Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Resonance, globalni konsultantski i istraživački partner kompanije Ipsos, objavio je listu 100 najboljih gradova za život, rad i putovanja za 2025. godinu.
Svake godine, Resonance – konsultantska kuća za nekretnine, turizam i ekonomski razvoj i njen istraživački partner Ipsos – analiziraju stotine globalnih destinacija u svom izvještaju o najboljim gradovima svijeta. Cilj je identificirati koja mjesta zaista oblikuju način na koji živimo, radimo i istražujemo. Novo izdanje procjenjuje više od 270 gradova s populacijom većom od milion stanovnika.
U svom izvještaju, Resonance uzima u obzir nekoliko stavki: povezanost aerodroma, nivo obrazovanja, stopu nezaposlenosti, ekonomske performanse, kvalitet zraka, kulturu i noćni život. Istraživanje je obuhvatilo više od 21.000 ljudi iz 30 zemalja.
Resonance je također poboljšao svoju globalnu pokrivenost integrirajući podatke s platformi poput Weiboa i Xiaohongshua. Prema riječima predsjednika Resonancea Chrisa Faira , ovo osigurava da izvještaj uključuje autentične lokalne perspektive.
„Pored tradicionalnih pokazatelja kao što su rast BDP-a, povezanost aerodroma i troškovi života, sada mjerimo i dinamiku startup ekosistema, digitalni angažman stanovnika i posjetilaca, kulturne programe te klimatske rizike i otpornost.“
Izvještaj o najboljim gradovima svijeta dolazi u vrijeme kada je rad na daljinu promijenio način na koji ljudi biraju gdje će živjeti. Za pojedince i preduzeća, izvještaj pokazuje koje destinacije napreduju i zašto. Fair je objasnila da se gradovi koji se nalaze na vrhu rang liste ne samo prilagođavaju, već i predvode nove modele urbane izvrsnosti.
Najbolji grad na svijetu
London je jedanaestu godinu zaredom proglašen najboljim gradom na svijetu. Grad je dobio ocjenu 2 na indeksu prosperiteta, 2 za atraktivnost i 3 za kvalitet života. Na prvom je mjestu po aerodromima i broju velikih kompanija.
„London i dalje privlači studente, poduzetnike i turiste“, napisali su autori izvještaja.
Uprkos godinama turbulencija, London se snažno oporavio od pandemije. U 2024. godini, potrošnja međunarodnih putnika dostigla je skoro 22 milijarde dolara (u odnosu na 17,4 milijarde dolara u 2023. godini), nadmašivši destinacije poput New Yorka i Dubaija.
London se također svrstava među vodeće svjetske gradove po stranim direktnim ulaganjima u tehnologiju i ima rekordan broj restorana sa Michelinovom zvjezdicom.
I dok tržište stambenih nekretnina stagnira, Amerikanci to iskorištavaju, a agenti za nekretnine kažu da su preplavljeni upitima američkih kupaca. Komercijalne nekretnine također bilježe porast među američkim kupcima: Prema Resonanceu, 3,78 milijardi dolara američkih sredstava uloženo je u komercijalne nekretnine u Velikoj Britaniji u prvom kvartalu 2024. godine.
New York City je ove godine pobijedio Pariz i zauzeo drugo mjesto. Grad je dobio ocjenu 2 na Indeksu prosperiteta, vođen raznolikom ekonomijom koja obuhvata finansije, medije i tehnologiju. Zaradio je ocjenu 2 za atraktivnost zahvaljujući svojoj umjetničkoj sceni, vrhunskoj gastronomskoj ponudi i mnoštvu novih hotela i atrakcija. Čak se dobro kotira i u kvaliteti života, sa ocjenom 3.
New York je rangiran kao drugi u svijetu po broju pozorišta i koncerata, a među prvih je 5 po broju muzeja.
Rekonstrukcija gradske infrastrukture također je odigrala važnu ulogu. Od preuređenja aerodroma LaGuardia i JFK do širenja zelenih površina i parkova duž obale Manhattana, New York se modernizira za novo doba.
Pariz je pao sa prošlogodišnjeg drugog mjesta na treće. Resonance je u svom izvještaju francusku prijestolnicu nazvao historijskom, progresivnom, elegantnom, intimnom i globalnom.
