Bivši ukrajinski TV producent izgradio je jedinicu dronova koja je uništila rusku opremu vrijednu 12 milijardi dolara

Ekskluzivna priča o tome kako je Pavlo Jelizarov od producenta TV talk showa postao tvorac najuspješnije ukrajinske vojne jedinice za dronove.

Početkom jula, ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio se da su ruski dronovi uništili ukrajinsku opremu vrijednu dvije milijarde dolara. Pravi odgovor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog mogao je biti: “Jedna jedinica Nacionalne garde Ukrajine uništila je rusku vojnu opremu vrijednu 12 milijardi dolara.”



To ne bi bilo pretjerivanje. Gotovo tri godine, u okviru Nacionalne garde Ukrajine (NGU) djeluje specijalna jedinica pod nazivom Grupa Lazar. Do sada nije bilo javnih izvještaja o njoj. Međutim, njeni brojevi govore sami za sebe. Uništeno je više od 2.000 tenkova, 3.000 borbenih pješadijskih vozila, hiljade artiljerijskih sistema, vozila i inženjerijskih mašina. Ukupno je pogođeno više od 40.000 ciljeva. Ukupna vrijednost uništene opreme iznosi 12 milijardi dolara, prema izvještajima jedinica koje je pregledao Forbes Ukrajina. (Svi napadi imaju video potvrdu.)



Rezultati Grupe Lazar vidljivi su u državnom sistemu “Drone Army Bonus” (nezvanično nazvanom “Je-bali”), koji jedinicama dodjeljuje bodove za uništenu opremu i ljudstvo . Na junskoj Ye-bali rang listi, Lazarova grupa je nadmašila druge jedinice za dva do pet puta u kategorijama kao što su tenkovi, oklopna vozila i artiljerija.

Ko su mete?

Teška vojna oprema je glavna meta Lazarove grupe. Od početka invazije, ruska vojska je izgubila 11.100 tenkova, prema podacima ukrajinskog Generalštaba. Gotovo svaki peti je na račun Lazarove grupe.



Kao i mnoge od najefikasnijih struktura u ratu, Lazarova grupa je nastala zahvaljujući bivšim civilima. Jedinicu je osnovao biznismen Pavlo Jelizarov (56), pozivni znak Lazar. On je suvlasnik Savik Shuster Studija i producent političke talk show emisije Svoboda Slova (Sloboda govora).



Glavni doprinos Lazarove grupe mjeri se ne samo ogromnim brojem i vrijednošću uništene opreme, već i činjenicom da je praktično stvorila novu vrstu oružja – teške bombardere. To nam govore Andrej Bilecki, komandant 3. korpusa, i Oleksandr Nastenko, komandant Specijalnog jurišnog bataljona ŠIFRA 9.2.



„Ne znam ko je više doprinio ratu od Pašine [Jelizarovljeve] jedinice. Nisam dao ni stoti dio njegovog doprinosa“, kaže Nastenko. Godine 2024. odlikovan je titulom Heroja Ukrajine, najvišim državnim odlikovanjem.



Forbes Ukrajina je prvi koji je objavio priču o Lazarevoj grupi. To je revolucionarna jedinica koja je najviše doprinijela uklanjanju ruskih tenkova sa bojnog polja.

Štab bataljona u vrtiću

Jelizarov je čekao kraj rata u svom stanu na Pečersku, u centru Kijeva. Vani su odjekivale eksplozije. “Nisam vjerovao do posljednjeg trenutka da će rat početi”, priznaje. Sjeća se da je otkazao emitiranje sljedeće emisije Svoboda Slova i bio prilijepljen za TV vijesti.



Neočekivani posjetioci ga odvlače od ekrana. Bivši zastupnik Mikola Katerinčuk i bivši ministar prometa Mikola Rudkovski dolaze rekavši da su upravo bili u Pečerskom teritorijalnom regrutnom centru. Tamo se formirao red dug kilometar. Hitno im je trebalo oružje.



Jelizarov je odabrao kraći put – nazvao je tadašnjeg ministra odbrane Oleksija Reznikova. Kaže da nije očekivao da će ministar nazvati usred invazije. Ali Reznikov je odgovorio i poslao trojicu u TRK Darniči, na jugoistoku Kijeva. Tamo su dobili puške AK-47. Istog dana, Jelizarov se prijavio u novoformirani 126. bataljon Teritorijalne odbrane, sa zadatkom odbrane okruga Darnjica.



