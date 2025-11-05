Šest najboljih Android telefona u 2025. po izboru Forbesa

Sa vrhunskim kamerama, munjevito brzim performansama i više AI funkcija nego ikad prije, najbolji Android telefoni vam omogućavaju da u potpunosti prilagodite svoje mobilno iskustvo. Kao urednik za potrošačku tehnologiju, godinama sam prisustvovao predstavljanju telefona i tehnološkim brifinzima kako bih saznao sve o najnovijim uređajima.

Nakon temeljitog testiranja više od 20 Android telefona u protekle dvije godine, odabrao sam Samsung Galaxy S25 Ultra kao najbolji Android telefon u 2025. godini. Kombinuje Samsungove moćne AI mehanizme, poznate kao Galaxy AI, sa vrhunskim kamerama koje ga izdvajaju od konkurencije. Međutim, postoji još nekoliko vrijednih uređaja koje vrijedi razmotriti. Uključujući kompaktniji Google Pixel 10 Pro i pristupačniji OnePlus 13R.

Tokom testiranja, procijenio sam snagu procesora, vijek trajanja baterije, kamere, dizajn i druge ključne aspekte svakog uređaja. Evo najboljih Android telefona po mom ličnom iskustvu.

Naše glavne preporuke

Najbolji Android telefon ukupno: Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Najbolji mali Android telefon: Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro Najbolji Android telefon za trajanje baterije: OnePlus 13

OnePlus 13 Najbolji Android telefon na preklop : Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 Najbolji srednji segment: OnePlus 13R

OnePlus 13R Najbolji odnos cijene i kvalitete: Motorola Moto G Power

Najbolji Android telefon u cjelini

Samsung Galaxy S25 Ultra – Jedan od najboljih telefona ikada

Ocjena: 4,5

Najbolje za :

Ljubitelji fotografije

Izdržljivost zahvaljujući kućištu od titana

Najnovije funkcije umjetne inteligencije

Ljubitelji olovki

Preskoči ako:

Imate ograničen budžet ili ne želite previše funkcija

Preferirate manji i lakši telefon

Fotografija: Shutterstock

Samsung Galaxy S25 Ultra nije samo najbolji Android telefon. To je jedan od najboljih pametnih telefona ikada. Samsung je oštre ivice zamijenio elegantnim zakrivljenim dizajnom. Ekran je sada 6,9-inčni AMOLED, u odnosu na 6,8 inča zahvaljujući smanjenim okvirima. Ispod titanijumskog kućišta nalazi se najnoviji Qualcomm Snapdragon 8 Elite čipset za Galaxy. Poboljšan je u poređenju sa svojim prethodnikom (Snapdragon 8 Gen 3). Nakon nekoliko testova performansi, rezultati su bili impresivni. S25 Ultra daleko nadmašuje konkurenciju. Ima 12 GB RAM-a i dostupne su verzije sa 256 GB, 512 GB ili 1 TB memorije.

Softver: Galaxy AI i Google Gemini

Ali nije hardver ono što ga čini mojim favoritom. To je softver. Prilikom lansiranja u januaru 2025. godine, Samsung je predstavio niz novih Galaxy AI funkcija, uključujući Now Bar i Now Brief, traku za obavještenja i AI stranicu s ključnim informacijama kao što su vrijeme i vijesti. Funkcija Circle to Search je dobila nadogradnju. Sada možete pretraživati ​​muziku jednostavnim – pjevanjem melodije.

Osim toga, Samsung je proširio saradnju s Googleom. Sada se Google Gemini može aktivirati dugim pritiskom na dugme za napajanje. Međutim, vrijedi provjeriti tačnost njegovih odgovora. Kada sam ga pitao u koje vrijeme trebam krenuti iz San Josea prema aerodromu u San Franciscu za let u 10:45, preporučio je polazak u 8:45. To je prilično pogrešno s obzirom na promet. Ipak, korisno je za brze prijedloge restorana ili planiranje putovanja.

