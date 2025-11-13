Milijarder gradi jedno od najvećih svjetskih postrojenja za skladištenje energije

Adani Group – konglomerat kojim upravlja lučki i energetski milijarder Gautam Adani – najavio je da će izgraditi jedno od najvećih svjetskih postrojenja za skladištenje energije u baterijama (BESS), kapaciteta 3,5 gigavat-sati, u regiji Kavda u zapadnoindijskoj državi Gujarat.

Projekat, koji uključuje instalaciju 700 kontejnera za baterije, već je u poodmakloj fazi implementacije. Očekuje se da će biti završen do marta 2026. godine, navodi se u saopštenju objavljenom u utorak. Kompanija nije otkrila iznos investicije za ovaj projekat.

„Skladištenje energije je temelj obnovljive budućnosti“, rekao je Adani, predsjednik Adani Grupe. „Ovim historijskim projektom ne samo da postavljamo globalne standarde, već i potvrđujemo našu posvećenost energetskoj nezavisnosti i održivosti Indije.“

Nakon završetka ovog projekta, kompanija planira izgradnju još jednog BESS postrojenja sa dodatnim kapacitetom od 15 gigavat-sati do marta 2027. godine. Grupa planira dalje proširenje na ukupni kapacitet od 50 gigavat-sati u narednih pet godina.

Ciljevi Indije

Ovo će doprinijeti postizanju ciljeva zemlje u pogledu nulte emisije i globalnih klimatskih ciljeva. Predviđaju da će Indija do 2030. godine dostići 500 gigavata kapaciteta obnovljive energije.



Projekat BESS će podržati park obnovljive energije Kavda, koji razvija Adani Green Energy. Prostire se na površini od 538 kvadratnih kilometara – skoro pet puta većoj od Pariza. Park trenutno proizvodi 7,1 gigavat energije iz solarne i energije vjetra. Očekuje se da će do 2029. godine dostići puni kapacitet od 30 gigavata.



Adani ima procijenjenu neto vrijednost od 68,4 milijarde dolara, prema ažuriranim podacima Forbesa. To ga čini drugim najbogatijim čovjekom u Indiji. On vodi Adani grupu sa sjedištem u Ahmedabadu. Ima poslovne interese u oblastima aerodroma, proizvodnje cementa, jestivih ulja, energetike, logistike, medija, rudarstva, luka, elektroenergetske industrije i nekretnina.

