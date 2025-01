Kako spriječiti da društvene mreže kontroliraju milijarderi? Pokrenuta je ozbiljna kampanja

Kampanja Free Our Feeds, koju je podržala i zaklada Mozilla Foundation, surađuje s Blueskyjem kako bi zajednički osigurali da svijet društvenih mreža ostane dinamičan i otporan – čak i ako to znači da će sam Bluesky imati veću konkurenciju.

Bluesky, rival X-a koji je zabilježio nevjerojatan rast broja korisnika nakon predsjedničkih izbora u Americi, nikada nije bio zamišljen tek kao alternativa društvenoj platformi nekoć poznatoj kao Twitter. Bluesky je trebao otvoriti vrata za novi model društvenih mreža uopće, nastao na tehnologiji otvorenog koda koji korisnicima omogućuje da kontroliraju vlastite podatke i slobodno ih dijele na različitim stranicama.

Nova kampanja, naziva Free Our Feeds, sada želi da ta vizija zaista dobije pravu priliku. U ponedjeljak, 13. siječnja, organizatori su izjavili kako blisko surađuju s Blueskyjem kako bi izgradili neovisnu, neprofitnu zakladu posvećenu proširenju korištenja infrastrukture otvorenog koda na kojoj je aplikacija nastala. Kampanju je organizirala šačica organizacija fokusiranih na tehnologiju od javnog interesa, uključujući Better Information Project, Worker Agency i Social Web Foundation.

Ideja je pomoći Blueskyju da ostvari svoju originalnu misiju. Suosnivač Twittera Jack Dorsey osnovao ga je 2019. godine kao istraživački projekt s ciljem decentraliziranja društvenih medija. Kompanija je zaposlila Jay Graber kao izvršnu direktoricu kako bi izgradila protokol nazvan AT Protocol. Ipak, nakon što je Elon Musk kupio Twitter, njihovi veliki planovi za širenje dostupnosti protokola su pali u drugi plan. Tim ga je zato upotrijebio za pokretanje Blueskyja 2023. godine.

Izgradnja ekosustava otpornog na hirove vlasnika

Sada Free Our Feeds želi kreirati otporan ekosustav za druge društvene aplikacije nastale na AT Protocolu, koje bi mogle postati konkurencija Blueskyju. Skupina želi prikupiti 4 milijuna dolara u malim donacijama za projekt, a širi cilj im je u naredne tri godine prikupiti 30 milijuna dolara. Taj novac iskoristit će za postavljanje zaklade i izgradnju druge društvene usluge na temelju AT Protocola. Možda to djeluje neobično, budući da bi se ona mogla natjecati s Blueskyjem. Ipak, cilj je osigurati da taj protokol ostane neovisan, čak i u slučaju da Bluesky poklekne pod korporativnom pohlepom ili pritiscima interesa investitora. Ideja je da korisnici imaju kamo otići ako Bluesky ugasi pristup podacima ili mu se dogodi ono što se dogodilo Twitteru (danas X-u) kada ga je kupio Musk.

Zaklada će zaposliti vlastiti tim inženjera koji će surađivati s inženjerima iz Blueskyja i izgraditi novu uslugu. Nadaju se kako će ona biti spremna i aktivna do kraja godine. Novac će upotrijebiti i za financiranje drugih projekata vanjskih developera za nadogradnju protokola. “Ideja je da bude u skladu s Blueskyjem, ali otporna, za slučaj da Bluesky postane neprijateljsko tijelo,” napisala je grupa u radu u kojemu navodi svoje prioritete.

Iz samog Blueskyja nisu odgovorili na upite za komentar.

‘Korporativni vlasnici imaju previše moći’

Organizatori kampanje okupili su tim nadzornika koji će donositi odluke za osnivanje zaklade, poput zapošljavanja izvršnog direktora i upotrebu prikupljenog novca. Među tim članovima, koji se nazivaju “čuvarima”, nalaze se izvršni direktori zaklade Mozilla Foundation Mark Surman i Nabiha Syhed, osnivač Avaaza Eli Pariser i izvršna direktorica zaklade Social Web Foundation Mallory Knodel. Ova skupina u ponedjeljak je objavila otvoreno pismo čiji potpisnici su svi oni koji podržavaju projekt, uključujući osnivača Wikipedije Jimmyja Walesa, glumca Marka Ruffala i autorice knjige The Age of Surveillance Capitalism Shoshane Zuboff.

Dugoročni cilj je osigurati da je budućnost društvenih mreža otporna na pokušaje kontrole milijardera. Muskova kupnja Twittera izazvala je masovni egzodus korisnika, bojkote oglašivača i urušavanje praksi sigurnosti i moderacije. Korporativni vlasnici poput Muska ili Marka Zuckerberga (Meta), imaju previše moći i vrše ogroman utjecaj na platforme, kaže Surman iz Mozille za Forbes.

“Trenutačno zaista sve ovisi o hirevima pojedinaca koji odlučuju kako izgleda svijet društvenih medija u kojemu živimo,” rekao je on, opisavši zakladu kao “savez pobunjenika” koji će se boriti protiv giganta kao što su X i Meta.

Meta je upravo prošlog tjedna vrlo slikovito ilustrirala taj ogroman utjecaj. Zuckerberg je naglo najavio kako će kompanija ukinuti svoj fact-checking program za Facebook i Instagram (što je poprilično iznenadilo organizacije koje se bave fact-checkingom) i umjesto toga se oslanjati na “bilješke zajednice” kojima sami korisnici nadziru sadržaj. Na sličan način se moderiraju i objave na X-u. Ovaj potez našao se na udaru žestokih kritika onih koji su ga protumačili kao ulagivanje izabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Trump se već godinama žali na navodno “cenzuriranje” konzervativnih stajališta, a prošle je godine zaprijetio da će Zuckerberga poslati u zatvor.

Ogroman rast Blueskyja nakon izbora u SAD-u

Od predsjedničkih izbora na kojima je Trump donio pobjedu, Bluesky je zabilježio ogroman rast. Baza korisnika gotovo se udvostručila na 25 milijuna od listopada, kada je platforma brojala 13 korisnika. Međutim, to je još uvijek neznatna brojka u odnosu na tri milijarde korisnika Facebooka i stotine milijuna korisnika X-a (kompanija više ne izvještava javnost o broju korisnika otkad ju je Musk kupio). Na Bluesky je prešao i popriličan broj utjecajnih korisnika X-a, poput milijardera Marka Cubana.

Kako bi privukla pozornost na kampanju, grupa je prošlog tjedna postavila misteriozne postere po San Franciscu i Bruxellesu. Posteri su prikazivali plavo nebo s oblacima i link na promotivnu stranicu, sa satom koji odbrojava do početka.

Surman kaže kako su se on i Mozilla željeli uključiti jer je uvjeren da kampanja zaista ima “pravu priliku da promijeni društvene medije”, nešto što su mnogi drugi u posljednjih desetak godina pokušavali. “Ja sam potpuno za,” kaže on. “Zbilja mislim da ovo mora uspjeti.”

Autor originalnog članka: Richard Nieva, Forbes

Link: This Campaign Wants To Rais $4 Million To Make Social Media Immune To Billionaire Takeover

(Prevela: Nataša Belančić)