U teritorijalnoj odbrani, biznismen je radio ono što najbolje zna. Mobilizirao je resurse i organizirao ljude. Sjeća se postavljanja kontrolnih punktova, nabavke opreme i građevinskog materijala. Renovirao je sjedište bataljona u ruševnom vrtiću. “Rijetko sam izlazio iz kuće s manje od 10.000 dolara. Uvijek je bilo nešto za kupiti. Srećom, imao sam 1,1 milion dolara u gotovini”, kaže Jelizarov.

Razvojni put

Nešto više od mjesec dana u teritorijalnoj odbrani koštalo ga je preko 400.000 dolara. Moglo je biti i više, da nije bilo njegove mreže kontakata iz televizijskog života. “Kada sam imao pitanja, zvao sam ljude iz prošlog života i oni su pomogli”, kaže on. Prema riječima Igora Nikonova, vlasnika KAN Developmenta, koji je obezbijedio većinu materijala.



Još jedna prekretnica u Jelizarovljevom životu ne bi se dogodila bez Rudkovskog. 2009. godine ga je nagovorio da uđe u televizijski posao i postane suinvestitor u studiju Savika Šustera.



Rođen u Kišinjevu (Moldavija), Jelizarov je služio u Sovjetskoj armiji. Devedesetih se preselio u Ukrajinu, do 2008. godine izgradio i prodao agrobiznis, a od 2007. do 2008. radio je kao zamjenik ministra saobraćaja. Kaže da je želio biti pasivni investitor u TV studio, ali se vremenom sve više uključivao. Postao je šef studija, a zatim i producent najpopularnijeg političkog talk showa u zemlji, koji je vodio Savik Šuster.

Odakle dolazi cifra od 12 milijardi?

REUTERS/Stringer/File Photo

Lasarova grupa dostavlja proračune o vrijednosti uništene opreme Centru za komandovanje i analizu upotrebe bespilotnih sistema NGU i Ministarstvu digitalne transformacije. Podaci se provjeravaju i po potrebi revidiraju. Računaju se samo uništena i oštećena imovina sa video potvrdom.



Oštećena oprema (koja nije potpuno uništena) računa se kao 50% njene vrijednosti. Vrijednost se određuje prema podacima istraživačke grupe ORYX i cijenama iz zvaničnih ugovora za nabavku i modernizaciju ruske opreme.



Lasarova grupa računa samo: tenkove, pješadijska borbena vozila, samohodne topove, višecijevne bacače raketa, protivavionske raketne sisteme i radarske sisteme visoke vrijednosti. Automobili, vučena artiljerija, minobacači, inženjerijska oprema i fortifikacije nisu uključeni u proračun.



Od 2019. do 2021. godine, talk show je emitovan na ukrajinskom TV kanalu u vlasništvu Rinata Ahmetova. Milijarder i najbogatiji čovjek u Ukrajini. Šuster i Jelizarov su imali problema tokom predsjedništva Petra Porošenka od 2014. do 2019. godine. Na primjer, Šusteru je oduzeta radna dozvola u Ukrajini. Odnosi s timom Volodimira Zelenskog bili su još gori. Samo nekoliko mjeseci prije početka ruske invazije, predsjednička stranka Sluga naroda pozvala je na bojkot programa Svoboda Slovo i Ahmetovljevih TV kanala. Portparol predsjednika, Mihailo Podoljak, optužio je program da “režira emocionalne drame u korist interesa oligarha”. Zelenski je tvrdio da Ahmetov planira državni udar. Kao odgovor, Šuster je uporedio Zelenskog s autoritarnim režimom bivšeg proruskog predsjednika Viktora Janukoviča.

Svi zajedno

Egzistencijalna prijetnja ih je prisilila da, barem privremeno, ostave po strani svoje neprijateljstvo. Jelizarov prepričava prvi mjesec rata s gotovo religioznim divljenjem. Sjeća se nevjerovatnog broja izuzetno bistrih ljudi koji su se pridružili Odbrambenim snagama. Ljudi koji su prihvatili rizik da umru u naredne dvije sedmice.

“Znate onaj osjećaj milosti u starim crkvama? I ja sam ga osjetio kada sam noću u vrtiću šetao hodnicima našeg sjedišta i vidio dječake kako spavaju s puškama”, prisjetio se Jelizarov.

Samo dodajte Starlink

Bitka za Kijev završila se početkom aprila. Glavni udarac na glavni grad došao je sa sjevera. Jelizarovljeva divizija, stacionirana na jugoistoku, nije bila direktno uključena u borbe. Postavilo se pitanje: šta dalje?

U Snagama za specijalne operacije (SOF) formiran je novi centar. Zajedno s Jelizarovom, 20-25 ljudi je prebačeno iz teritorijalne odbrane u SOF. Na borbenim položajima u blizini Zaporižja nalazila se specijalna jedinica SBU za dronove pod nazivom “Bijeli vukovi”. Upravo tamo su Jelizarov i njegovi borci prvi put vidjeli dron u borbi.

„Bili smo jako zavidni i ludo smo željeli baciti protivtenkovsku minu na glavu neprijatelja“, smije se Jelizarov. Čak i u civilnom životu Jelizarov je bio otvoren za nove ideje. Mogao je brzo izračunati učinak njihove primjene i koliko su rizici razumni, kaže njegov dugogodišnji poslovni partner Savik Schuster.

Počeli su ostvarivati ​​svoj san za samo nekoliko dana. Datum prvog leta bio je 6. maj 2022. Jelizarov je kupio poljoprivredni dron od krijumčara za 10.000 dolara. Onakav kakav krijumčari koriste za prevoz cigareta preko granice. Tim je nekako pričvrstio minu na njega. “Osjetili smo dječju radost kada smo uspjeli spustiti tu minu”, prisjeća se Jelizarov.

Prva radionica o dronima

Prva radionica za sastavljanje dronova bila je u garaži koja je pripadala prvom pilotu jedinice sa pozivnim znakom Riba. Sa preostalih 680.000 dolara u gotovini, Jelizarov je kupio rezervne dijelove iz Kine. Počeli su sa sastavljanjem dronova.

Ključnu inovaciju osmislio je tehnički direktor studija. Zašto ne pričvrstiti Starlink terminal na dron i zadržati kontrolu nad internetom? Za eksperiment, Jelizarov je obezbijedio svoj lični Starlink terminal. Uništen je na jednom od prvih probnih letova.

To je mogao biti kraj priče. Starlink terminali su bili rijetki ljeti 2022. i nisu se mogli tek tako kupiti. Civilna poznanstva su ponovo pomogla. Mustafa Najem, tadašnji zamjenik ministra infrastrukture, osigurao je četiri terminala. “Doslovno sam ga poljubio u glavu”, s radošću se sjeća Jelizarov.

Još jedna ključna inovacija bila je upotreba dvanaest i po baterijskih paketa po dronu umjesto standardnih dva. “Nisam razumio zašto bi dron trebao raditi pola sata, najviše sat vremena, po smjeni”, kaže Yelizarov. U to vrijeme, baterijski paket je koštao 1.300 dolara, tako da je njihovo dodavanje povećalo cijenu za oko 20.000 dolara po dronu. Skupo, ali investicija se isplatila.

„S takvim dronom, pilot bi mogao pogoditi 16 komada opreme tokom noći, a ne dva“, objašnjava on. „Efikasnost se dramatično povećala.“

Treća inovacija

Tog ljeta, neformalna jedinica je imala pet pilota. Nisu imali borbena naređenja i nisu mogli biti blizu same linije fronta. Birokratske prepreke dovele su do treće inovacije. Da bi letjeli, Jelizarovljevi piloti su molili vojnike HUR-a (Odbrambeno-obavještajne službe Ukrajine) ili SBU-a (Službe sigurnosti Ukrajine) da premjeste svoje dronove bliže frontu. Tada bi piloti njima upravljali na daljinu.

“Ispostavilo se da je za efikasan rad pilota potreban samo brzi internet. I bolje rade u relativnoj udobnosti nego na nultoj liniji”, kaže Jelizarov. Daljinsko upravljanje kasnije je spasilo mnoge živote. Tokom tri i po godine, poginulo je samo 16 boraca Lazareve grupe, dodaje.

Tog ljeta, Jelizarov je na frontu upoznao još jednog poznanika. Andreja Bileckog, tadašnjeg komandanta jedinice specijalnih ofanzivnih snaga Azov. U mirnodopsko vrijeme, Jelizarov i Bilecki su raspravljali o politici nakon emitovanja emisije Svoboda Slova. Ovog puta, Jelizarov je Bileckom donio jedan od svojih prvih dronova.

