Forbes Magazin večeras u 20 sati: Potencijal maslinarstva u BiH

Prije samo dvadesetak godina, masline su u Bosni i Hercegovini rasle na svega osamdeset hektara. Danas, to zeleno bogatstvo prekriva više od 500 hektara hercegovačkog tla, a broj stabala i proizvođača raste iz godine u godinu. Maslinarstvo, nekad egzotična djelatnost u našim krajevima, postalo je simbol tradicije, upornosti i kvaliteta.

Da razvoj nije prošao neprimijećeno svjedoči i činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine postala 21. članica Međunarodnog vijeća za masline (IOC), institucije koja okuplja najznačajnije zemlje proizvođače maslinovog ulja na svijetu. Taj korak ne samo da donosi međunarodno priznanje, već i otvara vrata usklađivanju domaćih propisa s evropskim standardima, što predstavlja dodatni podsticaj domaćim proizvođačima.

O razvoju, izazovima i budućnosti maslinarstva za Forbes BiH govorit će Ilija Miletić iz Čitluka, čije maslinovo ulje već godinama osvaja zlatne medalje na međunarodnim takmičenjima.

