Nije samo AI balon: Ovo su zabrinjavajući grafikoni koji upozoravaju da se možda sprema kriza

Od rasta berze vođenog vještačkom inteligencijom do zlata na rekordnim nivoima. Sve je više znakova da se gotovo svaka klasa imovine suočava sa stvarnošću .

Baloni na tržištu nekretnina ispuštaju miris. Dionice daleko nadmašuju zaradu. Dug u kategoriji “smeća” izgleda kao zlato. Ali bez obzira na to koliko dobar rast izgleda, na kraju se javlja sumnja. Pitanje je, da li detektor dima cvrči zbog prazne baterije ili je u pitanju požar?



S&P 500 je na 6.700, skoro dvostruko više nego prije pet godina. Veličanstvenih 7, sedam tehnoloških titana, su raketno gorivo. Oni čine skoro 40% indeksa i klade se u trilione dolara da će vještačka inteligencija preoblikovati svijet.



Ne radi se samo o “mjehurićavim” akcijama. Zlato je blizu rekordnih maksimuma, kao i kafa. Bitcoin, ultimativna rizična imovina, skočio je za više od 130% otkako je uključen u ETF-ove u januaru 2024. Kupovina podiže cijene nekretnina koje su sve više van dohvata kupaca. Čak se i “smeće” obveznice trguju kao da ništa ne može poći po zlu.

Kako se formira balon

Ekonomista John Kenneth Galbraith napisao je da se baloni stvaraju svaki put na isti način. Nova ideja baca čaroliju. Kredit se širi. Cijene rastu. Svi se osjećaju pametnije. Onda pukne, stvarnost se uključuje i sve se ruši. Galbraith je tvrdio da pravo gorivo nije kredit, već beskrajna nada i kratko pamćenje. Svaka generacija uvjerava sebe da je ovaj put drugačije.



Naravno, niko ne zvoni na vrhu. A pouzdani detektori mogu oglasiti lažne alarme.



Kriva prinosa je bila invertovana od juna 2022. do augusta 2024. To obično najavljuje recesiju u roku od 24 mjeseca. Po tom pravilu, usporavanje je već trebalo početi.

Neizvjesnost

Ipak, investitori koji su prodavali na osnovu tog signala propustili su drugi najsnažniji početak rasta u posljednjih pola stoljeća. Za to se može kriviti i umjetna inteligencija. Deutsche Bank kaže da bi SAD bez ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije već bile u recesiji.



To je jedan od razloga zašto se ovo tržište čini neobičnim.



Možda je zato zlato blizu rekordnih vrijednosti, što se rijetko događa paralelno s rastom cijena dionica. Jedno odražava optimizam, drugo strah. Možda je to samo osiguranje tržišta. Ili je to znak da su neki investitori osjetili miris dima prije nas ostalih.

Detektori požara

Obrada: Forbes Srbija

Brandon Kochkodin, Forbes

Please enable JavaScript