Nova ultraširokokutna kamera pruža impresivne fotografije

Fotografija: Rebecca Isaacs za Forbes

Najuzbudljivija vijest je nova ultraširoka kamera od 50 MP koja proizvodi detaljnije i živopisnije fotografije u poređenju sa Galaxy S24 Ultra. Poređenja radi, OnePlus 13 također ima ultraširoku kameru od 50 MP, dok Pixel 10 Pro ima 48 MP.

Uporedio sam Galaxy S24 Ultra i S25 Ultra dok sam fotografisao Painted Ladies u San Franciscu. S25 Ultra je pružio bogatije boje i više detalja. Isto važi i za snimke mosta Golden Gate u crvenim tonovima.

Devet mjeseci kasnije: I dalje impresivno

Tokom protekle godine testirao sam nekoliko Android telefona, ali se uvijek vraćam Samsung Galaxy S25 Ultra kao svom glavnom uređaju. Nakon devet mjeseci svakodnevne upotrebe, i dalje sam oduševljen. Ima nekoliko malih ogrebotina na ekranu, ali nisu vidljive. Baterija je i dalje odlična – i nakon cijelog dana kretanja po New Yorku, ostalo je još dosta energije.

Najbolji mali Android telefon

Google Pixel 10 Pro – Snažne performanse u kompaktnom pakovanju

Ocjena: 4,3

Najbolje za :

Za one koji žele moćno Android iskustvo u manjem telefonu

Korisnici koji ostaju u Googleovom ekosistemu

Odlične fotografije uz pomoć novih AI funkcija

Preskoči ako:

Želite veći ekran za igranje

Preferirate još snažniji procesor

Fotografija: Shutterstock

Snažne performanse u kompaktnom pakovanju

Nedavno predstavljeni Google Pixel 10 Pro je moj omiljeni mali Android telefon. Odmah mi se svidio jer savršeno leži u ruci. Pogotovo u poređenju sa glomaznim Samsung Galaxy S25 Ultra modelom. Ima 6,3-inčni Super Actua ekran sa promjenjivom brzinom osvježavanja od 120 Hz. Najbolje od svega je što sada nudi i Googleovu verziju Qi2 bežičnog punjenja, pod nazivom Pixelsnap.

Procesor bi mogao biti jači, ali je sasvim dovoljan.

Google Pixel 10 Pro dolazi sa 16 GB RAM-a i Tensor G5 čipom, koji je dovoljno snažan za većinu potreba. Samo nemojte očekivati ​​da će se mjeriti sa moćnim Qualcomm Snapdragon procesorom koji koristi Samsung. Niti sa Apple Bionic čipovima. Nakon nekoliko sedmica testiranja, otkrio sam da su njegovi rezultati na testovima performansi i dalje nešto niži od konkurencije. Međutim, tokom svakodnevne upotrebe to je jedva primjetno. Čak ni kada se koriste zahtjevnije aplikacije.

Kamere donose nove AI funkcije

Moj omiljeni dio ovog telefona je kamera. Kombinacija 50 MP, 48 MP i 42 MP omogućava izuzetne fotografije. Moram priznati da sam podijeljen. S jedne strane, volim nevjerovatno detaljne fotografije koje Pixel pruža, a s druge strane, volim žive boje i oštre kontraste koje nudi Samsung Galaxy S25 Ultra. Na kraju, sve se svodi na lične preferencije.

Međutim, pravi dragulj novog Pixela je 100x Pro Res Zoom, softver kamere zasnovan na umjetnoj inteligenciji. Omogućava snimanje do 100x uvećanja, pri čemu kamera automatski obrađuje i poboljšava rezoluciju slike. To je revolucionarna funkcija za fotografisanje udaljenih objekata. Iako sam primijetio blago izobličenje pri maksimalnom zumu (na primjer kod zgrada), rezultati su i dalje odlični. Međutim, treba napomenuti da softver ne poboljšava lica ili ljude. Ali za pejzaže, arhitekturu i slične snimke, funkcija je fantastična.

Još jedna novost je Camera Coach. Kada se aktivira, nudi savjete za kreiranje savršene fotografije za društvene mreže. Naciljajte snimak, pritisnite dugme, a softver će analizirati i predložiti kako poboljšati snimak. Ako želite replicirati određenu sliku, vodi vas korak po korak da je precizno rekreirate.

