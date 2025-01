Trumpova inauguracija: Evo šta treba znati o današnjem rasporedu, listi gostiju, vremenu, izvođačima i još mnogo toga

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak će položiti zakletvu kao 47. predsjednik SAD-a. Zbog niskih temperatura ceremonija će se iz Kapitola preseliti u zatvoreni prostor, a na njoj bi trebali prisustvovati milijarderi kao i trojica bivših predsjednika čija imena su na listi.

Uprkos tome što je njegov inauguracijski odbor prikupio 170 miliona dolara, Trumpova inauguracija, koja će uključivati ​​tri inauguracijska bala, relativno je mali događaj u odnosu na prethodne inauguracije, poput one bivšeg predsjednika Baracka Obame i bivšeg predsjednika Billa Clintona, navodi CNBC.

Koliko traje i kada počinje inauguracija?

Ceremonija polaganja zakletve predsjednika Trumpa i novoizabranog potpredsjednika JD Vancea zakazana je za ponedjeljak u 12 sati po istočnom standardnom vremenu, ali inauguracija zvanično počinje u subotu.

Raspored

Nedjelja

Ceremonija polaganja vijenaca na grobu Nepoznatog vojnika na nacionalnom groblju Arlington

Trumpov govor na “pobjedničkom skupu” u Capitol One Areni u Washingtonu

Trump daje zapažanja na večeri uz svijeće

Ponedjeljak

Jutarnja služba u crkvi St. John’s

Ujutru čaj u Bijeloj kući sa Bajdenima i Trumpovima

Glavni događaj: Ceremonija polaganja zakletve u Kapitolu

Oproštaj od Bidena i Harris

Ceremonija potpisivanja u Predsjedničkoj sobi u Kapitolu, gdje se očekuje da će Trump potpisati nominaciju i druge dokumente u svojim prvim službenim aktima

Trump prisustvuje ručku koji organizira Zajednički kongresni komitet za inauguracijske ceremonije

Predsjednikov pregled trupa i predsjednička parada niz Pennsylvania Avenue

Ceremonija potpisivanja u Ovalnom uredu u Bijeloj kući

Obraćanje Trumpa na balovima Commander, Liberty i Starlight.

Utorak

Nacionalnom molitvenom službom završit će se službene inauguracijske aktivnosti

Kako mogu gledati?

Glavne mreže prenosit će inauguraciju na TV-u uživo, a Bijela kuća će prenositi događaj na svojoj web stranici.

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump, njegova supruga Melania i sin Barron stižu na međunarodni aerodrom Washington Dulles u Virdžiniji 18. januara, Foto: Reuters



Hoće li se inauguracija održati u zatvorenom prostoru?

Prema nekoliko izvještaja očekuje se da će zbog niskih temperatura ceremonija polaganja zakletve biti premještena u Rotondo američkog Capitola (velika ceremonijalna dvorana u središnjem dijelu Capitola). Trump je izjavio da je zatražio da se njegovo inauguracijsko obraćanje održi unutar Kapitola, pozivajući se na prognozu “izazito“ niskih temperatura. On je rekao da će Washingtonska Capital One Arena u ponedjeljak biti domaćin predsjedničke parade i poslužiti kao dodatni prostor za gledanje polaganja zakletve.

Hoće li Biden prisustvovati?

Da. Biden je u decembru rekao da će “naravno” prisustvovati Trumpovoj inauguraciji, uprkos tome što je Trump preskočio njegovu inauguraciju 2021. godine nakon što je odbio da prizna svoj izborni poraz.

Hoće li Kamala Harris prisustvovati?

Od nje se očekuje da prisustvuje, kako je javio Associated Press, kao što je uobičajeno za potpredsjednike koji odlaze i kandidate koji su izgubili utrku.

Koji će bivši predsjednici prisustvovati?

Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton će prisustvovati, prema više izvještaja. Bivša prva dama Laura Bush i bivša državna sekretarka Hillary Clinton također će prisustvovati događaju zajedno sa svojim muževima.

Da li prisustvuju Michelle Obama i Nancy Pelosi?

Ne. Ured Michelle Obame rekao je u izjavi objavljenoj u utorak, bez objašnjenja, da ona neće prisustvovati. Michelle Obama također nije prisustvovala sahrani bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera, navodeći kao razlog neusklađenost rasporeda. Između ostalih značajnih prijavljenih izostanaka, bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma Nancy Pelosi, također će preskočiti inauguraciju, rekao je njen glasnogovornik za ABC .

