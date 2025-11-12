Robot u Starkama: Umjetna inteligencija dominira Web Summitom u Lisabonu (VIDEO)

Više od 70.000 učesnika iz 160 zemalja, preko 900 govornika i 2.500 startup-timova okupilo se ove sedmice u Lisabonu na jednom od najvećih svjetskih tehnoloških događaja, Web Summitu 2025. Ove godine sve oči bile su uprte u umjetnu inteligenciju, čiji je utjecaj na ekonomiju, politiku i društvo postao centralna tema globalne tehnološke scene.

AI više nije dodatak, već temelj transformacije

Na panelima su dominirale teme o budućnosti čipova i energetskoj efikasnosti modela, uz poruku da AI postaje „kičma“ svake industrije, od finansijskih servisa do medicine. Kompanije poput Blaize Holdings predstavile su novu generaciju čipova dizajniranih isključivo za treniranje modela umjetne inteligencije, dok je Visa najavila AI finansijske alate za kreatore sadržaja i startupe.

Web Summit 2025 pokazao je da je umjetna inteligencija ušla u novu fazu, onu u kojoj više nije riječ o eksperimentima, već o redefinisanju ekonomije i društva. AI nije samo tehnološka tema, već političko, etičko i kulturno pitanje koje određuje budućnost rada, privatnosti i moći.

Startupi kao motor inovacija

Među više od dvije hiljade startup-timova posebno su se izdvojili projekti koji spajaju umjetnu inteligenciju sa društvenim uticajem od AI-rješenja za otkrivanje pristrasnosti u algoritmima, do platformi koje omogućavaju generisanje personalizovanih video-poruka i analiza podataka u realnom vremenu.

+2 Pogledajte galeriju

Kraj zapadne tehnološke dominacije?

Jedna od najzanimljivijih rasprava ticala se geopolitike tehnologije. Osnivač Web Summita Paddy Cosgrave izjavio je da „svijet više nije jednopolaran kada je riječ o inovacijama“, upozoravajući da Kina i zemlje Azije ubrzano preuzimaju liderske pozicije u razvoju AI-sistema i robotike. Time je otvoreno pitanje da li Zapad gubi svoju tehnološku prednost i da li Evropa ima kapacitet da zadrži korak.

Lisabon je i ove godine potvrdio reputaciju glavnog evropskog okupljališta za inovacije, ali i podsjetio da, iza sjaja startup-pozornica i investicionih fondova, stoji pitanje koje tek čeka odgovor: ko će kontrolisati moć umjetne inteligencije?