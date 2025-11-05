U strahu od američkog udarca: Maduro poziva Venecuelance da prijavljuju “sumnjive” građane putem aplikacije

Suočen s rastućim napetostima i mogućnošću oružanog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Venecuele Nicolás Maduro potaknuo je građane da putem mobilne aplikacije VenApp prijavljuju „sumnjive osobe ili aktivnosti“.

Ova aplikacija, koja je prvobitno pokrenuta 2022. godine kao platforma za prijavu komunalnih problema poput nestanka struje i vode, sada je pretvorena u alat za nadzor stanovništva — izazivajući oštre reakcije opozicije i organizacija za ljudska prava, koje upozoravaju na opasnost od političkih progona i masovnih hapšenja.

VenApp je u početku zamišljena kao „građanska linija pomoći“, ali najnovije ažuriranje omogućava korisnicima da anonimno dostavljaju informacije vlastima o osobama koje bi mogle biti „nelojalne državi“.

Aktivistička organizacija Venezuela Sin Filtro upozorila je da ova inicijativa „predstavlja ozbiljnu prijetnju privatnosti, slobodi izražavanja i ličnoj sigurnosti“, jer stvara sistem društvenog nadzora i militarizacije javnog prostora.

Ministarstvo informisanja Venecuele nije odgovorilo na upite novinara u vezi s kritikama aplikacije.

Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Maduro traži “budne građane” usred rastućih tenzija s Washingtonom

Maduro je prošlog mjeseca pozvao oružane snage da pomognu u razvoju „nove aplikacije putem koje narod može sigurno prijaviti sve što čuje ili pročita“, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump navodno odobrio CIA operacije na teritoriji Venecuele.

Samo sedmicu kasnije, aplikacija je ažurirana i dobila novu funkciju za prijavu „sumnjivih aktivnosti“.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada američka vojska raspoređuje ratne brodove, borbene avione i oko 10.000 vojnika u južnom dijelu Karipskog mora — službeno radi borbe protiv narko-kartela, ali s jasnim geopolitičkim implikacijama za Madurov režim.

Trumpova administracija tvrdi da su tokom operacija ubijena više od 60 navodnih “narkoterorista”, no Ujedinjene nacije, pojedini američki kongresmeni i regionalne vlade izrazili su zabrinutost zbog mogućih vanpravnih egzekucija i zloupotrebe predsjedničkih ovlasti.

Politička kriza i strah od odmazde

Maduro, koji je na vlasti od 2013. godine, odbija odstupiti uprkos očiglednom porazu na predsjedničkim izborima 2024. godine. Državna izborna komisija, koju kontrolišu njegovi lojalisti, proglasila ga je pobjednikom usprkos optužbama za izbornu krađu — što je vlada kategorički negirala.

Nakon izbijanja masovnih protesta, Maduro je tada pozvao građane da koriste VenApp za prijavu „opozicionih aktivnosti“.

REUTERS/Gaby Oraa

Organizacije za ljudska prava, uključujući Amnesty International, upozorile su da aplikacija može poslužiti kao sredstvo za ograničavanje slobode izražavanja i okupljanja, te da bi mogla dovesti do nezakonitih hapšenja i drugih teških kršenja ljudskih prava.

Madurova digitalna kampanja, predstavljena kao alat za „sigurnost nacije“, u praksi postaje oružje protiv političkih neistomišljenika. Dok tenzije sa Sjedinjenim Državama rastu, Venecuela se suočava s novim valom straha — ne samo od spoljnog neprijatelja, nego i od sopstvenog naroda koji bi mogao biti ohrabren da špijunira komšiju.