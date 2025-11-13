Objavljena lista 100 najboljih gradova za život

Forbes 13. nov 2025. 09:57 > 13. nov 2025. 09:59
Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Resonance, globalni konsultantski i istraživački partner kompanije Ipsos, objavio je listu 100 najboljih gradova za život, rad i putovanja za 2025. godinu.

Svake godine, Resonance – konsultantska kuća za nekretnine, turizam i ekonomski razvoj i njen istraživački partner Ipsos – analiziraju stotine globalnih destinacija u svom izvještaju o najboljim gradovima svijeta. Cilj je identificirati koja mjesta zaista oblikuju način na koji živimo, radimo i istražujemo. Novo izdanje procjenjuje više od 270 gradova s ​​populacijom većom od milion stanovnika.

U svom izvještaju, Resonance uzima u obzir nekoliko stavki: povezanost aerodroma, nivo obrazovanja, stopu nezaposlenosti, ekonomske performanse, kvalitet zraka, kulturu i noćni život. Istraživanje je obuhvatilo više od 21.000 ljudi iz 30 zemalja.

Resonance je također poboljšao svoju globalnu pokrivenost integrirajući podatke s platformi poput Weiboa i Xiaohongshua. Prema riječima predsjednika Resonancea Chrisa Faira , ovo osigurava da izvještaj uključuje autentične lokalne perspektive.

„Pored tradicionalnih pokazatelja kao što su rast BDP-a, povezanost aerodroma i troškovi života, sada mjerimo i dinamiku startup ekosistema, digitalni angažman stanovnika i posjetilaca, kulturne programe te klimatske rizike i otpornost.“

Izvještaj o najboljim gradovima svijeta dolazi u vrijeme kada je rad na daljinu promijenio način na koji ljudi biraju gdje će živjeti. Za pojedince i preduzeća, izvještaj pokazuje koje destinacije napreduju i zašto. Fair je objasnila da se gradovi koji se nalaze na vrhu rang liste ne samo prilagođavaju, već i predvode nove modele urbane izvrsnosti.

Najbolji grad na svijetu

London je jedanaestu godinu zaredom proglašen najboljim gradom na svijetu. Grad je dobio ocjenu 2 na indeksu prosperiteta, 2 za atraktivnost i 3 za kvalitet života. Na prvom je mjestu po aerodromima i broju velikih kompanija.

London; Foto: Getty Images

„London i dalje privlači studente, poduzetnike i turiste“, napisali su autori izvještaja.

Uprkos godinama turbulencija, London se snažno oporavio od pandemije. U 2024. godini, potrošnja međunarodnih putnika dostigla je skoro 22 milijarde dolara (u odnosu na 17,4 milijarde dolara u 2023. godini), nadmašivši destinacije poput New Yorka i Dubaija.

London se također svrstava među vodeće svjetske gradove po stranim direktnim ulaganjima u tehnologiju i ima rekordan broj restorana sa Michelinovom zvjezdicom.

I dok tržište stambenih nekretnina stagnira, Amerikanci to iskorištavaju, a agenti za nekretnine kažu da su preplavljeni upitima američkih kupaca. Komercijalne nekretnine također bilježe porast među američkim kupcima: Prema Resonanceu, 3,78 milijardi dolara američkih sredstava uloženo je u komercijalne nekretnine u Velikoj Britaniji u prvom kvartalu 2024. godine.

New York City je ove godine pobijedio Pariz i zauzeo drugo mjesto. Grad je dobio ocjenu 2 na Indeksu prosperiteta, vođen raznolikom ekonomijom koja obuhvata finansije, medije i tehnologiju. Zaradio je ocjenu 2 za atraktivnost zahvaljujući svojoj umjetničkoj sceni, vrhunskoj gastronomskoj ponudi i mnoštvu novih hotela i atrakcija. Čak se dobro kotira i u kvaliteti života, sa ocjenom 3.

New York; Foto: Getty Images

New York je rangiran kao drugi u svijetu po broju pozorišta i koncerata, a među prvih je 5 po broju muzeja.

Rekonstrukcija gradske infrastrukture također je odigrala važnu ulogu. Od preuređenja aerodroma LaGuardia i JFK do širenja zelenih površina i parkova duž obale Manhattana, New York se modernizira za novo doba.

Pariz je pao sa prošlogodišnjeg drugog mjesta na treće. Resonance je u svom izvještaju francusku prijestolnicu nazvao historijskom, progresivnom, elegantnom, intimnom i globalnom.

Pariz; Foto: Getty Images

Uoči Olimpijskih igara 2024. godine, Pariz je uložio velika sredstva u čistiji prijevoz, javne prostore i preuređenje obale rijeke – zamah koji se nastavlja i u 2026. godini. Ugostiteljska industrija grada doprinosi s više od 35 milijardi dolara godišnje, s projekcijama da će se približiti 50 milijardi dolara do 2032. godine. Dodajte tome pješačku dostupnost, rastuću mrežu biciklističkih staza i inicijative prilagođene pješacima, i Pariz je jednako ugodan za život koliko i privlačan.

