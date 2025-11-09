Većina Amerikanaca vjeruje da NBA igrači i treneri varaju u korist kladioničara

Više od tri četvrtine Amerikanaca vjeruje da su NBA igrači i treneri vrlo, donekle ili povremeno uključeni u ilegalne aktivnosti utjecaja na klađenje na NBA utakmice. To je pokazala nova studija Univerziteta Quinnipiac, u vrijeme kada je jedan profesor to nazvao “problemom povjerenja”. I sve nakon što su Terry Rozier, Chauncey Billups i drugi uhapšeni zbog svojih veza s ilegalnom shemom kockanja.



Na pitanje koliko često igrači i treneri mogu biti uključeni u ilegalni utjecaj klađenja na NBA utakmice, 12% ispitanika je reklo da su “vrlo” uključeni, 21% je reklo “donekle”, a 43% “povremeno” (ostali su rekli “rijetko ako ikada” ili su preskočili pitanje).



Na pitanje o specifičnim načinima na koje NBA igrači ili treneri mogu utjecati na sportsko klađenje, ispitanici su rekli da vjeruju da je najčešće ponašanje curenje povjerljivih informacija o dostupnosti NBA igrača. Zatim treneri koji donose odluke o sastavu kako bi utjecali na opklade. I igrači koji namjerno promašuju šuteve i skokove ili lažiraju povrede.

Navijači imaju više povjerenja nego ostali građani

Amerikanci su podijeljeni oko toga da li se NBA utakmice igraju fer. Tačno polovina je rekla da su sigurni da se utakmice igraju bez utjecaja igrača i trenera uključenih u sportsko klađenje.



NBA navijači imaju više vjere u fer-plej od prosječnog Amerikanca. Čak 67% samoproglašenih navijača bilo je ili vrlo sigurno (14%) ili donekle sigurno (53%) da se NBA utakmice igraju fer. Ali kada su pitani o ilegalnim aktivnostima igrača i trenera, odgovori navijača bili su slični ostatku populacije.



Sveukupno, skoro sedam od 10 Amerikanaca (68%) smatra da je uključenost NBA igrača i trenera u ilegalno sportsko klađenje problem.



U anketi je učestvovalo 1.013 odraslih osoba širom zemlje, od kojih su 399 samoproglašeni NBA navijači.



“Percepcija je važna, a trenutno NBA očigledno ima problem s percepcijom. Možda ima problem s povjerenjem”, rekao je Nick Pietruszkiewicz. On je direktor programa sportske komunikacije na Univerzitetu Quinnipiac.

Foto: Kevin Jairaj-Imagn Images/Reuters

Veliki novac

Amerikanci će legalno investirati 147,91 milijardi dolara u sportsko klađenje u 2024. To predstavlja rast od skoro 24% u poređenju sa 2023. godinom. Opklade na košarku činile su oko 25% ukupnih opklada, prema Investor's Business Dailyju.



Igrač Miami Heata Rozier, trener Portland Trail Blazersa Billups i bivši NBA igrač Damon Jones bili su među više od dvadeset i četiri osobe uhapšene prošlog mjeseca u okviru višegodišnje savezne istrage o dvije ilegalne sheme kockanja.

Rozier i Jones bili su među šest osoba optuženih za utjecaj na ishod utakmica ili odavanje insajderskih informacija kockarima. Zatim su uložili stotine hiljada dolara u takozvane prop opklade, uglavnom na učinak pojedinačnih igrača. Tužioci tvrde da je Rozier lažirao povredu kako bi se povukao iz igre. Jones, koji je radio kao “neformalni pomoćni trener” za Los Angeles Lakerse tokom NBA sezone 2022-23, odavao je medicinske informacije o igraču (za kojeg se vjeruje da je LeBron James). Tako je kockar mogao da se kladi protiv Lakersa. Sudski dokumenti navode da je najmanje sedam NBA utakmica bilo pogođeno ovom shemom.

Osim toga, Billups i Jones su navodno učestvovali u nizu namještenih poker igara u korist mafije. Američki tužilac Joseph Nocella rekao je da su igrači dovedeni na utakmice s obećanjem da će igrati s bivšim profesionalnim sportistima. Zatim su prevareni za milione dolara koristeći “visokotehnološku tehnologiju varanja”. Još jedan NBA igrač, Jontay Porter, ilegalno se kockao na ligaškim utakmicama. Doživotno mu je zabranjeno igranje u NBA ligi.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

