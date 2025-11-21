IHC iz Abu Dhabija zainteresovan za inostranu imovinu Lukoila

Konglomerat International Holding Company (IHC) iz Abu Dhabija obavijestio je američko Ministarstvo finansija da je zainteresovan za kupovinu inostrane imovine ruske naftne kompanije Lukoil, saopćeno je iz kompanije kao odgovor na upit Reutersa.

IHC, konglomerat iz Abu Dhabija kojim upravlja ključni član vladajuće porodice Ujedinjenih Arapskih Emirata, pridružio se sve većoj listi potencijalnih ponuđača za Lukoilovu globalnu imovinu, među kojima su i naftni giganti ExxonMobil i Chevron te američka investiciona firma Carlyle.

Lukoilova međunarodna imovina postala je dostupna nakon što su SAD uvele sankcije kompaniji. Washington je odbio švicarskog trgovca naftom Gunvor kao mogućeg kupca, čime je proces otvoren i za druge zainteresirane. Oni imaju rok do 13. decembra da pregovaraju s Lukoilom, a za konkretne transakcije biće potrebna američka odobrenja.

Na pitanje da li je IHC obavijestio američko Ministarstvo finansija o interesu za Lukoilovu inostranu imovinu, iz kompanije su odgovorili: “Da, iskazali smo interes za Lukoilovu inostranu imovinu.”

IHC nije davao dodatne komentare.

SAD su prošlog mjeseca uvele sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosneftu i Lukoilu, u nastojanju da pojačaju pritisak na Moskvu da okonča rat u Ukrajini.

Lukoil se suočava s rastućim poremećajima u poslovanju sa svojom inostranom imovinom koja čini oko 0,5% globalne proizvodnje nafte otkako su sankcije uvedene.

Kompanija posjeduje tri rafinerije u Evropi, udjele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu, UAE i Nigeriji, kao i stotine benzinskih stanica širom svijeta, uključujući i Sjedinjene Države.

IHC ima širok spektar poslovnih aktivnosti, uključujući zdravstvo, energetiku, nekretnine, poljoprivredu i rudarstvo, s globalnim investicijama u SAD-u, Indiji, Latinskoj Americi i Africi.

Generalni direktor IHC-a rekao je ove sedmice za Reuters da kompanija može uložiti između 30 i 35 milijardi dolara u ciklusu od 18 mjeseci, finansirajući investicije kombinacijom duga i kapitala.

IHC, najveća kotirana kompanija u Abu Dhabiju, nalazi se pod predsjedavanjem šeika Tahnoona bin Zayeda Al Nahyana, brata predsjednika UAE-a i nacionalnog sigurnosnog savjetnika, koji je ujedno i na čelu dvaju državnih investicionih fondova emirata.

IHC je 61,2% u vlasništvu Royal Groupa, privatne investicione firme u vlasništvu šeika Tahnoona.

Šeik Tahnoon smatra se ključnom figurom u ambicijama UAE-a da postanu globalni centar za vještačku inteligenciju, a redovno se sastaje s vodećim svjetskim političkim i poslovnim liderima. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je šeika Tahnoona u Bijeloj kući u martu.