„U to vrijeme to se činilo gotovo fantastičnim. Bili su pioniri teških bombardera i prvi koji su utrli put novoj vrsti oružja“, kaže Bilecki. Odmah je ponudio taktičke komentare Lazarusovoj grupi. „Samo oružje ne znači ništa. Za njega morate razviti taktiku“, prisjeća se kako je savjetovao Jelizarovljev tim. „To su vrlo brzo savladali.“

Širenje poslovanja

Kada je hipoteza da dronovi mogu uništiti rusku tešku opremu dobila praktičnu potvrdu, Jelizarov je počeo razmišljati o proširenju. “Gledao sam kako Bijeli vukovi rade i vidio veliki porodični restoran”, kaže on. “Ali ne možete dobiti rat porodičnim restoranom – morate izgraditi McDonald's.”

Cijelo ljeto je generalima specijalnih snaga, kopnenih snaga i Uprave za unutrašnje poslove (GUR) predlagao ideju o dronu McDonald's. Razgovori bi obično prestali kada bi se čulo da Jelizarov ima samo nekoliko mjeseci vojnog iskustva. Slučajno je zamjenik ministra unutrašnjih poslova Jevhen Jenin primijetio njegov rad i predložio da Jelizarov formira jedinicu unutar Nacionalne garde. (Jenin je poginuo u padu helikoptera s visokim zvaničnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u Brovarima 18. januara 2023. godine.)

Prema Jelizarovu, tadašnji komandant NGU-a, Anatolij Lebid, nije u potpunosti razumio ideju. Ali je bio otvoren prema novinama i zamolio je Jelizarova da nacrta predloženu strukturu jedinice. Jelizarov je predstavio nešto što se profesionalnom vojniku činilo čudnim – jedinicu od 300 ljudi.

To je bilo previše za četu, premalo za bataljon. Lebid je odobrio ovu neobičnu strukturu. I u septembru 2022. godine formirana je Lasar grupa.

Fotografija: Anton Zabielskyi za Forbes

Izgradnja McDonald'sa za dronove

“Lijen sam. Ne volim raditi”, kaže Jelizarov polušaljivo opisujući svoj menadžerski stil. Čak i iz svojih poslovnih dana, kaže da mu je ključni zadatak bio odabrati pravi tim.

Lasarova grupa je započela na NGU sa samo pet posada dronova. Osoba odgovorna za prvo proširenje na kompaniju od 30 pilota bio je Yelizarov prvi pilot, pozivni znak Fish. (Ne objavljujemo njegovo ime iz sigurnosnih razloga.)

U civilnom životu, Fish je bio sitni poduzetnik koji je iz hobija upravljao dronovima. Tokom bitke za Kijev, pomagao je specijalnim službama u vazdušnom izviđanju. Kasnije je za medije snimao posljedice okupacije.

Fish je nekako saznao da Yelizarov radi s dronovima i krajem proljeća 2022. godine došao je na poligon s dronom Kazhan (Owl) u prtljažniku starog Nissan Navara. Fish je imao jasan san – uništiti ruski tenk. Dron Bat nije bio pogodan za uništavanje tenkova. Ali Fishov san se ostvario. On je legenda među pilotima. Pripisuje mu se više od 500 uništenih komada opreme.

Fish je brzo savladao penjanje. Regrutovanje drugih pilota bilo je lako, zahvaljujući “mreži šaputanja” zajednice dronova. U jesen 2022. godine, paljenje ruskih tenkova bio je zajednički san mnogih.

Izvan vojnih kanona

Od samog početka, Lazareva grupa je formirana izvan vojnih kanona. Jedinica se sastoji od 98% bivših civila. Na primjer, Jelizarov je za šefa štaba imenovao mladu ženu bez vojnog iskustva. Prije rata, Nelija (prezime nije navedeno iz sigurnosnih razloga) vodila je administrativni odjel u privatnoj kompaniji. Služila je u 126. bataljonu Teritorijalne odbrane i prešla je u Nacionalnu gardu zajedno s Jelizarovim.



