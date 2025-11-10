GenZ kao potrošači: Kako mladi mijenjaju pravila modne industrije

Globalna kupovna moć Generacije Z ili GenZ, prema prognozama NielsenIQ-a, trebala bi dostići 12 triliona dolara do 2030. godine, a procjenjuje se da čine oko 25 % globalne populacije. Ova, sada već odrasla generacija, ima više novca za trošenje i postala je zahtjevan potrošač, a imat će ga još više kada “Veliko nasljedstvo” počne polako prelaziti kroz generacije, javlja Forbes.

Vrijeme je da prestanemo govoriti o pripadnicima Generacije Z kao o lijenim, razmaženim, opsjednutim ekranima i “snježnim pahuljicama”, jer dan kada je Generacija Z postala potrošačka snaga je stigao, a prema nedavnom izvještaju PricewaterhouseCoopers-a (PwC), Z-ovci su “zagonetka koju mnogi trgovci ne mogu potpuno riješiti”.

Ovo se posebno odnosi na modu.

Generacija Z ove godine ima između 13 i 28 godina, a samo u SAD-u ih je oko 60 miliona od ukupno 343 miliona stanovnika. To je 60 miliona mladih ljudi koji trenutno grade dugoročne emocionalne veze s brendovima i razvijaju doživotne sklonosti i preferencije.

Ova nova generacija potrošača predstavlja izazov za modnu industriju. Brendovi otkrivaju da aspirativni izgled koji su favorizirali Milenijalci, uske siluete, minimalistički stil, athleisure, krojene jakne, nisu privlačni za Generaciju Z. Dok su Milenijalci željeli pripadati ili se uklopiti, Z-ovci se žele isticati.

Sve se svodi na samopromociju i personalizaciju.

To znači mikro-trendove, poput vintage izgleda koji dolaze i prolaze na društvenim mrežama prije nego što ih brza moda može sustići. Izražavanje roda je fluidno. Dječaci boje kosu, djevojke nose prevelike sako i široke farmerke. U modi su jarke boje, masivni nakit i velike, upečatljive naočale.

Generacija Z također je prilično štedljiva. Ove praznične sezone planiraju potrošiti oko 25% manje nego prošle godine, prema PwC anketi, i očekuju dobre ponude. Z-ovci često kupuju u second-hand prodavnicama, koje su se proširile u snažan kanal direktne konkurencije. Kada troše, žele osjetiti da su dobili više vrijednosti za svoj novac.

Svi ovi faktori utiču na industriju, a postoji i stalna prijetnja bilo kakvih etičkih ili održivih skandala. Mnogi trgovinski brendovi budu zatečeni kada mladi potrošači, koji pažljivo prate, saznaju da njihove fabrike iskorištavaju radnike pod obavezom, na primjer.

Z-ovci neće samo ignorisati oštećen brend, oni će, zahvaljujući društvenim mrežama, osigurati da cijeli svijet to zna.

Za trgovce modom više nije dovoljno imati pravu robu po pravoj cijeni. Za većinu Generacije Z, lojalnost kupaca se mora zaslužiti, a čak i tada je krhka. Prema izvještaju Dynamic Sustainability Lab sa Sveučilišta Syracuse, 81% potrošača Generacije Z “promijenilo je odluku o kupovini proizvoda na osnovu akcija brenda ili ukupne reputacije”.

Jedna stvar je sigurna, Generacija Z je izazov za razumijevanje, ali je autentična i uključit će se ako joj se pruži prilika. Jasno je da ovo neće biti generacija kojoj će industrija moći nametati modu, već ona kojoj treba pristupiti, razumjeti je i služiti joj.

Greg Petro, Forbes