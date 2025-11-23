Trumpovo bogatstvo palo za 1,1 milijardu dolara

Neto bogatstvo predsjednika Donalda Trumpa smanjilo se za 1,1 milijardu dolara od septembra, jer su akcije porodične kompanije za društvene mreže i kripto tehnologiju, Trump Media and Technology Group (TMTG), ovog sedmice trgovane na najnižim nivoima ikada. Trumpovo neto bogatstvo sada iznosi 6,2 milijarde dolara, što je pad sa rekordnih 7,3 milijarde dolara u septembru.

Pad dolazi u trenutku kada je vrijednost dionica njegove tehnološke kompanije TMTG, koja se trguje pod oznakom DJT, pala na 10,18 USD u petak, blizu najniže vrijednosti ikada, uslijed naglog pada Bitcoina i drugih tokena.

U septembru je Trumpovo bogatstvo poraslo za 3 milijarde dolara tokom prethodne godine, čime se popeo na 201. mjesto Forbes 400, liste najbogatijih Amerikanaca, što je napredak od 118 mjesta u odnosu na listu iz 2024. godine. Rast bogatstva u velikoj mjeri bio je vođen kripto investicijama porodice Trump, uključujući i poduhvat objavljen prošle godine, World Liberty Financial, koji je osigurao investiciju od 75 miliona dolara od kripto preduzetnika Justina Suna.

World Liberty Financial i $WLFI Token

Trump i njegova tri sina navedeni su kao suosnivači World Liberty Financial, decentralizirane finansijske platforme koja je lansirana u septembru 2024. Kompanija je kreirala 100 milijardi $WLFI tokena, od kojih je 22,5 milijardi dodijeljeno DT Marks DEFI LLC, firmi u kojoj Trump posjeduje 70%. Digitalni token World Liberty-ja, $WLFI, lansiran je u septembru i dostigao je najvišu vrijednost od 0,31 USD na dan izlaska, ali je od tada pao na 0,158 USD.

Prema politici kompanije, malo je vjerovatno da Trump trenutno unovčava $WLFI, jer „tokeni za osnivače, tim i savjetnike neće biti otključani inicijalno i podložni su dužem rasporedu otključavanja od onih za rane podržavaoce.“

Finansijski rezultati TMTG

Dionice Trump Media and Technology Group dostigle su u januaru 43,31 USD, najvišu tačku ove godine. Kompanija je prijavila gubitak od 54,8 miliona dolara uz prihod od 973.000 USD u trećem kvartalu, prema izvještaju SEC-a. Vrijednost Bitcoin portfelja pala je za 48 miliona USD, djelimično nadoknađena dobitima od 33 miliona USD na Cronos kriptovaluti.

Trump je izjavio da se povukao iz svojih ličnih poslovnih interesa od pobjede na predsjedničkim izborima, djelimično prenoseći svoj udio od 4 milijarde dolara u TMTG, koji također kontrolira platformu Truth Social, na povjerljivi fond pod upravom Donalda Trumpa Jr. Predsjednik je jedini donator i korisnik fonda, dok Donald Trump Jr. djeluje kao povjerenik, prema dokumentaciji SEC-a i ranijim izjavama Trump Organization.

Trump Organization je u aprilu potvrdila u regulatornom izvještaju u Ujedinjenom Kraljevstvu da Trump zadržava kontrolu nad svojim firmama dok obnaša dužnost predsjednika. Trump i dalje posjeduje gotovo 115 miliona DJT dionica koje su u fondu.

Sara Dorn, Forbes