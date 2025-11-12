Danska planira da zabrani društvene mreže mlađima od 15 godina

Danska vlada je prije nekoliko dana objavila politički sporazum o zabrani pristupa društvenim mrežama za osobe mlađe od 15 godina.

Prema potezu Ministarstva za digitalizaciju, uvela bi se starosna granica za pristup društvenim mrežama, ali bi neki roditelji, nakon posebne procjene, dobili pravo da daju saglasnost da njihova djeca koriste društvene mreže već od trinaeste godine.

Takva mjera bila bi među najobuhvatnijim koracima koje je do sada preduzela neka vlada u EU, kada je riječ o rješavanju zabrinutosti zbog korištenja društvenih mreža među tinejdžerima i mlađom djecom.

Ovo slijedi nakon poteza Australije, čiji je Parlament usvojio prvu svjetsku zabranu društvenih mreža za djecu, postavljajući minimalnu dob na 16 godina. Ta zabrana će stupiti na snagu 10. decembra, prenosi Euronews.

Australijski plan znači da će platforme poput TikToka, Facebooka, Snapchata, Reddita, Kicka, X-a, Instagrama i YouTubea, morati da plate i do 50 miliona australijskih dolara (28,3 miliona eura) zbog sistemskih propusta u sprječavanju djece mlađe od 16 godina da otvaraju naloge na društvenim mrežama.

U saopštenju danskog Ministarstva za digitalizaciju navodi se da će biti uvedena starosna granica od 15 godina za određene društvene mreže, iako nije precizirano za koje tačno. Takođe, u saopštenju nije navedeno na koji način će ta zabrana biti sprovođena u praksi.

Ovakav potez, međutim, gotovo sigurno će pokrenuti rasprave i van granica Danske.

„Kao jedna od prvih zemalja u EU, Danska sada preduzima revolucionaran korak ka uvođenju starosnih ograničenja na društvenim mrežama“, saopštilo je Ministarstvo. „To se radi kako bi se zaštitila djeca i mladi u digitalnom svijetu.“

„Djeca i mladi imaju poremećen san, gube mir i koncentraciju“, navodi se u saopštenju.

„Danska sada prednjači u Evropi sa nacionalnom starosnom granicom za društvene mreže i usklađenim naporima da se ojača digitalno blagostanje djece i mladih“, izjavila je ministarka za digitalizaciju Caroline Stage.