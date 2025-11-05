Bitcoin pao ispod 100.000 dolara: Evo zašto cijene kriptovaluta naglo padaju

Cijena Bitcoina pala je ispod granice od 100.000 dolara — najniži nivo u posljednjih pet mjeseci — u utorak, prateći širi pad kripto tržišta koji traje već nekoliko sedmica. Investitori se sve više povlače iz rizičnijih ulaganja dok američke Federalne rezerve (Fed) oprezno pristupaju mogućem novom sniženju kamatnih stopa.

Vrijednost Bitcoina pala je za 6,4% u protekla 24 sata, na oko 99.780 dolara, što su nivoi koji nisu viđeni od juna — kada je posljednji put bio ispod 100.000 dolara.

U proteklih sedam dana, Bitcoin je zabilježio pad od 12,4%, povlačeći za sobom cijelo tržište kriptovaluta:

Ethereum: -20,8%

XRP: -18%

BNB: -19,2%

Solana: -22,2%

Dogecoin: -20,8%

Ovaj pad dolazi nakon što je Bitcoin 6. oktobra dostigao rekord svih vremena iznad 126.000 dolara, da bi zatim izgubio gotovo 11% vrijednosti uoči prošlosedmične odluke Feda da dodatno smanji kamatne stope za četvrtinu procenta. Ipak, predsjednik Feda Jerome Powell naglasio je da nema garancija da će doći do još jednog smanjenja u decembru.

Cijene kriptovaluta često rastu kada Fed odluči sniziti kamatne stope — slično kao tokom pandemije, kada je Bitcoin skočio s 5.000 dolara u martu 2020. na oko 69.000 dolara do novembra 2021. godine. Suprotno tome, tokom ciklusa povećanja stopa 2018. godine, vrijednost Bitcoina pala je sa 20.000 na oko 3.000 dolara.

Guvernerka Feda Lisa Cook izjavila je u ponedjeljak da još nije donijela odluku o mogućem sniženju stopa u decembru. Nije jasno koliko bi drugih zvaničnika podržalo zadržavanje trenutnih nivoa kamata. Predsjednik Feda iz Kansas Cityja, Jeffrey Schmid, već je glasao protiv bilo kakvog novog smanjenja.

Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema podacima CoinMarketCapa, Bitcoin je u oktobru pao za 3,7%, što predstavlja najgori rezultat za taj mjesec u posljednjih deset godina.

840 milijardi dolara. Toliko je izbrisano iz ukupne vrijednosti globalnog tržišta kriptovaluta u posljednjih mjesec dana. Ukupna tržišna kapitalizacija pala je sa 4,21 bilion dolara (5. oktobra) na 3,36 biliona dolara (5. novembra), prema CoinMarketCapu.

Bitcoin je tokom 2025. postavio više novih rekorda, potaknut politikama Trumpove administracije koje su ublažile regulatorni pritisak na kripto tržište. U roku od samo dva mjeseca, Bitcoin je probio granice od 110.000 i 120.000 dolara, zahvaljujući najavama velikih kompanija — uključujući Trump Media and Technology Group — da će uložiti milijarde u kripto imovinu i osnovati korporativne Bitcoin rezerve vrijedne 2,5 milijarde dolara.

Slično tome, Sjedinjene Američke Države su počele graditi vlastite Bitcoin rezerve, koje su, prema riječima ministra finansija Scotta Bessenta, do avgusta vrijedile između 15 i 20 milijardi dolara.

Zanimljivo je da je Bitcoin u periodu privremene blokade savezne vlade SAD-a zadržao status “sigurnog utočišta”, rastući paralelno s cijenama zlata, srebra i platine.

Tržište kriptovaluta ulazi u novu fazu neizvjesnosti. Iako su kamatne stope ključni faktor u formiranju cijena, volatilnost Bitcoina pokazuje da investitori i dalje balansiraju između želje za profitom i straha od gubitka u sve nestabilnijem ekonomskom okruženju.

Autor Ty Roush, Forbes