Načelnik štaba bataljona obično je viši oficir sa značajnim vojnim iskustvom. “U filmovima, načelnik štaba crta strelice na mapama i planira operacije. U stvarnom životu, ta pozicija se više odnosi na organizacijski rad”, objašnjava Jelizarov. Dodaje da su ključni kriteriji za njegova imenovanja funkcionalnost i efikasnost.



Još jedna atipična karakteristika: obavještajni tim upravlja distribucijom dronova i municije u Lazarevoj grupi. “Oni najbolje razumiju opštu situaciju, imaju ideje i mogu planirati potrebe za operacijama”, objašnjava Jelizarov. Taj obavještajni tim uglavnom se sastoji od finansijskih analitičara, što zadatak čini jednostavnijim.



Jelizarovi glavni menadžerski alati su sloboda i izazov. „Ako u osobi vidi potencijal, daje joj punu slobodu. Preuzmite odgovornost i riješite zadatak kako smatrate prikladnim“, kaže Nelija. Stalno postavlja sve ambicioznije zadatke, dodaje. „Upravo smo proširili broj pilota na 30, što mi se činilo teškim, a on već daje naredbe da se proširi na 90“, kaže načelnik štaba.

Uvijek ambiciozan

Postavljanje naizgled nerealnih, ali ambicioznih ciljeva tipično je za Jelizarova, kaže Šuster. Vojna misija Lazarovljeve grupe zvučala je smjelo, čak i hvalisavo: uništiti oklopnu prednost ruske vojske – posebno njihove tenkove, koji su u jesen 2022. godine još uvijek nesmetano uništavali ukrajinske položaje. Ovo nije bilo prazno hvalisanje.



“Jelizarov nam je pokazao proračune i rekao: ‘Ako uništimo ovu količinu opreme za mjesec dana, za dvije godine neće ostati ni jedan jedini komad'”, prisjetio se Fish. Uvjeren je da je tako ambiciozan, ali mjerljiv cilj učinio Lazarovu grupu uspješnom.

Od ličnih kontakata do armije dronova

Prvi ozbiljniji rezultati jedinice dogodili su se u jesen 2022. godine, kada su imali 10-15 vlastitih dronova, kaže Jelizarov. Nije bilo državnog finansiranja, pa su novac prikupljali od prijatelja i poznanika. Od “investitora” se tražilo da ulože po 20.000 dolara, a zauzvrat su dobili “imenovani dron” i video uništene opreme. Privukli su oko 10 donatora, uključujući bivšeg zastupnika Antona Heraščenka.



“Heraščenko je svoj dron nazvao po svojoj kćerki Polini”, prisjeća se Jelizarov. “Bio je to najuspješniji dron – neuništiv. Šalili smo se da se svaki dron treba zvati ‘Polina-1’, ‘Polina-2’ itd.”



Čak i tada, Lazarova grupa je mijenjala pravila igre u malim dijelovima linije fronta. Ovako se komandant CODE 9.2 Oleksandr Nastenko (pozivni nadimak Flint) prisjeća svog prvog susreta s Jelizarovom. “Heraščenko mi je savjetovao da se sastanem s Pašom. Bio je septembar-oktobar 2022.”. Nastenko je tada predvodio standardnu ​​izviđačku četu pješadije 92. brigade.



Imao je naređenje da napadne selo Novoselivske u Luganskoj oblasti, a stvari nisu išle dobro. Flint je na sastanak došao skeptičan jer je imao loša iskustva s dronovima. “U Paši [Jelizarovu] sam vidio inteligentnu osobu i zajedno smo planirali napad”, kaže Flint.

Forbes Ukrajina

Napad na selo

Piloti Lazarove grupe uništili su osam ruskih vojnika u jednoj akciji, prisjetio se Nastenko. Pješadija CODE 9.2 zauzela je selo uz minimalne gubitke – samo jedan ranjen. Rusi nisu imali planove da odustanu. Okupili su 14 pješadijskih borbenih vozila, jedan tenk, oko 100 pješadijeca i pokrenuli kontranapad. Ali tri drona Lazareve grupe zaustavila su ih na prvim linijama fronta, uništivši pješadiju i dio opreme.



“Paša je zaustavio njihov kontranapad”, kaže Flint. “Rastrgao ih je i slomio im moral.” Zadivljen snagom teških dronova, Flint je kasnije sam počeo letjeti bombarderima. CODE 9.2 postao je jedna od najefikasnijih jedinica dronova u zemlji.



