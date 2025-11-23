Cijene kafe na svjetskom tržištu naglo pale nakon ukidanja američkih tarifa na brazilske proizvode

Globalne cijene kafe zabilježile su nagli pad u petak nakon što je američki predsjednik Donald Trump ukinuo tarife od 40 posto na uvoz brazilskih poljoprivrednih proizvoda, uključujući kafu, voće i meso. Odluka dolazi u trenutku kada su maloprodajne cijene kafe u SAD-u u septembru porasle za 40 posto u odnosu na prošlu godinu, dijelom zbog dodatnih uvoznih taksi.

Prema podacima s berze ICE, standarda za globalne cijene kafe, cijena arabica kafe pala je za 4,4 posto i iznosila oko sedam dolara po kilogramu, dok je tokom dana zabilježeno i privremeno smanjenje od preko šest posto, najniži nivo u posljednja dva mjeseca. Cijena robusta kafe, koja se uglavnom koristi za instant kafu, pala je za 4,2 posto i dostigla 4.438 dolara po metričkoj toni, uz raniji dnevni pad od osam posto.

Foto/Pixabay

Brazil, najveći svjetski proizvođač kafe, opskrbljuje Sjedinjene Američke Države s oko trećinom svojih zrna, dok Kolumbija i Vijetnam snabdijevaju oko 20, odnosno 10 posto američkog tržišta.

Cecafé, Vijeće brazilskih izvoznika kafe, ocijenilo je ukidanje tarifa kao „istorijsku pobjedu“ za čitav lanac proizvodnje kafe i agroindustrije. „Povlačenje tarifa dolazi nakon mjeseci intenzivnog rada u predstavljanju interesa brazilskog sektora kafe“, saopćilo je vijeće.

Predsjednik Brazila, Luiz Inasijo Lula da Silva, komentirao je odluku na društvenoj mreži X, nazvavši je „pobjedom dijaloga, diplomatije i zdravog razuma“. Lula je izrazio zadovoljstvo što pregovori s Trumpom o trgovini, koji bi mogli dodatno smanjiti tarife, nastavljaju.

Trump je ranije uveo dodatne takse na brazilske proizvode, pozivajući se na, kako je naveo, nepravedne trgovinske prakse i procesuiranje bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji je kasnije osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara nakon izbora 2022. godine.

Stručnjaci ocjenjuju da će ukidanje tarifa olakšati pritisak na američke potrošače, kod kojih je rast cijena hrane bio jedan od glavnih faktora pada Trumpove popularnosti na najniži nivo od njegovog povratka na vlast, pokazalo je istraživanje Reutersa/Ipsosa.

Odluka o ukidanju tarifa označava novu fazu trgovinskog dijaloga između SAD-a i Brazila, sa potencijalom da značajno utiče na globalno tržište kafe i stabilizaciju cijena u narednim mjesecima.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH