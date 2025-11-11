Teslina prodaja u Kini pala na najniži nivo u tri godine zbog slabe potražnje

Teslina (TSLA.O) prodaja u Kini pala je u oktobru na 26.006 vozila, što predstavlja najniži nivo u posljednje tri godine, dok se američki proizvođač električnih automobila suočava sa slabom potražnjom na izuzetno konkurentnom tržištu, javlja Reuters.

Prodaja je pala za 35,8% u odnosu na isti period prošle godine, znatno ispod septembarskih 71.525 prodatih vozila, kada je Tesla počela s isporukama Modela Y L, verzije svog najprodavanijeg SUV-a Model Y s dužim međuosovinskim razmakom i šest sjedišta, koja je zasad dostupna samo u Kini.

Ipak, izvoz vozila proizvedenih u Kini porastao je na dvogodišnji rekord od 35.491 jedinice prošlog mjeseca, pokazali su podaci Kineskog udruženja proizvođača putničkih automobila (CPCA) u ponedjeljak.

Teslin udio na kineskom tržištu električnih vozila pao je u oktobru na samo 3,2%, s 8,7% koliko je iznosio mjesec ranije što je najniži nivo u više od tri godine.

Loši rezultati Tesle na najvećem svjetskom automobilskom tržištu prate i slabe prodajne rezultate u Evropi prošlog mjeseca, uključujući zemlje poput Njemačke, Španije, Nizozemske i nordijskih država, još jedan znak da kompanija nastavlja da se muči na ovom kontinentu.

Reuters

Tesla se suočava s rastućim pritiskom u Kini, svom drugom najvećem tržištu nakon Sjedinjenih Država, prema rezultatima iz trećeg kvartala.

U međuvremenu, Xiaomi (1810.HK), koji Tesli konkurira sa svojim modelima SU7 sedan i YU7 SUV, zabilježio je rekordnu prodaju od 48.654 jedinice prošlog mjeseca iako su pojedine nesreće u koje su bila uključena njegova vozila izazvale zabrinutost zbog sigurnosti električnih automobila.

Ukupna prodaja automobila u Kini u oktobru je, kako se i očekivalo, pala, jer je potrošačko povjerenje oslabilo nakon smanjenja državnih subvencija i poreskih olakšica.

Please enable JavaScript