“Paša me je upoznao s teškim bombarderima. Od njih sam naučio taktiku, rad s dronovima i sigurnosne procedure”, kaže Nastenko. “Što se mene tiče, objasnio sam kako dronovi mogu bolje podržati pješadiju.”

Postaju prepoznati

Početkom 2023. godine, Lasar Grupa je napravila simboličnu termos šolju, sa ugraviranim natpisom “150+” u znak sjećanja na broj uništenih ciljeva u prethodnoj godini. To je postala tradicija. Čaša za 2024. godinu imala je 4.000+, a za sljedeću godinu 11.000+. Svi napadi su dokumentovani, kaže Jelizarov. Pokazuje ogromnu Excel tabelu koja bilježi ko, kada, gdje, sa kojim dronom, sa kojom municijom i sa linkom do video potvrde.



Desetine uništenih tenkova i vozila u prvim mjesecima jedinice pomogle su u njenom finansiranju. Krajem 2022. godine, međunarodni partneri finansirali su Lasarovu Grupu za izgradnju skoro 500 dronova. “To nas je odmah podiglo na novi nivo”, kaže Jelizarov.



A 2023. godine, ministar digitalne transformacije Mihajlo Fedorov – koji je tada kreirao projekat ” Armija dronova ” – primijetio je jedinicu. Dronovi Lasar Grupe predstavljeni su u prvom testu među oko 70 takmičara.



„Vidjeli smo inovaciju u načinu na koji je Lasar organizovao komunikacije i izgradio model daljinskog upravljanja dronovima“, prisjeća se Fedorov. „Dobili su podršku od ‘Armije dronova’ za izgradnju hiljada dronova.“

Proizvodnja u tri kompanije

Sada Lazarova grupa strukturalno podsjeća na tim Formule 1. Uloge su jasno podijeljene – piloti, navigatori, izviđači itd. Rezultati se stalno analiziraju. Efikasnost pilota mora se povećati. Testiranje i obuka su rutinska praksa.



Još jedna sličnost s Formulom 1 je ekvivalent visokotehnoloških automobila. Prijateljsko civilno preduzeće proizvodi dronove, eksploziv i municiju posebno za Lasar grupu. Prvo, omogućava im da dobiju dronove prilagođene borbenim zadacima, umjesto da koriste standardne modele za prvu liniju, kaže Jelizarov. Drugo, podiže ukupnu efikasnost jedinice. Ako se dron izgubi, ne moraju čekati zamjenu od Ministarstva odbrane.



Proizvodnjom upravljaju tri kompanije, a glavna je Screentek LLC. Jelizarov je vlasnik Skrinteka od vremena covida-19. Tada su on i njegovi partneri pokušali profitirati od uvoza testova za koronavirus. A 2023. godine, kada je došlo vrijeme za dobijanje državnih sredstava za proizvodnju dronova, Jelizarov je predložio da se koriste neaktivni dronovi.



Prema njegovim riječima, to je bilo njegovo prvo iskustvo s državnim novcem u više od 30 godina poslovanja. “Nikada nisam želio uzeti državni novac jer sam znao da će uslijediti vika, medijski ratovi i slučajevi korupcije”, objašnjava Jelizarov. Bio je u pravu.

REUTERS/Stringer

Više od 1.000 ljudi u proizvodnji

Iste godine, osnivač Lazarova Grupe suočio se s izborom. Ostati butična jedinica ili prihvatiti državno finansiranje i izgraditi dron za McDonald's. “Bez državnog novca ne bismo mogli uništavati opremu u industrijskim razmjerima”, objašnjava on.



U 2023. godini, Skrintek je od države primio skoro četiri milijarde hrivnji (95 miliona dolara). U 2024. godini to je bilo šest milijardi hrivnji (140 miliona dolara). Ove godine finansiranje je smanjeno. Zaključno s augustom 2025. godine, ugovori s državom potpisani su na manje od četiri milijarde hrivnji. Direktno američko finansiranje, kojim je kupljeno 2.000 dronova, pomoglo je, kaže Jelizarov. Proizvodnja sada zapošljava više od 1.000 ljudi. Masovna proizvodnja je organizovana od nule, počevši od 2023.



Do treće godine rata, Jelizarovljeva vertikalno integrirana struktura počela mu je stvarati probleme. Sa stanovišta tužilaštva, to je spreman krivični slučaj. Jelizarovljeva kompanija proizvodi dronove i municiju za državni novac, isporučuje ih jedinici kojom komanduje pukovnik Jelizarov, koji je ujedno i njihov kupac. U mirnodopsko vrijeme, priznaje Jelizarov, to bi pokrenulo pitanja sukoba interesa. Kaže da su ga već posjetili istražni organi iz svake službe osim jedne.

Argumenti

Do sada Jelizarov uspijeva uvjeriti istraživače s nekoliko argumenata:



• Jasna funkcionalna odvojenost. “Proizvođači su odvojene civilne kompanije koje se bave finansijskom i ekonomskom aktivnošću”, kaže on. Tačka kontakta s vojnom jedinicom su povratne informacije o kvalitetu dronova u borbenim uslovima i mogućnosti poboljšanja.

• Osnovna dokumentacija. Od prvog dana, Lasarova grupa prati svaki dron po broju, njegovoj efikasnosti i prilaže video zapise. Za svaki izgubljeni dron postoji geolokacija, vrijeme i okolnosti.

• Posebna grupa u Lasar grupi otpisuje izgubljene dronove. To su bivši pripadnici organa za provođenje zakona upoznati s birokratskim zamkama, objašnjava Jelizarov.



Trenutno, Skrintek nije naveden kao optuženi u krivičnim predmetima u sudskom registru. Uprkos takvim neosnovanim tvrdnjama u nekim medijima. Članci koji optužuju Jelizarova da je sam kupio dronove pojavljuju se na sumnjivim web stranicama i anonimnim Telegram kanalima.

Izlazak iz anonimnosti

Takvi napadi, kaže Jelizarov, jedan su od razloga zašto je izašao iz anonimnosti i dao svoj prvi intervju od početka rata. „Zaposleni u Skrinteku se ponekad žale. ‘Prave od nas parije – korumpirane ljude. Možda bismo trebali odustati?’ Moram nekako smiriti ljude“, kaže on.



Zakoni protiv korupcije u miru predstavljaju potencijalni problem ne samo za Lazara, kaže osnivač jedne od najefikasnijih jedinica za dronove, koji je pristao da govori anonimno. „Kroz bliske veze s proizvođačem, mogu nas krivično goniti, krivično goniti tako poznate jedinice za dronove kao što je Ahil ili optužiti Mađare koji od tri prave dva drona.“ Dodaje da bi u ratu kriterij trebao biti efikasnost jedinice, a ne strogi pravni formalizam.

Fotografija: Lasarova grupa

Lazarova egzistencijalna kriza

Od augusta 2025. godine, Lazareva grupa je očekivala manje od četiri milijarde grivni (95 miliona dolara) državnog finansiranja. Ta suma, kaže on, nije dovoljna. Proizvodnja, prema Jelizarovu, radi sa 30% kapaciteta, tako da je samo trećina posade aktivna svake noći.



Jelizarov kaže da bi se jedinica mogla raspustiti do oktobra da nije bilo finansiranja američke vlade. Platili su 2.000 dronova. Lazareva grupa je rasla tokom rata (brojke se ne objavljuju iz sigurnosnih razloga), ali sada je popunjena samo polovina odobrenih pozicija u jedinici. “Jednostavno nema novca za opremanje punog odreda dronovima. Zašto ljude držati bez posla?”, kaže Jelizarov.



Tokom protekle godine, čini se da se Lazareva grupa suočila s krizom smisla. Glavni cilj jedinice – uklanjanje tenkova i oklopnih vozila sa bojnog polja – je postignut. Istraživanja mnogih OSINT zajednica se slažu. Ruska vojska je tokom rata izgubila većinu svojih oklopnih snaga, uključujući vozila iz skladišta. Autoritativne OSINT zajednice Military Prophet i Resurgam predviđaju da će Rusija 2025. godine moći proizvesti i popraviti približno 400 tenkova, skoro četiri puta manje nego 2022. godine. U međuvremenu, u prvih sedam mjeseci ove godine, ruska vojska je izgubila više od 1.400 tenkova, prema podacima Generalštaba, glavne komande ukrajinske vojske. Invazijska vojska je počela štedljivo koristiti oklopna vozila. Od maja ove godine, jedinice dronova poput Lasarovih pronalaze sve manje ciljeva.