Uoči Olimpijskih igara 2024. godine, Pariz je uložio velika sredstva u čistiji prijevoz, javne prostore i preuređenje obale rijeke – zamah koji se nastavlja i u 2026. godini. Ugostiteljska industrija grada doprinosi s više od 35 milijardi dolara godišnje, s projekcijama da će se približiti 50 milijardi dolara do 2032. godine. Dodajte tome pješačku dostupnost, rastuću mrežu biciklističkih staza i inicijative prilagođene pješacima, i Pariz je jednako ugodan za život koliko i privlačan.
Tokio se stabilno drži na 4. mjestu, poznat po svojoj sigurnosti, kulinarskoj sceni i pedantnom urbanom dizajnu. „Broj posjetilaca obara rekorde zahvaljujući slabom jenu, pri čemu je Japan zabilježio skoro 37 miliona međunarodnih dolazaka u 2024. godini, s mjesečnim rekordima postavljenim tokom 2025. godine“, napisao je Resonance.
Madrid se popeo sa 13. mjesta prošle godine na 5. mjesto, zahvaljujući promišljenom pristupu modernizaciji. „Madridsko ulaganje u svoja bogata urbana i prirodna dobra, vođeno održivošću, oda je ponovnoj upotrebi i vjerovanju da sve staro može ponovo biti novo“, napisao je Resonance.
Evropa i dalje dominira među prvih 100, ali Azija brzo smanjuje razliku. Fair je ukazao na azijsko-pacifičku regiju, gdje se međunarodni turizam selektivno oporavio, a destinacije tamo doživljavaju neviđeni rast jer ljudi češće putuju na istok.
- London, Ujedinjeno Kraljevstvo
- New York City
- Pariz, Francuska
- Tokio, Japan
- Madrid, Španija
- Singapur, Singapur
- Rim, Italija
- Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
- Berlin, Njemačka
- Barselona, Španija
- Sidnej, Australija
- Los Angeles, Kalifornija
- Seul, Južna Koreja
- Amsterdam, Holandija
- Peking, Kina
- Šangaj, Kina
- Toronto, Kanada
- Sao Paulo, Brazil
- Hong Kong, Kina
- Istanbul, Turska
- Melburn, Australija
- Bangkok, Tajland
- Osaka, Japan
- Oslo, Norveška
- Stockholm, Švedska
- Majami, Florida
- Beč, Austrija
- San Francisco, Kalifornija
- Bengaluru, Indija
- Mexico City, Meksiko
- München, Njemačka
- Dublin, Irska
- Kopenhagen, Danska
- Zürich, Švicarska
- Čikago, Ilinois
- Milano, Italija
- Lisabon, Portugal
- Prag, Češka Republika
- Buenos Aires, Argentina
- Mumbai, Indija
- Vankuver, Kanada
- Rio de Janeiro, Brazil
- Varšava, Poljska
- Hamburg, Njemačka
- Šenžen, Kina
- Montreal, Kanada
- Budimpešta, Mađarska
- Brisel, Belgija
- Rijad, Saudijska Arabija
- Kuala Lumpur, Malezija
- Bogota, Kolumbija
- Guangzhou, Kina
- Džakarta, Indonezija
- Delhi, Indija
- Las Vegas, Nevada
- Boston, Massachusetts
- Washington, DC
- Hjuston, Teksas
- Auckland, Novi Zeland
- San Jose, Kalifornija
- Helsinki, Finska
- Orlando, Florida
- Tajpej, Tajvan
- Frankfurt, Njemačka
- Lima, Peru
- Atlanta, Džordžija
- Seattle, Washington
- Perth, Australija
- Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Cape Town, Južnoafrička Republika
- Krakov, Poljska
- Valensija, Španija
- Otava, Kanada
- Atina, Grčka
- Santiago, Čile
- Medellin, Kolumbija
- Köln, Njemačka
- Dallas, Teksas
- Brisbane, Australija
- Hangzhou, Kina
- San Diego, Kalifornija
- Hajderabad, Indija
- Čengdu, Kina
- Denver, Kolorado
- Kalgari, Kanada
- Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati
- Austin, Teksas
- Filadelfija, Pensilvanija
- Baltimore, Merilend
- Štutgart, Njemačka
- Rotterdam, Holandija
- Lyon, Francuska
- Ruhr, Njemačka
- Busan, Južna Koreja
- Diseldorf, Njemačka
- Meka, Saudijska Arabija
- Porto, Portugal
- Bukurešt, Rumunija
- Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Doha, Katar
Laura Begley-Bloom, saradnica Forbesa