Peugeot mijenja pravila: Četvrtasti volan kao početak nove ere za vozače

Francuski proizvođač automobila Peugeot, predstavio je neobičan model električnog automobila, sa četvrtastim volanom. Volan, pod imenom Hypersquare na modelu Poligon, koristi tehnologiju upravljanja „steer by wire“ čime se eliminiše mehanička veza između vozača i točkova.

To znači da umjesto klasične upravljačke osovine, senzori na volanu šalju signale do mehanizma za upravljanje, koji zatim okreće točkove.

Ovaj volan koji podsjeća na gejming konzolu biće ugrađen u automobil već od 2026. godine.

„Hypersquare nije samo novi oblik volana, to je nova ergonomija Peugeot i kokpit sistema i potpuno elektronski upravljački sistem vozila. Upravljanje je u potpunosti elektronsko. Nema fizičke veze između volana i točkova, pa samim tim ni klasične upravljačke osovine. Ovo je vrhunska tehnologija potvrđena u zrakoplovnoj industriji, koja nudi agilnost i uživanje u vožnji kao nikada ranije“, piše zvaničnom sajtu ove kompanije.

Visoka preciznost pri reagovanju

Iz kompanije navode da Hypersquare pretvara vožnju u prirodan, intuitivan pokret, omogućavajući lako upravljanje u svim situacijama. Pri malim brzinama, Hypersquare dozvoljava brze i jednostavne pokrete bez pomjeranja ruku ili višestruko okretanje, uz maksimalnu rotaciju od 170 stepeni.

Obezbjeđuje visoku preciznost čak i pri većim brzinama, a uz to filtrira neželjenje vibracije.

Ključne komande dostupne su vrhovima prstiju, što omogućava da ruke ostanu na volanu u svakom trenutku.

Enterijer

Unutrašnjost automobila ispunjena je animiranim mikro-LED trakama koje se prostiru od naprijed ka pozadi.

Indikator punjenja ugrađen je u C-stub vozila (zadnji bočni nosač karoserije) i omogućava vlasnicima da provjeravaju stanje baterije spolja.

Na prednjem staklu, vozači mogu vidjeti mikro-LED projekciju na kojoj je prikazano sve, od brzine do ambijentalnih animacija. Različiti režimi vožnje Cruise, Fun i Hyper, u potpunosti transformišu osvjetljenje i vizuale. Kako unutra, tako i spolja.

Redizajnirana poprečna greda stvara više prostora i udobnosti za suvozača.

Enterijer modela Poligon napravljen je od recikliranih materijala i starih Peugeot sjedišta. Boja sadrži komponente dobijene iz odbačenih guma. Sjedišta su 3D štampana, od reciklirane plastike.

Koncept je osmišljen za održivu, cirkularnu ekonomiju.

Hristina Kovačević, Forbes Srbija