Zanimljivi terenac na testu Forbesa: Toyota 4Runner Trailhunter 2025

Toyota 4Runner Trailhunter je neformalno najopasnija verzija u Toyotinoj ponudi u dobrom smislu. U ovom, Trailhunter izdanju, nadmašio je samog sebe u prezentaciji najhrabrije, najugodnije i najdivlje verzije.

Trailhunter dijeli širi stav, gume od 33 inča i podignuto ogibljenje s modelom TRD Pro. Napravljen je za sporiju, stariju interpretaciju terenske vožnje, a ne za smjelu vožnju i ekstremne akrobacije.

Također izgleda ozbiljno – metalni krovni nosač, bronzani felge, ekskluzivno za ovaj nivo opreme, i podignuti usisnik zraka koji se montira na A-stub sa suvozačeve strane. Kada dođe “zombi apokalipsa”, ovo je vožnja koju ćete poželjeti.

Raspored Toyota 4Runner Trailhuntera

Teži čak 2.536 kilograma – prije nego što mu se doda bilo kakva oprema – i tako i izgleda. Masa je posljedica standardnog hibridnog sistema, ARB nosača (koji može podnijeti više od 320 kilograma kada je parkiran) i svih ojačanja. Ali postavke šasije su dramatično bolje nego kod starog pickupa, i ne treba vam to posebno govoriti – osjetit ćete to kada krenete.

Trailhunter se oslanja na Old Man Emu amortizere sa zadnjim rezervoarima, opruge specifične za model sa 3,8 cm podizanja naprijed i 5 cm pozadi, odvojivi prednji stabilizator i 33-inčne Toyo Open Country terenske gume.

Širina gazećeg sloja je 3,2 inča na oba kraja, a gume strše izvan blatobrana.

Neobično, nosivost Toyote 4Runner Trailhunter iz 2025. godine je na slabijoj strani – 455 kilograma. To je najmanje među svim verzijama 4Runnera. Neki lakši modeli mogu podnijeti i do 700.

Unutrašnjost automobila

Položaj sjedenja je viši, a kontrole za terensku vožnju su praktično grupirane u horizontalnoj ploči iza ručice mjenjača.

Drugi red sjedišta u Toyota 4Runner Trailhunter 2025 udobno prima odrasle osobe normalne građe. Ventilacijski otvori na krovu pomažu im da održavaju ugodnu temperaturu.

Hibridni modeli, poput ovog, imaju podignuti pod prtljažnika kako bi se napravilo mjesta za bateriju. Iza drugog reda sjedišta ima 1,2 kubna metra prostora.

Treći red sjedišta nije dostupan na modelu Trailhunter.

Motor Toyote 4Runner Trailhunter

Pogon obezbjeđuje Toyota i-Force MAX hibrid – 2,4-litarski četverocilindrični motor s turbopunjačem uparen s električnim motorom od 48 konjskih snaga. Ukupna snaga je 323 konjske snage.

Neki drugi i-Force MAX modeli dobijaju tri konjske snage više, ali nemaju Trailhunterov “disalicu”, koja proizvodi čudan, gotovo vanzemaljski zvuk usisavanja. Međutim, to ne pomaže pri prelasku preko vode – samo donosi čistiji zrak na prašnjavom terenu. Takoma Trailhunter je glasniji, ali ovaj model je i dalje prilično bučan. Ako ga zamišljate kao svog prijatelja Darth Vadera u mračnim noćima kada vozite sami, složit ćete se. Nije šala, zvuči kao nešto živo.

Potrošnja goriva je oko 10 litara (kombinovano grad/autoput).

Kako izgleda vožnja?

Performanse su primjetno bolje nego kod 4Runnera kojeg sam vozio sedmicu dana u augustu, iako ni ljetna verzija nije bila loša. Šire međuosovinsko rastojanje daje ovom modelu osjećaj stabilnosti koji ne biste očekivali od vozila ove visine i težine.

Kočenje sa 100 kilometara na sat traje 36,8 metara. Solidno s obzirom na težinu, iako je papučica malo “tupa”, a prelazak sa regenerativnog na fizičko kočenje nespretan u gradskoj vožnji.

Ipak, zahvaljujući električnoj asistenciji, ovo je najbrži moderni 4Runner do sada – ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,4 sekunde.

Cijena

„Bam!“, kako kaže Emeril. Testirani model košta oko 60.000 eura. Nije za masovno tržište. Ali dolazi spreman za akciju. Prelazak preko teških terena postaje zadovoljstvo. Old Man Emu postavka podnosi sve što mu bacite na put i ono što biste nazvali „pravom zabavom“ na prljavštini, kamenju i u plitkoj vodi.

Mogućnosti za poboljšanje

Kvalitet prednje kamere je pomalo “jeftin”. Kašnjenje gasa pri malim brzinama ne bi trebalo postojati kada je električni obrtni moment odmah dostupan.

Zaključak: Malo zamjerki, mnogo zadovoljstva, a ako imate novca, ovo je odličan automobil za vožnju.

Josh Max, saradnik Forbesa

