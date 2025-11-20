Baraž koji ne prašta greške: Velški milioni protiv bosanskohercegovačkog prkosa
U Cardiffu se naredne godine u martu sprema meč koji, barem na papiru, izgleda kao sudar dva različita fudbalska svijeta. Vels u baraž za plasamn na Svjetsko prvenstvo ulazi sa ekipom čija tržišna vrijednost dostiže čak 149 miliona eura, dok Bosna i Hercegovina stiže sa znatno skromnijih, ali itekako respektabilnih 77 miliona eura. Razlika postoji, ali ne postoji utakmica u baražu koja je ikada bila riješena samo vrijednošću na Transfermarktu.
Velšani imaju jasnu tržišnu hijerarhiju. Na vrhu stoji Brennan Johnson iz Tottenhama, čovjek čija cijena od 40 miliona eura najviše odskače od svih igrača na ovom duelu. Njegova kombinacija eksplozivnosti i hladne završnice pravi je razlog zašto se BiH mora pripremiti za 90 minuta konstantne opasnosti. Odmah iza njega je Neco Williams iz Nottingham Foresta, bek čija je vrijednost skočila na impresivnih 24 miliona eura, te kapiten Harry Wilson, veznjak Fulhama procijenjen na 18 miliona eura, igrač koji svojim prekidima i driblingom može promijeniti ritam utakmice u sekundi.
Velškoj strukturi dodatnu težinu daju Daniel James (16 miliona €), neumorni trkač s krila, te David Brooks (12 miliona €), tehnički profinjen vezni igrač Bournemoutha. Tu su i stabilni defanzivci poput Joea Rodona (10 miliona €), kao i opasni napadač Nathan Broadhead (8 miliona €). Iako ostatak tima pada u znatno niže cifre, Vels ima okosnicu koja je konzistentno igrala u visokom ritmu Championshipa i Premier lige.
S druge strane, Bosna i Hercegovina ulazi u baraž bez marketinškog sjaja britanskog fudbala, ali sa jasno prepoznatljivim liderom Ermedinom Demirovićem, najboljim i najskupljim bh. igračem, procijenjenim na 22 miliona eura. On je, bez dileme, najjači adut selekcije, napadač koji ove sezone igra u najzrelijoj formi karijere i koji savršeno kombinuje rad, duel, kretnju i gol.
Odmah iza njega stoje dvije najvrednije bh. defanzivne figure, Sead Kolašinac iz Atalante i mladi Tarik Muharemović iz Sassuola, oba sa vrijednošću od 7 miliona eura. Ta dvojica čine okosnicu odbrane koja mora biti čvrsta, organizovana i spremna za velike individualne duele protiv velških brzih igrača.
Bh. vezni red, iako manje financijski impresivan, ima značajan potencijal. Kerim Alajbegović (5 miliona €), moderni veznjak Red Bull sistema, igra sve zrelije, Amir Hadžiahmetović (4,5 miliona €) donosi balans i iskustvo, dok Benjamin Tahirović i Armin Gigović sa po 3 miliona eura nude mladost, energiju i inteligentno kretanje.
Vrijedi spomenuti i Esmira Bajraktarevića iz PSV-a, također procijenjenog na 3 miliona eura, igrača čiji potencijal može eksplodirati i prije očekivanja.
Posebno mjesto zauzima Edin Džeko, čija tržišna vrijednost od 1,6 miliona eura nije ni približno realna mjera njegove fudbalske veličine. U ovakvim utakmicama, iskustvo čovjeka koji je igrao najteže moguće evropske i svjetske mečeve može biti ključni faktor u svlačionici.
Kada se sve sabere, brojke jasno govore: Vels ima skuplji tim, uvježbaniji ritam i igrače koji nastupaju u kompetitivnijim ligama. Njihova tržišna jezgra, Johnson, Williams, Wilson, sama vrijedi više nego dvije trećine kompletnog bh. tima. Ali BiH u Cardiff ne dolazi kao tim bez argumenata. U Demiroviću ima moćnog napadača koji se oporavlja od povrede, u Kolašincu lidera odbrane, u Muharemoviću modernog stopera, a u veznom redu grupu igrača koji mogu parirati velškom tempu.
U baražu imamo dva meča. Jedan je protiv Velsa i finalni protiv pobjednika utakmice Italija – S.Irska. Ne postoji vrijeme da se popravi greška. Ovo je fudbal koji nagrađuje hrabre, fokusirane i mentalno stabilne.
A na toj ravni, razlika u milionima pada u drugi plan. U Cardiffu će se voditi borba u kojoj tržište ne može biti mjerilo karaktera i hrabrosti.