Ko je ranije preskočio inauguracije?

Prema podacima Historijskog udruženja Bijele kuće najmanje šest odlazećih predsjednika: John Adams, John Quincy Adams, Martin Van Buren, Andrew Johnson, Woodrow Wilson i Trump nije prisustvovalo ceremoniji inauguracije svojih nasljednika. Trump nije prisustvovao Bidenovoj inauguraciji nakon što nije priznao ishod izbora, umjesto toga bio je domaćin ispraćaja u Joint Base Andrewsu prije nego što je odletio na Floridu, dok je prisustvovao njegov potpredsjednik Mike Pence.

Inauguraciji bi trebala prisustvovati i italijanska premijerka Giorgia Meloni, Foto: Reuters

Koji će svjetski lideri prisustvovati i ko je pozvan?

Nekoliko političara iz drugih zemalja će prisustvovati inauguraciji ili poslati izaslanike. Nijedan svjetski lider nije prisustvovao inauguraciji od 1874. godine, prema zapisima State Departmenta koje citira CBS News, a koji izvještava da strani ambasadori i njihovi supružnici obično predstavljaju svoje vlade na tom događaju. Thomas Balcerski, predsjednički istoričar na državnom univerzitetu Eastern Connecticut, rekao je za Miami Herald da je neviđeno da strani lideri prisustvuju inauguracijama, primjećujući da svjetskim liderima ne bi priuštili spektakl koji je tipičan za njihove posjete Washingtonu i dodajući da se njihovo prisustvo može protumačiti kao “uslov da se zadobije naklonost i dokaže lojalnost izabranom predsjedniku Trumpu.”

Očekuje se da će prisustvovati argentinski predsjednik Javier Milei, koji je bio prvi strani lider koji se sastao s Trumpom nakon njegove pobjede u novembru, izvijestio je Bloomberg prošlog mjeseca, pozivajući se na glasnogovornika Mileija.

Kineski potpredsjednik Han Zheng prisustvovat će inauguraciji, predstavljajući time kinesko “međusobno poštovanje, miroljubivu koegzistenciju i saradnju kojom svi dobivaju” u jačanju odnosa zemlje sa SAD-om, objavilo je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova (kineski predsjednik Xi Jinping ranije je rekao da će poslati zvaničnog izaslanika).

Pripreme za glavni program inauguracije, Foto: Reuters

Trump je navodno pozvao i predsjednika Salvadora Nayiba Bukelea i italijansku premijerku Giorgiju Meloni, navodi NBC News. Nejasno je hoće li Bukele prisustvovati, dok je Meloni prošle sedmice rekla da će prisustvovati ako joj to bude dozvoljavao raspored.

Optuženi bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro također je na X-u obznanio da je pozvan i da pokušava da mu se vrati pasoš kako bi mogao prisustvovati.

Francuski političar krajnje desnice Eric Zemmour i njegova partnerica, članica Evropskog parlamenta Sarah Knafo, također su pozvani, izvijestio je Politico ranije ovog mjeseca, pozivajući se na neimenovane izvore bliske paru, iako je nejasno da li će prisustvovati.

Koji će milijarderi prisustvovati – osim Elona Muska?

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a Elon Musk (neto vrijednost: 423 milijarde dolara), izvršni direktor Meta-e Mark Zuckerberg (205 milijardi dolara) i osnivač Amazona Jeff Bezos (232 milijarde dolara) prisustvovat će ceremoniji polaganja zakletve i sjediti zajedno na platformi uz Trumpov kabinet, javile su NBC Vijesti. Izvršni direktor OpenAI Sam Altman (1,1 milijardu dolara) također navodno planira prisustvovati polaganju zakletve. Zuckerberg će navodno u ponedjeljak uveče biti domaćin prijema s crnom kravatom sa saveznicima milijardera Trumpa Miriam Adelson (32,1 milijarda dolara), megadonorom GOP-a i udovicom kazino magnata Sheldona Adelsona; Tilman Fertitta (10,2 milijarde dolara), vlasnik Houston Rocketsa i Trumpov izbor za američkog ambasadora u Italiji i suvlasnik Chicago Cubsa Todd Ricketts, sin milijardera Joea Rickettsa (4 milijarde dolara). Izvršna direktorica Ubera Dara Khosrowshahi, koju Forbes ne navodi kao milijardera, prisustvovat će nekim od popratnih svečanosti, prema Bloombergu, koji je izvijestio da Uber planira prisustvovati inauguraciji uz Muskov X i Free Press. Musk je ključni Trumpov saveznik, koji vodi Odjel za vladinu efikasnost njegove administracije. Bezos i Zuckerberg su izazvali Trumpov gnjev u prošlosti, ali i Meta i Amazon su u decembru rekli da planiraju donirati milion dolara Trumpovom inauguracijskom fondu, među nekoliko drugih velikih kompanija i osnivača. Izvršni direktor Tik Tok Shou Zi Chew, kojeg Forbes ne navodi kao milijardera, također će prisustvovati ceremoniji polaganja zakletve, navodi The New York Times, i sjedit će “na počasnom mjestu na podijumu”. Vijest o Chewovom prisustvu stižu u trenutku kada Trump navodno razmatra izvršnu naredbu koja bi odgodila primjenu zakona usmjerenog na TikTok za dva do tri mjeseca.

Ko će nastupiti?

Kantri pjevačica Carrie Underwood nastupit će na zvaničnoj ceremoniji, a Village People, čija je pjesma „YMCA“ glavna tema Trumpovog skupa, nastupit će na više inauguracijskih događaja, uključujući nedjeljni „pobjednički skup“.

Hoće li se zastave i dalje vijoriti na pola koplja tokom inauguracije?

Ne. Predsjedavajući Predstavničkog doma Mike Johnson, najavio je u utorak da će zastave biti podignute u ponedjeljak uprkos predsjedničkoj naredbi da se zastave spuste u čast Carteru, koji je umro u decembru. Trump se više puta žalio što će zastave biti spuštene tokom njegove inauguracije prije Johnsonove objave.

Da li su banke, pošte i berze zatvorene na dan inauguracije?

U mnogim slučajevima, da. Ove godine, inauguracija će se održati na Dan Martina Luthera Kinga mlađeg, što znači da će banke, pošte, njujorška berza i drugi poslodavci koji se zatvaraju na savezne praznike vjerovatno biti zatvoreni. Državni službenici također obično imaju slobodan dan za inauguraciju.

Kakva je vremenska prognoza?

Ceremonija inauguracije bi mogla biti među najhladnijima u modernoj istoriji. Nacionalna meteorološka služba predviđa da će se temperatura na Capitol Hillu u ponedjeljak popeti do 24 stepena Fahrenheita (oko -4°C), dok se naredne noći očekuje pad na 8 stepeni Fahrenheita (-13°C). Ako se ove prognoze ostvare, dan inauguracije biće najhladniji još od 1985. godine, kada je Ronald Reagan polagao zakletvu. Tada su temperature dostigle najviše 17 stepeni (-8°C), dok je najniža bila -4 stepena (-20°C), zbog čega su svi događaji na otvorenom, uključujući i paradu, otkazani, a zakletva je položena unutar rotonde Capitola.

Što se tiče ceremonija na otvorenom, ova inauguracija bi mogla biti najhladnija od zakletve Johna F. Kennedyja 1961. godine, kada je temperatura iznosila 22 stepena Fahrenheita (-5°C). Pored hladnoće, jaki vjetrovi od 30 milja na sat (oko 48 km/h) dodatno će pogoršati osjećaj hladnoće, stvarajući jednocifrene vrijednosti u Fahrenheitu, čineći ovu inauguraciju jednom od najvjetrovitijih u savremenoj eri​

Šta je George V. Bush rekao tokom Trumpove poslednje inauguracije?

Izjavio je “da je bilo čudno” nakon što je Trump završio svoj govor iz 2017. godine, objavio je njujorški magazin , pozivajući se na tri neimenovana izvora koji kažu da su čuli komentar. Hillary Clinton je kasnije potvrdila u intervjuu s Howardom Sternom da je čula Busha da je dao izjavu, što se očigledno odnosi na tenzije između njih trojice nakon ogorčene kampanje u kojoj je Trump prijetio da će Clintonovu poslati u zatvor.

Autor: Sara Dorn, Forbes

