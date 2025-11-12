Njemačka planira potrošiti milijardu eura na kupovinu 20 Airbus helikoptera

Njemačka kupuje dodatnih 20 vojnih helikoptera kompanije Airbus, koji će koštati gotovo milijardu eura (1,2 milijarde dolara). Ovi helikopteri bi trebali biti isporučeni tokom dvije godine, počevši od 2027. godine, pokazali su dokumenti Ministarstva finansija Njemačke.

Ovom kupovinom zaključen je okvirni sporazum iz 2023. godine, koji je oružanim snagama omogućio kupovinu do 82 helikoptera Airbus H145M, od kojih je 62 već naručeno, navodi Reuters.

Ukupni trošak od 931 milion eura za dodatnih 20 letjelica, 15 borbenih i 5 za obuku specijalnih snaga, biće pokriven iz posebnog fonda formiranog početkom ove godine za hitnu modernizaciju njemačkih oružanih snaga.

Vlade širom Evrope povećavaju vojnu potrošnju zbog pojačane prijetnje iz Rusije nakon njene invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Njemačka narudžba donijet će koristi i brojnim drugim kompanijama koje učestvuju u opremanju helikoptera, poput odbrambene elektronske kompanije Hensoldt, koja će isporučivati uređaje za elektronsko ratovanje i noćni vid.

Njemačka vlada procjenjuje da će ukupni troškovi održavanja i rada cijele flote od 82 helikoptera iznositi gotovo 3 milijarde eura do 2048. godine.

Zašto baš H145M

Fleksibilni sistem upravljanja naoružanjem H145M-a omogućit će Bundeswehru da svoje flote dopune specijaliziranim verzijama lakih jurišnih helikoptera.

Za transport trupa i logističke misije, H145M ima ravan, neometan pod kabine koji može primiti dva pilota i do 10 vojnika, koji mogu ulaziti i izlaziti s obje strane i kroz zadnja vrata. Veliki bočni i zadnji prozori omogućavaju odličnu preglednost okoline.

Airbusov helikopter H145M na Međunarodnoj izložbi vazduhoplovstva ILA na dan otvaranja na aerodromu Schoenefeld u Berlinu, Njemačka, 5. juna 2024, Foto: Reuters/Axel Schmidt

Kompleti opreme za misije uključuju sistem za brzo spuštanje užetom, kuke za teret i vitla za podizanje. Dvomotorni H145M nudi ključnu sposobnost brzog prevoza trupa i materijala uz minimalno kašnjenje, dok istovremeno može brzo primijeniti vatrenu moć kako bi neutralisao ili uništio protivničke snage. Pored toga, pruža podršku saveznim trupama u borbi i idealan je za prikupljanje, tumačenje i iskorištavanje ključnih informacija.

Ova kupovina pokazala je da Njemačka trenutno prolazi kroz vojnu modernizaciju i da uveliko povećava svoju vojnu potrošnju.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH