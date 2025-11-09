Stiže digitalni euro: Novi korak u modernizaciji evropskih plaćanja

Europska centralna banka nastavlja s projektom digitalnog eura, prelazeći u novu fazu tehničke pripreme za moguće izdavanje 2029. godine. Digitalni euro bi trebao dopunjavati gotovinu, omogućiti sigurna i inkluzivna digitalna plaćanja te potaknuti inovacije i otpornost europskog platnog sistema.

Prema navodima Europske centralne banke, Eurosistem je 2021. godine pokrenuo fazu istraživanja digitalnog eura, a u novembru 2023. započeta je dvogodišnja faza pripreme za njegovo moguće uvođenje. Cilj je bio definisati pravila korištenja, izabrati tehničke partnere, sprovesti testiranja i konsultovati građane i privredu. Svi ključni ciljevi ove faze su ostvareni.

Pripremljen je nacrt pravila koji propisuje standarde i procedure za pružanje osnovnih usluga plaćanja digitalnim eurom. Pravila osiguravaju jedinstveno korisničko iskustvo u cijeloj eurozoni, uz fleksibilnost za buduće inovacije.

Evropska centralna banka (ECB) izabrala je pet vanjskih tehnoloških partnera za razvoj platforme digitalnog eura, dok su osnovne funkcije zadržane unutar Eurosistema. Pokrenuta je i inovacijska platforma sa oko 70 učesnika, uključujući banke, fintech kompanije i trgovace, kako bi se testirale nove mogućnosti plaćanja i potakla digitalna inkluzija.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti i jednostavnom dizajnu aplikacije, kako bi digitalni euro bio dostupan i osobama s invaliditetom, starijima i korisnicima s nižim digitalnim vještinama. Planirano je i uvođenje offline plaćanja, koje bi omogućilo transakcije bez interneta, uz visoku razinu privatnosti i sigurnosti.

Istraživanja su pokazala da 66% građana eurozone želi isprobati digitalni euro, a i mali trgovci ga vide kao sredstvo za smanjenje troškova transakcija i jačanje pregovaračke pozicije prema bankama.

Probne transakcije predviđene do 2027. godine

Evropski lideri su u oktobru 2025. pozvali na ubrzanje projekta, a Upravni savjet ECB-a odlučio je da Eurosistem pređe u novu fazu tehničke pripreme za moguće uvođenje. Ako zakonodavni proces bude završen do 2026. godine, prve probne transakcije digitalnim eurom mogle bi početi 2027., dok se moguće izdavanje očekuje 2029. godine.

Ukupni troškovi razvoja procjenjuju se na oko 1,3 milijarde eura, a godišnji troškovi održavanja nakon lansiranja oko 320 miliona eura.

Digitalni euro će, kada bude uveden, postati siguran, inkluzivan i inovativan dodatak gotovini u cijeloj eurozoni.

„Digitalni euro će osigurati da građani i u digitalnom dobu zadrže sve prednosti gotovine. Time će se ojačati otpornost evropskog platnog sistema, smanjiti troškovi za trgovce i stvoriti platforma koja će privatnim kompanijama omogućiti inovacije, rast i konkurentnost“, rekao je Piero Cipollone, član Izvršnog odbora ECB-a.

Profimedia

Projekat digitalnog eura Eurosistema ima za cilj prilagoditi novac centralne banke digitalnoj eri i odgovoriti na izazove evropskog platnog sistema. Kako navike plaćanja evoluiraju, korištenje gotovine opada, a digitalne transakcije postaju norma, a potreba za javnim digitalnim sredstvima plaćanja postaje sve veća.

Digitalni euro će dopunjavati fizičku gotovinu, osiguravajući da svi u eurozoni i dalje mogu koristiti javno, pouzdano i univerzalno prihvaćeno sredstvo plaćanja, sada i u budućnosti. Time će se očuvati sloboda izbora i monetarna suverenost Evrope, dok će se istovremeno poticati inovacija, konkurentnost i otpornost evropskih plaćanja.

Eurosistem će se fokusirati na tri ključna područja: tehnička spremnost, saradnju s tržišnim sudionicima i podršku zakonodavnom postupku. Pripreme će se provoditi fleksibilno, u modulima, kako bi se omogućilo postupno uvođenje i ograničile financijske obaveze.

Istraživanja korisničkog iskustva pokazala su potrebu za jednostavnim, pouzdanim i sigurnim sistemom, pposebno za ranjive skupine i male trgovce. Projekt potvrđuje opredjeljenje ECB-a za digitalni euro koji služi svima, potiče inovacije i jača otpornost monetarnog sistema Europe.

Please enable JavaScript