“Ranije su naše operacije bile kao lov u zoološkom vrtu. Letjeli bismo na dubinu od tri kilometra i bilo bi gomila ciljeva”, kaže Jelizarov. “Sada nema ‘gvožđa’, oklopna vozila je teško pronaći čak i na dubini od 20 km. To je vjerovatno naš uspjeh.”

Artiljerijski napadi

Između Ukrajine i Rusije U septembru 2022. godine dogodila se prva velika razmjena zarobljenika. Uključujući Viktora Medvedčuka za grupu branilaca Azovstalja. Prema uslovima razmjene, legendarni komandant Azova Denis Prokopenko (Redis) i drugi borci trebali su ostati u Turskoj.



U proljeće 2023. godine, ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko posjetio ih je i pokazao Prokopenku snimke Lazareve grupe u akciji. “To je bio proboj u proizvodnji i upotrebi dronova. U to vrijeme, sličnih primjera nije bilo ni u jednoj jedinici”, prisjeća se Redisovog utiska. Danas Redis komanduje Azovskim korpusom NGU. Kaže da je korpus nedavno trenirao zajedno sa Lazarevom grupom. I planira da njihove prakse implementira na nivou korpusa.



Cilj za 2025. godinu je utišati neprijateljsku artiljeriju koja često puca izvan dometa FPV dronova i nanosi žrtve ukrajinskoj pješadiji, kaže Jelizarov. Prema podacima sistema Je-bali za juni, Lazareva grupa je prva u kategoriji artiljerije. Jedinica je uništila više artiljerije nego sljedeće četiri jedinice zajedno.

Specijalne operacije

Drugi pravac razvoja su specijalne operacije s novim kvalitetom interakcije između dronova i drugih jedinica, dodaje Jelizarov, ne ulazeći u detalje iz sigurnosnih razloga.



Lasarova grupa sigurno neće ostati bez posla, uvjeren je Bilecki. “Mnoge jedinice su bile relevantne u historijskom trenutku i postale su heroji, ali su se vremenom okoštale”, zaključuje Bilecki. “Lasarova grupa ostaje relevantna i nakon godina rata jer stalno traže nove načine.”



Dodaje da je cijela ukrajinska vojska učila od Lazarove grupe. “Sada nema brigade bez teškog bombardera. Lazari su sve započeli”, objašnjava Bilecki. “Zato im mnogo dugujemo, jer teški bombarderi vjerovatno sada premašuju uticaj artiljerije na frontu”.



Jelizarov je trenutno student Univerziteta odbrane, koji obično pohađaju oficiri koji se pripremaju za strateške liderske pozicije. Šta planira sljedeće?

Planovi nakon rata

Tokom intervjua, Jelizarovljeve refleksije su se često ukrštale s aktivnostima Lazar grupe. Često ponavlja da je Ukrajina u ovom ratu izgubila dio svoje imovine – dobrovoljce i dronove. Za ovo drugo, između ostalog, kao razlog vidi preveliku medijsku izloženost jedinica dronova.



Jedina nova potencijalna prednost je znatno veća efikasnost Odbrambenih snaga i civilnog sektora. Za sada je to samo potencijal. “U vojsci moramo implementirati nešto slično Elon Muskovom DOGA – ukloniti višak ljudi. Neka oni stvaraju BDP u civilnom sektoru. Moramo optimizirati strukturu, skratiti vrijeme donošenja odluka i njihove implementacije.”



Šanse da bude poslušan i da ostvari te ideje su male za Jelizarova. Tri izvora su rekla Forbes Ukraine da je, kada su u proljeće 2024. godine u Ukrajini stvorene Snage za bespilotne sisteme (USF), Jelizarov bio jedan od glavnih zagovornika i samim tim kandidat za vođenje nove strukture. Ali, Ured predsjednika bio je protiv lika bivšeg opozicionog producenta. Jelizarov ne komentariše politička pitanja. “Vojna uniforma i politika su nekompatibilne”, kaže on.



Ne voli planirati poslijeratne aktivnosti. Kaže da razmišlja o osnivanju privatne vojne kompanije koja bi, nakon završetka rata u Ukrajini , savjetovala i obučavala strane vojske u tehnologiji dronova.

Marko Sirovoi i Boris Davidenko , novinari Forbesa Ukrajina