Švedska na recept: Da li putovanje u ovu zemlju zaista može popraviti vaše zdravlje?

Nova švedska turistička kampanja tvrdi da putovanje na sjever zapravo može poboljšati vaše zdravlje. U ovoj ideji možda ima više istine nego što biste očekivali.

„Doktore, voljela bih da mi prepišete Švedsku .“ Zvuči kao šala, ali to je premisa nove reklamne kampanje Visit Sweden.



Video počinje ženom u bijelom mantilu koja stoji do prsa u zaleđenom jezeru, govoreći smirenim autoritetom medicinskog stručnjaka. „Jeste li znali da je Švedska prva zemlja na svijetu u kojoj doktori mogu propisati specijalizaciju?“, pita ona.



Dok kamera pomiče snimke, vodi gledaoce kroz gotovo nadrealnu listu wellness aktivnosti: saunu, zabavu na ponoćnom suncu i pauzu za kafu. Svaka od tih aktivnosti, tvrdi ona, ima mjerljive zdravstvene koristi.



U posljednjem kadru, brzi glas iz videa navodi „moguće nuspojave“, uključujući „iznenadnu ljubav prema borovima, ovisnost o čistoj i ukusnoj vodi iz slavine i dezorijentaciju pri susretu s funkcionalnim javnim prijevozom.“

Shutterstock/Wirestock kreatori

Smirenost u najavi

Sve je to pametno, ironično i odiše nordijskim šarmom. Međutim, iza humora krije se ozbiljna poruka.

Iako predstavljena kao šala, privlačnost kampanje otkriva dublju istinu o modernom putniku koji žudi za mirom, zbog čega nordijski model toliko odjekuje širom svijeta.

Kampanja pod nazivom ” Švedska na recept” zasnovana je na stvarnim istraživanjima o mentalnim i fizičkim koristima prirode, odmora i jednostavnog života.



U saradnji sa medicinskim stručnjacima iz Evrope i SAD-a, Visit Sweden je identifikovao osam “preporučenih” aktivnosti – od plivanja u zaleđenim jezerima i šetnje šumama, do sakupljanja prirodnih plodova, saune i švedskog rituala kafe i kolača, fike.



Drugim riječima, Švedska koristi svoje najveće prirodne i kulturne prednosti kako bi promovisala nešto što je sve rjeđe u modernom svijetu: sposobnost usporavanja tempa života.

Shutterstock/ BBA Fotografija

Wellness turizam na skandinavski način

Kampanja “Visit Sweden” možda zvuči smiješno, ali je dio globalnog pokreta. Doktori u nekim zemljama, uključujući Kanadu, Japan i Veliku Britaniju, već propisuju vrijeme provedeno na otvorenom kako bi smanjili stres i poboljšali raspoloženje. Švedska je prva zemlja koja je tu ideju pretvorila u marketinški slogan.



Iza smijeha stoji logika. Svjetska zdravstvena organizacija je više puta naglasila vezu između boravka u prirodi i blagostanja. Studije pokazuju da redovan kontakt sa zelenim površinama može smanjiti nivo hormona stresa, sniziti krvni pritisak, poboljšati kognitivne funkcije, pa čak i ojačati imunološki sistem.



Kampanja “Švedska na recept” citira studije Američkog psihološkog udruženja, Evropske agencije za okoliš i Međunarodnog časopisa za istraživanje okoliša i javno zdravlje.

U ovom kontekstu, švedska tvrdnja ne zvuči tako nevjerovatno. Ovo je zemlja, koja uključuje cijelu Skandinaviju, bogata jezerima i otocima, te ima jedno od najjačih zakonskih prava na slobodno kretanje u svijetu.



Pravo na slobodno kretanje omogućava svima da planinare, kampuju i skupljaju plodove prirode gotovo bilo gdje u nordijskim zemljama, pod uslovom da poštuju prirodu.



Dodajte tome friluftsliv, nordijsku filozofiju života na otvorenom, i dobit ćete način života koji integrira wellness u svakodnevni život, ne ostavljajući ga samo za vikend u toplicama.

Shutterstock/RossHelen

Nordijski model smirenosti

Ako bilo koja regija na svijetu može potkrijepiti svoje tvrdnje o blagostanju, to je Skandinavija. Nordijske zemlje su konstantno na vrhu globalnih indeksa sreće i kvalitete života. Ali ta zadovoljstva ne dolaze iz luksuznih odmarališta ili planova detoksa. Ona su ukorijenjena u kulturi i rutini.



Priroda. U Skandinaviji, priroda nije nešto što posjećujete vikendom – to je nešto s čime živite. Šume pokrivaju oko dvije trećine Švedske, a čak i u velikim gradovima lako je doći do jezera ili planinarske staze za nekoliko minuta javnim prijevozom.



Sauna. Najpoznatija u Finskoj, sauna (često u kombinaciji s hladnom kupkom) je nordijski ritual koji kombinira društvenu povezanost i fizičku obnovu. Istraživanje sa Univerziteta Istočne Finske povezuje redovnu upotrebu saune s nižim stopama kardiovaskularnih bolesti, demencije i hipertenzije.



Godišnja doba. Sezonski ekstremi su još jedna karakteristika nordijskog života. Dugi ljetni dani na sjeveru, gdje sunce jedva zalazi, prirodna su svjetlosna terapija. Duboka zima, iako izazovna, potiče odmor i introspekciju.



Učenje života s tim ciklusima, a ne protiv njih, dio je onoga što čini nordijski život uravnoteženim.

Nordijski pogled na svijet

Ono što je upečatljivo kod kampanje “Švedska na recept” jeste koliko se dobro uklapa u šire skandinavsko razmišljanje. U regiji su turističke organizacije usavršile umjetnost samosvjesnog marketinga.



Nedavna kampanja iz Osla postala je viralna umanjujući atraktivnost grada: “Možete ga prošetati za 30 minuta”, sliježe ramenima narator. “Je li to uopće grad?”. Švedska kampanja “Nije Švicarska” ismijavala je turiste koji brkaju dvije zemlje.



Nova kampanja nastavlja tu tradiciju diskretne satire. Nema vike, nema tvrdnji da ste “najbolji na svijetu”. Umjesto toga, poziva vas da zamislite sebe u mirnijem i jednostavnijem svijetu i ostavlja izbor vama.



Naravno, nije potrebno rezervirati let za nordijsku zemlju da biste upili njene lekcije. Mnoge navike koje stoje iza kampanje mogu se prakticirati bilo gdje.



Prošetajte parkom bez slušalica. Planirajte sedmično plivanje ili saunu. Dozvolite sebi da doživite sezonsko svjetlo umjesto da mu se opirete. Na taj način možete uzeti dozu švedskog “lijeka” čak i bez putovanja.

David Nickel, saradnik Forbesa

