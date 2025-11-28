Trump najavio “trajnu obustavu” migracije iz “zemalja Trećeg svijeta”

Predsjednik Donald Trump je u četvrtak navečer rekao da će “trajno obustaviti migraciju” iz svih “zemalja Trećeg svijeta” u dugoj objavi na društvenim mrežama, oslanjajući se na pucnjavu u Washingtonu, D.C., u srijedu, u kojoj je osumnjičeni identificiran kao državljanin Afganistana, kako bi zagovarao prošireno suzbijanje imigracije.

U objavi na Truth Socialu, Trump je napao imigrante u SAD-u i bez ikakvih dokaza tvrdio da je američka “imigracijska politika urušila” napredak koji je zemlja postigla tehnološkim razvojem.

Predsjednik je zatim izjavio da će “trajno obustaviti migraciju iz svih zemalja Trećeg svijeta kako bi se američki sistem u potpunosti oporavio”.

Dodao je da planira “ukinuti sve milione” doseljavanja, za koja tvrdi da su ih Bidenova administracija odobrila “ilegalno”.

Trump je rekao da će ukloniti svakog imigranta koji nije “neto dobitak za Sjedinjene Države ili je nesposoban da voli našu zemlju”, te je obećao da će “ukončiti sve federalne beneficije i subvencije za nerezidente”.

Trump je također zaprijetio da će “denaturalizirati migrante koji potkopavaju domaći mir”, te deportovati strane državljane koje njegova administracija ocijeni kao “sigurnosni rizik” ili “nekompatibilne sa zapadnom civilizacijom”.

Predsjednikova objava je potom, opet bez ikakvih dokaza, tvrdila da je “većina” stanovnika SAD-a rođenih u inostranstvu “na socijalnoj pomoći, iz propalih država ili iz zatvora, mentalnih institucija, bandi ili narko kartela”.

U svojoj objavi, Trump je također napao guvernera Minnesote i bivšeg demokratskog potpredsjedničkog kandidata Tima Walza, kao i somalijske imigrante, uključujući kongresnicu Ilhan Omar iz Minnesote. Govoreći ranije u četvrtak novinarima, Trump je ponovio nekoliko neosnovanih tvrdnji o somalijskim izbjeglicama, rekavši da “preuzimaju” Minnesotu.

Kada su ga pitali zašto pominje Somalijce kada je osumnjičeni strijelac Afganistanac, Trump je odgovorio: “Ali Somalci su napravili mnogo problema, uzimaju nam mnogo novca… Nećemo više uzimati njihove ljude.” U svojoj objavi na Truth Socialu, predsjednik je lažno tvrdio: “Somalske bande tumaraju ulicama tražeći ‘plijen’, dok naši divni ljudi ostaju zaključani u svojim stanovima i kućama.” Predsjednik je zatim napao Walza, nazvavši ga “ozbiljno retardiranim”, a Omar, koja je rođena u Somaliji, nazvao “najgorim ‘kongresmenom/ženskom’ u našoj zemlji.”

U odvojenoj objavi, napadajući ulazak tražilaca azila iz Afganistana 2021. godine, Trump je podijelio fotografiju ljudi naguranih u vojni transportni avion SAD-a, i napisao: “Ovo je dio užasnog zračnog mosta iz Afganistana. Stotine hiljada ljudi je ušlo u našu zemlju potpuno neprovjereno i nekontrolirano. Popravit ćemo to, ali nikada nećemo zaboraviti šta su Pokvareni Joe Biden i njegovi razbojnici uradili našoj zemlji!”

Koje su mjere preduzele američke imigracione vlasti

Nakon pucnjave u srijedu, Američka služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) objavila je: “Sa trenutnim učinkom, obrada svih imigracijskih zahtjeva koji se odnose na afganistanske državljane zaustavlja se na neodređeno vrijeme, dok se ne izvrši dodatna revizija sigurnosnih i provjernih protokola.”

Ova pauza u obradi uticat će na Afganistance u SAD-u koji traže azil, pokušavaju dobiti zelenu kartu ili nastoje sprovesti druge imigracione procedure. U objavi na mreži X u četvrtak, direktor USCIS-a Joseph Edlow rekao je: “Po nalogu predsjednika, naložio sam potpunu i rigoroznu revaluaciju svake Zelene karte za svakog stranca iz svake zemlje od značaja.”

Agencija je kasnije potvrdila da se zemlje “od značaja” koje je Edlow spomenuo odnose na 19 zemalja navedenih u predsjedničkoj uredbi koju je Trump izdao u junu. Uredba je ograničila ulazak osoba iz zemalja “za koje su provjere i sigurnosne informacije… nedostatne.” Zemlje u pitanju uključuju Afganistan, Somaliju, Iran, Libiju, Sudan i Venezuelu.

Siladitya Ray, Forbes

Please enable JavaScript

