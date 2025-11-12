Ryanair uvodi veliku promjenu za sve putnike: Evo šta se mijenja od 12. novembra

Od 12. novembra, putnici Ryanaira morat će imati svoju kartu za ukrcavanje u digitalnom formatu u svojoj aplikaciji myRyanair.

Ovaj potez izazvao je zabrinutost među starijim putnicima koji možda nemaju pametni telefon ili se ne osjećaju ugodno koristeći ga. Putnici se također pitaju šta učiniti ako im se isprazni baterija telefona, ako im ga ukradu ili ako izgubi internetsku vezu.

Aviokompanija je saopštila da je napravila ovaj potez jer gotovo 80 posto njenih putnika već koristi digitalne karte za ukrcavanje, dodajući da slijedi primjer drugih ključnih industrija poput muzičke industrije, koja je uspješno prešla na isključivo digitalne karte, izvještava Euronews .

Evo kako će nova pravila funkcionisati i zašto papirne karte za ukrcavanje neće biti u potpunosti ukinute u praksi.

„Ryanairov prelazak na 100% digitalne karte za ukrcavanje značit će brže, pametnije i ekološki prihvatljivije putovanje za naše putnike“, dodala je Dara Brady , direktorica marketinga Ryanaira.

Foto: Shutterstock

Putem aplikacije, putnici također mogu naručiti hranu i piće, dobivati ​​ažuriranja statusa u stvarnom vremenu o ukrcavanju, iskrcavanju i kašnjenjima, te pohranjivati ​​putne dokumente na jednom mjestu.

Postoje različiti scenariji u kojima putnik možda neće moći pristupiti svojoj digitalnoj boarding karti putem Ryanair aplikacije, na primjer ako nema pametni telefon ili ako je baterija istrošena.

U ovom slučaju, Ryanair je potvrdio da putnici mogu zatražiti papirnu kartu za ukrcavanje na šalterima za prijavu na aerodromu, koja će biti izdata besplatno, pod uslovom da se putnik već prijavio online.

To je slučaj i za letove iz Maroka, gdje vlada zahtijeva od putnika da imaju papirne karte za ukrcavanje.

Please enable JavaScript

