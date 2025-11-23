Građani BiH i Zapadnog Balkana plaćaju do 49% manje za roming u EU

Građani Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana plaćaju do 49% niže cijene roming paketa, dok su standardne cijene mobilnog interneta smanjene i do 99,8%. Promjene su rezultat značajnog smanjenja cijena rominga koje je stupilo na snagu 1. oktobra 2023. godine, u okviru šire regionalne i evropske inicijative za „roming kao kod kuće“.

Prema Izvještaju o romingu u EU, BH Telecom je, primjerice, smanjio standardnu cijenu rominga na 17,5 €/GB, čime je značajno olakšao korištenje mobilnih podataka tokom putovanja i smanjio rizik od visokih troškova za korisnike koji ne aktiviraju dodatne pakete. Pored sniženja cijena, mnogi operateri povećali su količinu podataka u paketima ili uveli nove opcije s većim volumenom ili produženim periodom važenja, čime se korisnicima omogućava veća fleksibilnost i bolja vrijednost usluge.

Regionalna saradnja donosi korist

Smanjenje cijena rominga unutar Zapadnog Balkana, ali i između regiona i Evropske unije, ocijenjeno je kao jedan od najvećih uspjeha regionalne saradnje koju koordinira Vijeće za regionalnu saradnju (RCC). Regionalni sporazum o romingu, potpisan 2019. godine i stupio na snagu 1. jula 2021., omogućio je građanima Zapadnog Balkana da koriste svoje mobilne telefone unutar regiona po istim cijenama kao kod kuće, bez dodatnih troškova za pozive, poruke i mobilni internet, javlja FENA.

Foto/Reuters

RCC je istakao da je sporazum pokazao koliko regionalna saradnja može biti efikasna i stvorio temelje za postepeno uključivanje regiona u jedinstveno digitalno tržište EU. „Ovo je historijska prilika za građane, ali i za cijeli sektor telekomunikacija u regiji, jer pokazuje da regionalni konsenzus može direktno poboljšati kvalitet života ljudi“, naveli su iz RCC-a za FENU.

Deklaracija o romingu i saradnja s EU

Naredni korak bio je sniženje cijena rominga između EU i Zapadnog Balkana. U decembru 2022. godine, 38 telekomunikacijskih operatera iz regiona i EU potpisalo je Deklaraciju o romingu, čime je omogućeno prvo značajno smanjenje cijena, koje je stupilo na snagu 1. oktobra 2023. Sporazum funkcioniše na principu dobrovoljnog pristupa operatora, a RCC, zajedno s Evropskom komisijom, radi na proširenju broja učesnika i dodatnom smanjenju troškova za građane.

Analiza podataka dostupnih na web stranicama operatera iz EU pokazuje dodatni napredak. Većina operatera (96%) nudi barem jednu posebnu tarifnu opciju sa uključenim roming podacima za WB6 po cijeni ispod limita od 18 €/GB (za period 2023–2025), dok 88% nudi opcije ispod budućeg limita od 14 €/GB koji će važiti 2026.–2027. Posebni paket planovi koje nudi 79% EU operatera važe za cijeli region WB6, što omogućava korisnicima da tokom putovanja koriste iste uslove rominga u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Pored toga, neki EU operateri, poput OTE Grčke, snizili su cijene roming podataka unutar svojih standardnih tarifnih planova, nudeći podatke po cijenama između 15,6 i 17,2 €/GB, koje su bile na snazi i prije potpisivanja Deklaracije.

Veća vrijednost i fleksibilnost za korisnike

Pored smanjenja cijena, mnogi operateri povećali su količinu podataka uključenih u pakete ili uveli nove pakete sa većim volumenom podataka ili produženim periodom važenja. Ovi koraci omogućavaju korisnicima veću fleksibilnost i bolju vrijednost usluge, čime se potvrđuje trend među operaterima WB6 ka konkurentnijim, korisniku prilagođenim ponudama.

RCC naglašava da je roming ključna komponenta jedinstvenog digitalnog tržišta, a Deklaracija o romingu predstavlja korak ka punoj primjeni principa „rominga kao kod kuće“ u EU. Dok bilateralni roming ugovori ostaju u nadležnosti pojedinih ekonomija i EU, RCC koordinira proces na regionalnom nivou kako bi pripremio teren za dublju integraciju, proširenje broja telekom operatora uključenih u sporazum i dalja smanjenja troškova rominga do postizanja konačnog cilja.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH