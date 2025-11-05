SAD spremne na invaziju: Cilj je da se zaplijene naftna polja Venecuele

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra planove za vojne udare na vojne ciljeve u Venezueli, kao i mogućnost zaplijene naftnih polja ove južnoameričke zemlje, navodi The New York Times u izvještaju objavljenom u utorak.

„Predsjednik Trump je više puta jasno poručio [venezuelanskom predsjedniku Nicolasu] Maduru da prestane slati drogu i kriminalce u našu zemlju. Predsjednik će nastaviti udarati na narko-teroriste koji trguju ilegalnim narkoticima – sve ostalo su samo spekulacije“, izjavila je zamjenica glasnogovornika Bijele kuće Anna Kelly za Newsweek.

Na upit za komentar, iz State Departmenta nije stigao odgovor.

Zašto je ovo važno

Zvaničnici u Washingtonu i vojni analitičari tvrde da su Sjedinjene Države identifikovale ključne mete unutar Venezuele povezane s navodnim mrežama za krijumčarenje droge pod kontrolom Madurovog režima. U međuvremenu, Trump je značajno pojačao svoju kampanju protiv narko-kartela, koje je označio kao „nezakonite borbene subjekte“.

Prema ranijim informacijama koje su objavili The Wall Street Journal i Miami Herald, administracija razmatra zračne napade na luke, aerodrome i vojne baze „u središtu djelovanja narko-bandi“.

REUTERS/Al Drago/File Photo

Vojni planovi i ekonomski motivi

Kako navode neimenovani američki zvaničnici koje citira The New York Times, unutar Trumpove administracije već su pripremljeni različiti scenariji vojnih operacija protiv Venezuele. Glavni ciljevi uključuju napade na vojne jedinice koje štite Madura i preuzimanje kontrole nad naftnim poljima – ključnim resursom venezuelske ekonomije u krizi.

Iako Trump još nije donio konačnu odluku, navodno je naložio Ministarstvu pravde da pripremi pravne osnove koje bi mogle omogućiti vojno djelovanje bez odobrenja Kongresa ili formalne objave rata.

Izvještaj Timesa navodi i da je Trump već naredio nekoliko udara na brodove kod obale Venezuele, za koje Washington tvrdi da prevoze drogu. Takve akcije izazvale su zabrinutost u obje američke političke stranke, posebno u vezi s njihovom zakonitošću.

Nafta u središtu pažnje

Ogromne rezerve nafte u Venezueli privukle su posebnu pažnju Trumpove administracije. Prema izvještajima, Trump je odbio Madurovu ponudu da američkim kompanijama dodijeli koncesije za eksploataciju nafte. Istovremeno, američki energetski gigant Chevron čeka smjernice Washingtona o daljnjem poslovanju u zemlji.

Kritičari tvrde da je cijela operacija samo izgovor za pokušaj preuzimanja venezuelanske nafte pod američku kontrolu. S druge strane, visoki američki zvaničnici poput državnog sekretara Marca Rubia i zamjenika šefa kabineta Stephena Millera ističu da je Madurovo svrgavanje „ključni interes za stabilnost regije i američku sigurnost“.

Venezuela uzvraća optužbama

Predsjednik Maduro je krajem oktobra optužio Trumpa za „ratno huškanje“ nakon što su SAD u Karibe poslale svoj najveći nosač aviona – USS Gerald R. Ford. „Sjedinjene Države izmišljaju novu vječnu ratnu mašinu,“ rekao je Maduro državnim medijima, upozorivši da Washington „opasno provocira“.

SAD su već rasporedile osam ratnih brodova, nuklearnu podmornicu i oko 6.000 marinaca i mornara u regiji.

Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Rusija upozorava

Ruska glasnogovornica Marija Zaharova izjavila je da Moskva „najoštrije osuđuje upotrebu prekomjerne vojne sile SAD-a u Karibima“ i da će Rusija „u potpunosti podržati legalnu vladu Venezuele u odbrani suvereniteta i mira u regiji“.

Rusija je dugogodišnji saveznik Caracasa i jedan od glavnih dobavljača oružja venezuelanskim snagama.

Političke reakcije u SAD-u

Kongresmenka Marjorie Taylor Greene (Republikanac, Georgia) izjavila je u emisiji The View: „Ne vjerujem u promjenu režima. Ne vjerujem da SAD treba da ulaze u ratove… Nemamo pravo napadati druge zemlje.“

S druge strane, ministar odbrane Pete Hegseth napisao je na platformi X: „Zapadna hemisfera više nije sigurno utočište za narko-teroriste koji truju naše građane. Naše snage će ih goniti i eliminisati gdje god djeluju.“

Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele, Jorge Rodríguez, izjavio je: „Ovo nije samo prijetnja Venezueli – ovo je prijetnja cijelom Karibima i Amerikama. Normalizuje se ideja da je legitimno prijetiti suverenitetu drugih država.“

Šta slijedi?

Iako još nema potvrde o zračnim udarima, Trump je javno izjavio da su „sve opcije na stolu“.

Stručnjaci upozoravaju da bi čak i ograničeni napadi mogli izazvati opasnu eskalaciju, budući da Venezuela posjeduje napredan sistem protivzračne odbrane ruskog porijekla S-300 i više od 5.000 prijenosnih raketa Igla-S.

Ukoliko bi došlo do vojne intervencije, analitičari strahuju da bi to moglo otvoriti novo žarište sukoba između Washingtona i Moskve – i potpuno promijeniti geopolitičku sliku Latinske Amerike.