenih Država i Mađarske.“

Trump, koji je pokrenuo široku akciju protiv imigracije u svojoj zemlji, ponovo je, bez dokaza, ustvrdio da postoji veza između migranata i kriminala.

“Pogledajte šta se dogodilo Evropi s imigracijom. Ljudi preplavljuju Evropu”, rekao je Trump.

Opisujući problem još oštrijim rasističkim terminima, Trump je dodao: “Kada posjetite neke zemlje, one su sada neprepoznatljive zbog onoga što su učinile. A Mađarska je i dalje prepoznatljiva.”

Orbán je branio svoju migrantsku politiku i oštro kritikovao finansijske kazne koje je EU nametnula Mađarskoj zbog kršenja pravila bloka.

„To je apsurdan svijet u kojem trenutno živimo u Evropi“, rekao je Orbán.

“Mi smo jedina vlada u Evropi koja sebe smatra kršćanskom vladom. Sve ostale vlade u Evropi su u osnovi liberalne ljevičarske vlade”, rekao je mađarski premijer.

Please enable JavaScript