Najbolji Android telefon za trajanje baterije

OnePlus 13 – Radi i traje, nevjerovatno dugo trajanje baterije

Ocjena: 4,5

Najbolje za:

Najduži vijek trajanja baterije sa brzim punjenjem od 100 W

Najsavremenije kamere, uključujući 10x AI zum

Potpuno vodootporno

Preskoči ako:

Želite naprednije AI funkcije

Ne koristite MagSafe punjenje

Fotografija: Rebecca Isaacs za Forbes

Test mašine za pranje veša

OnePlus 13 dolazi sa IP68 i IP69 zaštitom od vode i prašine. Toliko sam vjerovao njihovim tvrdnjama da sam ga tokom testiranja stavio u mašinu za veš i mašinu za pranje posuđa kako bih provjerio njegovu otpornost. Iako ga ne preporučujem nikome, OnePlus tim me ohrabrio da ga i sam isprobam. Nakon nekoliko ciklusa pranja – telefon je i dalje radio besprijekorno.

Baterija s najvećim kapacitetom na tržištu

Dok Samsung Galaxy S25 Ultra ima bateriju od 5.000 mAh, OnePlus 13 ide dalje – čak 6.000 mAh. To je trenutno najveći kapacitet na tržištu. Uprkos tome, telefon se ne osjeća teškim u ruci. Pored ogromne baterije, podržava i MagSafe punjenje (sa zaštitnom maskom OnePlus brenda), kao i punjenje snagom do 100W. (Američki standardi dozvoljavaju maksimalno 80W, ali to je i dalje izuzetno brzo. Puni se do 100% za oko 45 minuta.) Također podržava bežično punjenje, a OnePlus prodaje svoj bežični dock zasebno.

Novi fotoaparati sa Triprizmatičnim objektivom

Kamere na ovom telefonu pokazuju koliko OnePlus napreduje u tom segmentu. Uređaj ima glavnu Sony kameru od 50 MP, telefoto Triprism objektiv od 50 MP (3x zum) i ultraširoku kameru od 50 MP. Zahvaljujući Hasselblad tehnologiji, ovaj sistem je izuzetno moćan. Testirao sam ga na svom mačku Tobyju, a slike njegovog krzna izgledale su prekrasno čak i uvećane na 27-inčnom monitoru. Zum je često bio bolji od Samsungovog. Djelomično zato što OnePlus koristi AI softver koji dubinski analizira i poboljšava slike. Vrlo impresivno. Iako i dalje preferiram Samsungovu živopisniju naknadnu obradu, OnePlus 13 je po mom mišljenju kamera koju treba pobijediti.

Posebno sam cijenio dodatne funkcije poput Clear Burst (za savršene akcijske snimke) i Action Mode, koji stabilizira videozapise tako dobro da izgledaju kao da ih je producirao Sony. Ove dvije opcije čine OnePlus 13 ozbiljnim kandidatom za najbolji Android telefon u cjelini.

Nedostaci i dugoročni utisci

Fotografija: Rebecca Isaacs za Forbes

Međutim, korisnički interfejs ima svoje mane. Grupiranje aplikacija u mape bilo je prilično frustrirajuće. Funkcija Polica ispod trake za pretraživanje nije ispravno radila. Zbog toga ovaj model nije proglašen najboljim Android telefonom u cjelini. Ali ako ne koristite AI često ili vam nije ključna, ovo je moj omiljeni telefon iz 2025. godine.

Deset mjeseci kasnije: Pukotina nakon pada, ali i dalje u odličnoj formi

Kamere i dalje prave prekrasne, detaljne fotografije, a baterija traje cijeli dan i više bez potrebe za punjenjem. Nažalost, tokom dugotrajnog testiranja, ispustio sam ga (kao i mnoge druge telefone), pa je donji dio ekrana pukao. Volio bih da sam stavio zaštitno staklo na njega, ali uređaj je i dalje potpuno funkcionalan. Jednostavno ću preskočiti nove testove vodootpornosti.

