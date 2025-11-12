Venecuela naređuje “masovnu mobilizaciju” vojske dok najveći američki ratni brod ulazi u region

Venecuela je objavila da pokreće “masovnu mobilizaciju” vojnih trupa, oružja i opreme kao odgovor na jačanje prisustva američkih ratnih brodova i vojnika u Karipskom moru.

Prema riječima ministra odbrane Vladimira Padrina Lópeza, kopnene, zračne, pomorske i rezervne snage će izvoditi vojne vježbe do srijede. On je raspoređivanje nazvao odgovorom na “imperijalističku prijetnju” koju, kako tvrdi, predstavlja američko vojno prisustvo u regiji.

Pored regularnih vojnih jedinica, u vježbama će učestvovati i Bolivarijanska milicija, rezervna sila sastavljena od civila, koju je osnovao pokojni predsjednik Hugo Chávez, a koja nosi ime po Simonu Bolivaru, revolucionaru koji je oslobodio brojne latinoameričke zemlje od španske vlasti.

Miraflores Palace/Handout via REUTERS

“Odbrana domovine od imperijalizma”

Padrino López je izjavio da je naredbu za mobilizaciju izdao lično predsjednik Nicolás Maduro, te da je cilj vježbi “optimizacija komande, kontrole i komunikacija” i osiguranje odbrane zemlje.

Ovaj potez dolazi u trenutku rastućih napetosti između Venezuele i Sjedinjenih Država. U utorak je američka mornarica saopštila da je nosač aviona USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, stigao u operativnu zonu Južnog zapovjedništva SAD-a, koja obuhvata veći dio Latinske Amerike.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth naredio je krajem prošlog mjeseca da Ford napusti Evropu i uputi se prema Karibima.

Udarna grupa koja prati Ford uključuje devet zračnih eskadrila, dva razarača klase Arleigh Burke (USS Bainbridge i USS Mahan), komandni brod za integrisanu zračnu i raketnu odbranu USS Winston S. Churchill, te više od 4.000 mornara.

Washington tvrdi: “Cilj je borba protiv narko-kartela”

Sjedinjene Države tvrde da je raspoređivanje snaga u regiji usmjereno na borbu protiv trgovine drogom i zaustavljanje dotoka narkotika u zemlju. Tokom posljednjih sedmica američke snage su izvele više napada na navodne “narko-brodove”.

Ipak, Karakas vjeruje da je stvarni cilj Washingtona promjena režima. Neki bivši zvaničnici administracije Donalda Trumpa privatno su priznali da je strategija usmjerena na svrgavanje Madura.

Prošlog mjeseca Trump je izjavio da je odobrio CIA-i operacije u Venezueli, te je ranije sugerisao mogućnost vojnih udara unutar zemlje – iako su zvaničnici kasnije tvrdili da takvi planovi “nisu trenutno u pripremi”.

Madurov “Plan nezavisnosti 200”

Padrino López je naveo da se raspoređivanje venezuelanskih snaga sprovodi u okviru Madurovog šireg plana “Independencia 200”, civilno-vojnog programa čiji je cilj mobilizacija regularne vojske, milicije i policije radi odbrane zemlje.

Prema zvaničnim podacima, Bolivarijanske nacionalne oružane snage Venezuele broje oko 123.000 vojnika. Maduro tvrdi da njegove dobrovoljne milicije sada imaju više od 8 miliona rezervista, iako stručnjaci dovode u pitanje i taj broj i kvalitet njihove obuke.

Merida Governorate/Handout via REUTERS

Dolaskom nosača aviona Ford, procjenjuje se da se u regiji trenutno nalazi oko 15.000 američkih vojnika.

Prije dolaska Fordove grupe, u regiji su već bile raspoređene značajne američke pomorske snage, uključujući amfibijsku grupu Iwo Jima i 22. ekspedicijsku jedinicu marinaca, više od 4.500 vojnika i mornara, tri razarača, napadnu podmornicu, brod za specijalne operacije, raketnu krstaricu i izviđačke avione P-8 Poseidon.

Istovremeno, SAD su rasporedile 10 borbenih aviona F-35 i tri drona MQ-9 Reaper u Porto Riko, koji je postao glavno središte američke vojske u okviru novog fokusa na Karibe. Na ostrvu se trenutno nalazi oko 5.000 američkih vojnika. Američki bombarderi su takođe izveli više trening misija u blizini obale Venezuele, uključujući i “demonstraciju bombardovanja” krajem oktobra.

Please enable JavaScript

