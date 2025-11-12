Rusko naftno carstvo posrće: Lukoil obustavlja proizvodnju pod pritiskom američkih sankcija

Ruski energetski gigant Lukoil objavio je da proglašava „višu silu“ u Iraku, nakon što su američke sankcije paralizovale njegovo međunarodno poslovanje. Kompanija je bila primorana zaustaviti aktivnosti na jednom od svojih najvažnijih stranih projekata, polju Zapadna Kurna-2, koje čini gotovo desetinu ukupne iračke proizvodnje nafte.

Sankcije su dovele do potpunog prekida plaćanja iz Iraka, što je uzrokovalo otkazivanje isporuka od nekoliko miliona barela sirove nafte. Prema izvorima iz Bagdada, ukoliko se situacija ne riješi u narednih šest mjeseci, Lukoil bi mogao potpuno napustiti projekt.

Kriza se produbila nakon što je propao pokušaj da Lukoil proda svoj udio švicarskoj kompaniji Gunvor, jer je američko Ministarstvo finansija blokiralo dogovor, ocijenivši Gunvor „instrumentom Kremlja“. Ovaj zastoj uznemirio je evropska tržišta energije, dok pojedine zemlje, poput Bugarske, već traže načine da preuzmu Lukoilove pogone i zaštite domaće zalihe goriva.

Istovremeno, u Rusiji se pojačava kontrola nad digitalnim prostorom. Novi prijedlog zakona daje FSB-u pravo da po potrebi isključi pristup internetu, što stručnjaci smatraju legalizacijom cenzure pod izgovorom nacionalne sigurnosti. Paralelno, više ruskih regija pokreće masovno regrutovanje rezervista, navodno radi zaštite infrastrukture, ali pravnici upozoravaju da se vojnici mogu rasporediti i na front u Ukrajini.

Ekonomska situacija dodatno se pogoršava. Više državnih kompanija kasni s isplatama plata, a izvještaji govore i o otkazima u vojnim fabrikama. U pozadini svega, Kremlj nastoji očuvati stabilnost, dok Lukoilov slučaj pokazuje koliko su zapadne sankcije počele ozbiljno nagrizati temelje ruskog energetskog sistema.

