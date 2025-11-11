Tri jednostavna načina da pobijedite zimsku depresiju

U trenutku kada se kazaljke pomjere unazad i večeri postanu tamnije, mnogi od nas putuju na posao i vraćaju se kući po mraku, što izaziva lošije raspoloženje. Osjećaj umora jači je nego inače, kao i osjećaja bezvoljnosti ili poteškoća sa koncentracijom.

Sezonski afektivni poremećaj (SAD), poznat i kao “zimska depresija”, može pogoditi svakoga. Za one kojima je teško da obavljaju svakodnevne obaveze, savjetuje se odlazak doktoru.

BBC, za one sa blažim simptomima, donosi tri načina kako da se nosite s tamnijim danima, pa čak i da ih zavolite.

1. Fokusirajte se na ono što možete raditi

Psihologinja Kari Leibowitz kaže da je, odrastajući u gradu u SAD-u gdje se najviše cijenilo ljeto, zimu doživljavala kao ograničavajuću i neugodnu. Međutim, putovanje u Norvešku, gdje neki krajevi gotovo da nemaju dnevnog svjetla tokom zime, potpuno joj je promijenilo pogled. Umjesto da klonu duhom, ljudi su prigrlili svoje okolnosti, pronalazili nove hobije poput zimskih sportova, pletenja ili kuhanja. „Na zimu gledaju kao na doba godine puno mogućnosti“, kaže ona. Kari objašnjava da je promjena pristupa, fokusiranje na ono što možete raditi zimi, umjesto na ono što ne možete, iznenađujuće djelotvorna. To može uključivati zimske šetnje, filmske večeri, kuhanje novih jela ili klizanje. „Često razmišljamo samo o stvarima koje su teže zimi, a zapravo postoji cijeli svijet aktivnosti koje su ugodnije kad je hladno.“

2. Prihvatite da vam treba više odmora

Iako naši poslovni i društveni rasporedi teku kao i obično, možda se pitamo zašto se osjećamo iscrpljeno. Kari kaže da jednostavno trebamo prihvatiti da našem tijelu treba više odmora tokom zime.

„U redu je biti manje produktivan i manje aktivan nego ljeti, jer smo biološki podešeni na odmor tokom zimskih mjeseci“, objašnjava ona. Baš kao životinje i biljke, i mi bismo trebali usporiti i prilagoditi svoje ponašanje. Istraživačica biljaka dr Em May Armstrong kaže da je ključno pronaći ravnotežu između potrebnog odmora i pretjerane tromosti. Ona predlaže tzv. aktivnu dormantnost, spoj mirnijeg načina života s aktivnostima koje nas ipak mentalno angažuju. To mogu biti hobiji poput pletenja, popravljanja odjeće ili planiranja ciljeva za novu godinu. „Iako to nije jednako aktivno kao, recimo, putovanje ili kampovanje, jednako je korisno, samo na obnovljujući način“, kazao je dr Armstrong za BBC.

3. Pravite planove

Dok je prirodno da više odmaramo, važno je i da planiramo stvari koje nas vesele i da provodimo vrijeme s drugim ljudima, kaže porodični doktor dr Gavin Francis. „Mi smo vrlo društvena bića, čak ni najpovučeniji čovjek ne živi potpuno sam. Svi zavisimo jedni od drugih.“ On savjetuje planiranje aktivnosti unaprijed, fokusirajući se na ljude koji vam prijaju i na stvari koje mogu popraviti raspoloženje. Na taj način ste već obavezni, pa vas trenutni pad raspoloženja neće spriječiti da odete. „Možete početi da u svoj kalendar upisujete više aktivnosti s tim ljudima tokom zime“, kaže Francis.

Jednostavne navike takođe mogu pomoći: kvalitetan san, umjereno konzumiranje alkohola, izbjegavanje kasnih zabava i uravnotežena ishrana. „To nije nuklearna fizika“, zaključuje on, „ali upravo su te stvari ključne za zdrav cirkadijalni ritam i dobro fizičko stanje tokom zime.“