Tokio se stabilno drži na 4. mjestu, poznat po svojoj sigurnosti, kulinarskoj sceni i pedantnom urbanom dizajnu. „Broj posjetilaca obara rekorde zahvaljujući slabom jenu, pri čemu je Japan zabilježio skoro 37 miliona međunarodnih dolazaka u 2024. godini, s mjesečnim rekordima postavljenim tokom 2025. godine“, napisao je Resonance.

Madrid se popeo sa 13. mjesta prošle godine na 5. mjesto, zahvaljujući promišljenom pristupu modernizaciji. „Madridsko ulaganje u svoja bogata urbana i prirodna dobra, vođeno održivošću, oda je ponovnoj upotrebi i vjerovanju da sve staro može ponovo biti novo“, napisao je Resonance.

Evropa i dalje dominira među prvih 100, ali Azija brzo smanjuje razliku. Fair je ukazao na azijsko-pacifičku regiju, gdje se međunarodni turizam selektivno oporavio, a destinacije tamo doživljavaju neviđeni rast jer ljudi češće putuju na istok.

  1. London, Ujedinjeno Kraljevstvo
  2. New York City
  3. Pariz, Francuska
  4. Tokio, Japan
  5. Madrid, Španija
  6. Singapur, Singapur
  7. Rim, Italija
  8. Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
  9. Berlin, Njemačka
  10. Barselona, ​​Španija
  11. Sidnej, Australija
  12. Los Angeles, Kalifornija
  13. Seul, Južna Koreja
  14. Amsterdam, Holandija
  15. Peking, Kina
  16. Šangaj, Kina
  17. Toronto, Kanada
  18. Sao Paulo, Brazil
  19. Hong Kong, Kina
  20. Istanbul, Turska
  21. Melburn, Australija
  22. Bangkok, Tajland
  23. Osaka, Japan
  24. Oslo, Norveška
  25. Stockholm, Švedska
  26. Majami, Florida
  27. Beč, Austrija
  28. San Francisco, Kalifornija
  29. Bengaluru, Indija
  30. Mexico City, Meksiko
  31. München, Njemačka
  32. Dublin, Irska
  33. Kopenhagen, Danska
  34. Zürich, Švicarska
  35. Čikago, Ilinois
  36. Milano, Italija
  37. Lisabon, Portugal
  38. Prag, Češka Republika
  39. Buenos Aires, Argentina
  40. Mumbai, Indija
  41. Vankuver, Kanada
  42. Rio de Janeiro, Brazil
  43. Varšava, Poljska
  44. Hamburg, Njemačka
  45. Šenžen, Kina
  46. Montreal, Kanada
  47. Budimpešta, Mađarska
  48. Brisel, Belgija
  49. Rijad, Saudijska Arabija
  50. Kuala Lumpur, Malezija
  51. Bogota, Kolumbija
  52. Guangzhou, Kina
  53. Džakarta, Indonezija
  54. Delhi, Indija
  55. Las Vegas, Nevada
  56. Boston, Massachusetts
  57. Washington, DC
  58. Hjuston, Teksas
  59. Auckland, Novi Zeland
  60. San Jose, Kalifornija
  61. Helsinki, Finska
  62. Orlando, Florida
  63. Tajpej, Tajvan
  64. Frankfurt, Njemačka
  65. Lima, Peru
  66. Atlanta, Džordžija
  67. Seattle, Washington
  68. Perth, Australija
  69. Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo
  70. Cape Town, Južnoafrička Republika
  71. Krakov, Poljska
  72. Valensija, Španija
  73. Otava, Kanada
  74. Atina, Grčka
  75. Santiago, Čile
  76. Medellin, Kolumbija
  77. Köln, Njemačka
  78. Dallas, Teksas
  79. Brisbane, Australija
  80. Hangzhou, Kina
  81. San Diego, Kalifornija
  82. Hajderabad, Indija
  83. Čengdu, Kina
  84. Denver, Kolorado
  85. Kalgari, Kanada
  86. Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati
  87. Austin, Teksas
  88. Filadelfija, Pensilvanija
  89. Baltimore, Merilend
  90. Štutgart, Njemačka
  91. Rotterdam, Holandija
  92. Lyon, Francuska
  93. Ruhr, Njemačka
  94. Busan, Južna Koreja
  95. Diseldorf, Njemačka
  96. Meka, Saudijska Arabija
  97. Porto, Portugal
  98. Bukurešt, Rumunija
  99. Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo
  100. Doha, Katar

Laura Begley-Bloom, saradnica Forbesa