Najbolji Android telefon na preklop

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Potpuno novi dizajn sa pametnim poboljšanjima

Ocjena: 4,5

Najbolje za:

Produktivnost – ekran se pretvara u mini tablet

Fotografisanje impresivnim setom fotoaparata

Oni koji žele lagan telefon, ali sa velikim ekranom

Preskoči ako:

Ne želite potrošiti više od 2.000 dolara na telefon

Nema potrebe za tako velikim uređajem

Želite li olovku?

Fotografija: Rebecca Isaacs za Forbes

Trenutno najbolji telefon na preklop je Samsung Galaxy Z Fold 7. Prethodni modeli su djelovali glomazno i ​​teško, ali ovaj novi model smanjuje težinu i debljinu. Čak i manje nego Samsung Galaxy S25 Ultra, što je impresivno. Međutim, postoji kompromis: S Pen, koji sam redovno koristio za potpisivanje ugovora, bilješki i slično, je uklonjen. Time telefon gubi jedinstvenu funkciju koja ga je izdvajala od konkurencije. Sloj koji omogućava fizičko pisanje je također uklonjen. Dakle, korištenje S Pen više ne radi i može oštetiti ekran.

Procesor je dovoljan za većinu potreba

Samsung Galaxy Z Fold 7 koristi Qualcomm Snapdragon 8 Elite za Galaxy. Rezultati testova performansi su između Samsung Galaxy S24 Ultra i S25 Ultra . Nije najbolji, ali pokazuje da dodatni softver i zahtjevi za ekran zahtijevaju veću procesorsku snagu. To mi ne smeta – glatko iskustvo i cjelodnevni vijek trajanja baterije su mi prioriteti.

Također je izuzetan za produktivnost. Kada otvorite glavni ekran, pretvara se u mini tablet. Podijelite ekran na dva dijela za obavljanje više zadataka istovremeno u različitim aplikacijama. Ovo mi je bilo korisno prilikom pregledavanja i pisanja e-mailova u Outlooku.

Poboljšanja hardvera u kamerama

Fotografija: Shutterstock

Kamere su također dobile nadogradnju. Širokougaoni objektiv je povećan sa 50 MP na 200 MP, uz zadržavanje 2x optičkog zuma. Samsungu je trebalo nekoliko godina da implementira ovaj objektiv, ali to je pametno unapređenje. Fotografije pri slabom osvjetljenju su izuzetne, sa impresivnim detaljima i toplim bojama bez prekomjerne zasićenosti. Selfie kamera sada ima ugao gledanja od 100 stepeni, tako da možete snimiti više ljudi u kadru. Međutim, preporučujem da okrenete telefon i koristite zaštitni ekran za selfije. Slike će biti oštrije.

Još jedna stvar. Samsung Galaxy Z Fold 7 je prilično skup. Ako želite telefon na preklapanje po nižoj cijeni, preporučujem Samsung Galaxy Z Flip 7. Ali to je klasični tip na preklapanje, a ne knjiga.

Najbolji Android telefon srednje klase

OnePlus 13R – Snažne performanse po pristupačnijoj cijeni

Ocjena: 4,3

Najbolje za:

Vrhunske performanse po nižoj cijeni

Solidne kamere

Integracija s Google Geminijem

Preskoči ako:

Potrebno vam je 16 GB RAM-a.

Želite apsolutno najbolje kamere

Treba vam bežično punjenje.

Fotografija: Rebecca Isaacs za Forbes

OnePlus 13R je moj izbor za Android telefon srednje klase. Nastavlja seriju solidnih uređaja koje je kompanija lansirala u posljednjih nekoliko mjeseci. Poput OnePlus 13, 13R nudi brojne AI i hardverske funkcije. Najbolje od svega: ne morate potrošiti više od hiljadu dolara. Za većinu korisnika, 256 GB prostora za pohranu je više nego dovoljno, kao i 12 GB RAM-a.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 je čipset za 2024. godinu, ali dovoljno snažan za brojne vodeće uređaje te godine. Tokom testiranja u igrama i multitaskingu, nisam primijetio značajnu razliku u performansama. Telefon je i dalje vrlo brz.

Snažna baterija, solidne kamere

Telefon ima bateriju od 6.000 mAh, tako da traje cijeli dan i dio noći. Dobro čak i za zahtjevne korisnike. To je jedna od glavnih prednosti tokom testiranja, ali ne i jedina.

Testirao sam kameru od 50 MP i bio sam prijatno iznenađen kvalitetom. Fotografije pri slabom osvjetljenju nisu najbolje, što je tipično za OnePlus. Ali, u drugim uslovima, set kamera je odličan i zadovoljit će većinu potreba. Uključujući objave na društvenim mrežama i porodične fotografije sa odmora.

Google Gemini, ali bez MagSafea

Dugi pritisak na desni taster aktivira Google Gemini. Praktičan je za pitanja i brze zadatke. Integracija AI-ja je odlična i impresivna, posebno jer slični uređaji obično koštaju 200 dolara više. Naravno, kompatibilnost sa MagSafe-om je rezervisana za OnePlus 13, ali telefon i dalje nudi brzo (žično, ne bežično) punjenje ako vam je potrebno brzo punjenje.

Većina telefona u ovom rangu košta više od 1.000 dolara, ali OnePlus 13R kombinuje premium funkcije i održava cijenu oko 600 dolara. To je izuzetno dostignuće. Ne možete mijenjati interne memorijske module ili RAM. Nadogradnje softvera i sigurnosti su ograničene na četiri, odnosno šest godina. Ali to je mali kompromis za tako dobar uređaj.

Najbolji Android telefon po odnosu cijene i kvalitete

Motorola Moto G Power – Vrhunske osnovne funkcije za manje od 300 dolara

Ocjena: 4.0

Najbolje za:

Odlična kamera za svakodnevne fotografije

Izdržljivost, posebno otpornost na vodu

Maksimalno iskoristite gestove zahvaljujući Moto Actions softveru

Preskoči ako:

Planirate zahtjevne igre ili druge aplikacije koje troše mnogo resursa

Želite kameru koja može “sve da uradi”

Fotografija: Rebecca Isaacs za Forbes

Motorola Moto G Power je moj izbor za budžetski Android telefon. Udobno leži u ruci i ima atraktivnu, vodootpornu vegansku kožnu masku na poleđini. “Lisnato zelena” boja koju sam dobio je prekrasna i volio bih da više kompanija koristi ovakve jake tonove. Sa težinom od 193 grama, lakši je od Samsung Galaxy S25 Ultra. Također dolazi sa IP68/IP69 vodootpornom zaštitom, što je prvi put u ovom cjenovnom rangu i stavlja ga u rang sa OnePlus 13.

Osnovni set kamera zadovoljava potrebe

Iako dizajn izgleda elegantno i donosi neke prednosti, cijena od 300 dolara znači da morate žrtvovati neke funkcije. Rezultat: kamera je jednostavna, ali funkcionalna. Prednja kamera od 16 MP i glavna kamera od 50 MP zadovoljavaju potrebe prosječnih korisnika. Tu je i makro kamera od 2 MP, što je sasvim dovoljno za svakodnevne fotografije. Nakon što sam se navikao na Samsung, Google i OnePlus, primjećujem male nedostatke, poput blagog zamućenja krzna moje mačke. Ali za pozive, poruke, internet i ležerne fotografije – ovo je sasvim zadovoljavajuće.

Moto Actions i poseban način igranja

Fotografija: Rebecca Isaacs za Forbes

Moto Actions – jedinstveni gestovi na Motorola telefonima – su zabavni i intuitivni. Dvostrukim “sjeckanjem” se pali ili gasi svjetlo. Napravite snimak ekrana laganim pritiskom tri prsta na ekran. Posebno mi se svidjela opcija Swipe to Split, koja doslovno dijeli ekran za obavljanje više zadataka istovremeno.

Također, tu je i Gametime način rada za igranje. Testirao sam ga u Stardew Valleyju i kontrole su bile vrlo responzivne. Pojavit će se prozor koji prikazuje performanse procesora i RAM-a u stvarnom vremenu. Koristan je za podešavanje snage telefona kroz tri načina rada: Turbo, Balansirano i Štednja baterije.

