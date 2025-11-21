Čak 86 posto igračaka kupljenih na popularnim platformama opasno za djecu

Uoči praznične kupovine, nalazi evropske studije o igračkama koje se prodaju putem velikih online platformi poput Temua, Sheina i Amazona izuzetno su zabrinjavajući – 96 posto igračaka kupljenih od neevropskih online “prodavaca trećih strana” ne ispunjava evropske propise. Još gore, više od 86 posto njih ocijenjeno je kao zaista opasne za djecu, piše Le Monde.

Ovo je rezultat istraživanja koje je provela kompanija Toy Industries of Europe (TIE) u partnerstvu s Francuskom federacijom za industriju igračaka i dječje opreme (FJP), a predstavljeno je u srijedu u Briselu. Autori studije kupili su 70 igračaka, bez brenda ili nepoznatih marki, od prodavača trećih strana izvan Evrope na sedam online platformi (AliExpress, Amazon Marketplace, CDiscount, Fruugo, Joom, Shein i Temu). Te internet platforme povezuju trgovce – takozvane “prodavače trećih strana” – s potrošačima i uzimaju proviziju za tu uslugu. Kupljene igračke zatim testira nezavisna akreditovana laboratorija.

Trovanje, gušenje, upala

U mnogim igračkama, laboratorija je pronašla “odvajanje malih dijelova koji bi mogli izazvati gušenje kod male djece”; “male, snažne magnete i lak pristup baterijama, što sve može uzrokovati ozbiljne unutrašnje povrede”; kao i “odvajanje usisnih čepova, što predstavlja rizik od gušenja jer se mogu zaglaviti u djetetovom grlu”.

Zaključci ove studije su još alarmantniji od prethodne iz oktobra 2024. godine, u kojoj je testirano više od 100 igračaka sa 10 evropskih platformi (uključujući AliExpress, Amazon, Cdiscount, Light In The Box, Shein, Temu i Wish). Ukupno 86 posto nije ispunjavalo sigurnosne standarde EU, a više od 80 posto predstavljalo je rizik za djecu.

Regulatorna rupa

Prije godinu dana, evropska udruženja industrije igračaka upozorila su na nedostatak zakonodavstva koje bi spriječilo ulazak opasnih dječjih proizvoda na evropsko tržište. Ali, kažu, godinu dana kasnije situacija je još gora jer regulatorna rupa još uvijek nije popunjena.

Na predstavljanju studije u Briselu, direktor proizvođača igračaka Smoby France, Alexis Delorme, izrazio je iznenađenje što potrošači nisu više zabrinuti kada na tim platformama vide sto za aktivnosti za malu djecu po cijeni od 10 eura, dok se slični proizvodi njegove kompanije prodaju za 40 eura. Za njega je “sigurnost kriterij broj jedan u razvoju igračaka”.

