Objavljena lista 100 najboljih gradova za život

Resonance, globalni konsultantski i istraživački partner kompanije Ipsos, objavio je listu 100 najboljih gradova za život, rad i putovanja za 2025. godinu.

Svake godine, Resonance – konsultantska kuća za nekretnine, turizam i ekonomski razvoj i njen istraživački partner Ipsos – analiziraju stotine globalnih destinacija u svom izvještaju o najboljim gradovima svijeta. Cilj je identificirati koja mjesta zaista oblikuju način na koji živimo, radimo i istražujemo. Novo izdanje procjenjuje više od 270 gradova s ​​populacijom većom od milion stanovnika.

U svom izvještaju, Resonance uzima u obzir nekoliko stavki: povezanost aerodroma, nivo obrazovanja, stopu nezaposlenosti, ekonomske performanse, kvalitet zraka, kulturu i noćni život. Istraživanje je obuhvatilo više od 21.000 ljudi iz 30 zemalja.

Resonance je također poboljšao svoju globalnu pokrivenost integrirajući podatke s platformi poput Weiboa i Xiaohongshua. Prema riječima predsjednika Resonancea Chrisa Faira , ovo osigurava da izvještaj uključuje autentične lokalne perspektive.

„Pored tradicionalnih pokazatelja kao što su rast BDP-a, povezanost aerodroma i troškovi života, sada mjerimo i dinamiku startup ekosistema, digitalni angažman stanovnika i posjetilaca, kulturne programe te klimatske rizike i otpornost.“

Izvještaj o najboljim gradovima svijeta dolazi u vrijeme kada je rad na daljinu promijenio način na koji ljudi biraju gdje će živjeti. Za pojedince i preduzeća, izvještaj pokazuje koje destinacije napreduju i zašto. Fair je objasnila da se gradovi koji se nalaze na vrhu rang liste ne samo prilagođavaju, već i predvode nove modele urbane izvrsnosti.

Najbolji grad na svijetu

London je jedanaestu godinu zaredom proglašen najboljim gradom na svijetu. Grad je dobio ocjenu 2 na indeksu prosperiteta, 2 za atraktivnost i 3 za kvalitet života. Na prvom je mjestu po aerodromima i broju velikih kompanija.

London; Foto: Getty Images

„London i dalje privlači studente, poduzetnike i turiste“, napisali su autori izvještaja.

Uprkos godinama turbulencija, London se snažno oporavio od pandemije. U 2024. godini, potrošnja međunarodnih putnika dostigla je skoro 22 milijarde dolara (u odnosu na 17,4 milijarde dolara u 2023. godini), nadmašivši destinacije poput New Yorka i Dubaija.

London se također svrstava među vodeće svjetske gradove po stranim direktnim ulaganjima u tehnologiju i ima rekordan broj restorana sa Michelinovom zvjezdicom.

I dok tržište stambenih nekretnina stagnira, Amerikanci to iskorištavaju, a agenti za nekretnine kažu da su preplavljeni upitima američkih kupaca. Komercijalne nekretnine također bilježe porast među američkim kupcima: Prema Resonanceu, 3,78 milijardi dolara američkih sredstava uloženo je u komercijalne nekretnine u Velikoj Britaniji u prvom kvartalu 2024. godine.

New York City je ove godine pobijedio Pariz i zauzeo drugo mjesto. Grad je dobio ocjenu 2 na Indeksu prosperiteta, vođen raznolikom ekonomijom koja obuhvata finansije, medije i tehnologiju. Zaradio je ocjenu 2 za atraktivnost zahvaljujući svojoj umjetničkoj sceni, vrhunskoj gastronomskoj ponudi i mnoštvu novih hotela i atrakcija. Čak se dobro kotira i u kvaliteti života, sa ocjenom 3.

New York; Foto: Getty Images

New York je rangiran kao drugi u svijetu po broju pozorišta i koncerata, a među prvih je 5 po broju muzeja.

Rekonstrukcija gradske infrastrukture također je odigrala važnu ulogu. Od preuređenja aerodroma LaGuardia i JFK do širenja zelenih površina i parkova duž obale Manhattana, New York se modernizira za novo doba.

Pariz je pao sa prošlogodišnjeg drugog mjesta na treće. Resonance je u svom izvještaju francusku prijestolnicu nazvao historijskom, progresivnom, elegantnom, intimnom i globalnom.

Pariz; Foto: Getty Images

Uoči Olimpijskih igara 2024. godine, Pariz je uložio velika sredstva u čistiji prijevoz, javne prostore i preuređenje obale rijeke – zamah koji se nastavlja i u 2026. godini. Ugostiteljska industrija grada doprinosi s više od 35 milijardi dolara godišnje, s projekcijama da će se približiti 50 milijardi dolara do 2032. godine. Dodajte tome pješačku dostupnost, rastuću mrežu biciklističkih staza i inicijative prilagođene pješacima, i Pariz je jednako ugodan za život koliko i privlačan.

Tokio se stabilno drži na 4. mjestu, poznat po svojoj sigurnosti, kulinarskoj sceni i pedantnom urbanom dizajnu. „Broj posjetilaca obara rekorde zahvaljujući slabom jenu, pri čemu je Japan zabilježio skoro 37 miliona međunarodnih dolazaka u 2024. godini, s mjesečnim rekordima postavljenim tokom 2025. godine“, napisao je Resonance.

Madrid se popeo sa 13. mjesta prošle godine na 5. mjesto, zahvaljujući promišljenom pristupu modernizaciji. „Madridsko ulaganje u svoja bogata urbana i prirodna dobra, vođeno održivošću, oda je ponovnoj upotrebi i vjerovanju da sve staro može ponovo biti novo“, napisao je Resonance.

Evropa i dalje dominira među prvih 100, ali Azija brzo smanjuje razliku. Fair je ukazao na azijsko-pacifičku regiju, gdje se međunarodni turizam selektivno oporavio, a destinacije tamo doživljavaju neviđeni rast jer ljudi češće putuju na istok.

London, Ujedinjeno Kraljevstvo New York City Pariz, Francuska Tokio, Japan Madrid, Španija Singapur, Singapur Rim, Italija Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati Berlin, Njemačka Barselona, ​​Španija Sidnej, Australija Los Angeles, Kalifornija Seul, Južna Koreja Amsterdam, Holandija Peking, Kina Šangaj, Kina Toronto, Kanada Sao Paulo, Brazil Hong Kong, Kina Istanbul, Turska Melburn, Australija Bangkok, Tajland Osaka, Japan Oslo, Norveška Stockholm, Švedska Majami, Florida Beč, Austrija San Francisco, Kalifornija Bengaluru, Indija Mexico City, Meksiko München, Njemačka Dublin, Irska Kopenhagen, Danska Zürich, Švicarska Čikago, Ilinois Milano, Italija Lisabon, Portugal Prag, Češka Republika Buenos Aires, Argentina Mumbai, Indija Vankuver, Kanada Rio de Janeiro, Brazil Varšava, Poljska Hamburg, Njemačka Šenžen, Kina Montreal, Kanada Budimpešta, Mađarska Brisel, Belgija Rijad, Saudijska Arabija Kuala Lumpur, Malezija Bogota, Kolumbija Guangzhou, Kina Džakarta, Indonezija Delhi, Indija Las Vegas, Nevada Boston, Massachusetts Washington, DC Hjuston, Teksas Auckland, Novi Zeland San Jose, Kalifornija Helsinki, Finska Orlando, Florida Tajpej, Tajvan Frankfurt, Njemačka Lima, Peru Atlanta, Džordžija Seattle, Washington Perth, Australija Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo Cape Town, Južnoafrička Republika Krakov, Poljska Valensija, Španija Otava, Kanada Atina, Grčka Santiago, Čile Medellin, Kolumbija Köln, Njemačka Dallas, Teksas Brisbane, Australija Hangzhou, Kina San Diego, Kalifornija Hajderabad, Indija Čengdu, Kina Denver, Kolorado Kalgari, Kanada Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati Austin, Teksas Filadelfija, Pensilvanija Baltimore, Merilend Štutgart, Njemačka Rotterdam, Holandija Lyon, Francuska Ruhr, Njemačka Busan, Južna Koreja Diseldorf, Njemačka Meka, Saudijska Arabija Porto, Portugal Bukurešt, Rumunija Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo Doha, Katar

Laura Begley-Bloom, saradnica Forbesa