Još jedna korisna funkcija je microSD slot. Nisam dugo vidio telefon sa proširivom memorijom, i ovo je odlična opcija. Možda 128 GB neće biti dovoljno za fotografe ili snimatelje, pa je preporučljivo dodati microSD karticu.

Kako sam testirao najbolje Android telefone

Detaljno sam testirao svaki uređaj na listi. Svaki telefon sam koristio najmanje sedmicu dana. Često i više sedmica ili mjeseci s pobjednikom. Primao sam pozive, fotografisao i koristio druge funkcije. Također pratim najnovija dešavanja u industriji redovnim prisustvovanjem Android press događajima.

Zbog ogromnog broja Android telefona na tržištu, naš tim je procijenio svaki uređaj prema određenim kriterijima. Evo kategorija koje smo testirali kako bismo odredili najbolje Android telefone u 2025. godini.

Performanse

Detaljno sam pogledao specifikacije, uključujući procesore, RAM memoriju i kvalitet izrade. Na osnovu toga sam suzio izbor, uzimajući u obzir potrebe od prosječnih korisnika do igrača kojima je potreban snažan procesor i sistem hlađenja. Također sam obratio pažnju na one koji žele preći na telefone na preklop.

Većina današnjih telefona je brza i responzivna, pa sam ih dodatno testirao Geekbench 6 softverom. On testira procesor stresom kako bi se vidjelo koliko brzo i efikasno može obraditi zahtjevne aplikacije. Na kraju testa, procesor dobija dvije ocjene: za jednojezgrene i višejezgrene performanse. Što je veći broj, to je bolja sposobnost procesora da obradi zahtjevne zadatke.

Integracija umjetne inteligencije

Pored hardvera, veliki fokus je posvećen i AI karakteristikama svakog uređaja. Od Now Briefa na Samsung Galaxy S25 Ultra do Google Geminija na OnePlus 13 i 13R, kako bi se vidjelo kako se uređaji ponašaju u različitim situacijama.

Kvalitet kamere

Kamere su testirane u različitim uslovima. Svi objektivi su međusobno upoređeni. Testovi su uključivali lokacije kao što su New York, Meksiko i Francuska, a moji modeli za portrete su bile tri mačke i moj muž.

Na šta treba obratiti pažnju pri odabiru Android telefona

Budimo iskreni – svi provodimo mnogo vremena na svojim telefonima. Bez obzira da li obavljate pozive, pregledavate društvene mreže ili fotografišete, važno je da vaš telefon odgovara vašim potrebama. Najvažniji faktori:

Kvalitet izrade

Ako ste skloni padovima ili želite izuzetno izdržljiv telefon, odaberite vodootporne modele poput OnePlus 13 sa IP68 i IP69 zaštitom. Većina Android telefona danas koristi kvalitetne materijale poput titana, aluminija i Gorilla Glass stakla.

Performanse i softver

Iako telefoni kompanija Google, Samsung i OnePlus koriste Android OS, interfejs i hardver stvaraju jedinstveno iskustvo. Google telefoni su minimalistički i jednostavni, dok Samsung nudi bogatstvo funkcija i mogućnosti prilagođavanja. Svaki brend dobija softverska i sigurnosna ažuriranja različitom brzinom. Google telefoni su najbrži, a Samsung nudi dugoročnu podršku.

Ekran

Tri ključna faktora: veličina, rezolucija i osvježavanje. Najbolji Android telefoni imaju ekrane od 6,3 do 7,8 inča. Veći modeli su idealni za igranje igara i gledanje filmova. Da biste maksimalno iskoristili veličinu ekrana, potrebni su oštrina i glatko skrolovanje. Rezolucija od najmanje 1440p i brzina osvježavanja od 120Hz su dobar standard.

Fotografija

Bilo koji telefon može snimiti prosječan selfie. Ali najbolji Android telefoni imaju napredne funkcije koje podešavaju svjetlo i kontrast. Neki modeli imaju stabilizaciju slike kako bi se smanjio efekat drhtavih ruku. Ako želite vrhunsku kameru, Samsung Galaxy S25 Ultra i Google Pixel 10 Pro su pouzdani izbori sa sistemima kamera koji proizvode prekrasne slike.

Rebecca Isaacs, Forbes

