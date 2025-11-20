Baraž koji ne prašta greške: Velški milioni protiv bosanskohercegovačkog prkosa

U Cardiffu se naredne godine u martu sprema meč koji, barem na papiru, izgleda kao sudar dva različita fudbalska svijeta. Vels u baraž za plasamn na Svjetsko prvenstvo ulazi sa ekipom čija tržišna vrijednost dostiže čak 149 miliona eura, dok Bosna i Hercegovina stiže sa znatno skromnijih, ali itekako respektabilnih 77 miliona eura. Razlika postoji, ali ne postoji utakmica u baražu koja je ikada bila riješena samo vrijednošću na Transfermarktu.

Velšani imaju jasnu tržišnu hijerarhiju. Na vrhu stoji Brennan Johnson iz Tottenhama, čovjek čija cijena od 40 miliona eura najviše odskače od svih igrača na ovom duelu. Njegova kombinacija eksplozivnosti i hladne završnice pravi je razlog zašto se BiH mora pripremiti za 90 minuta konstantne opasnosti. Odmah iza njega je Neco Williams iz Nottingham Foresta, bek čija je vrijednost skočila na impresivnih 24 miliona eura, te kapiten Harry Wilson, veznjak Fulhama procijenjen na 18 miliona eura, igrač koji svojim prekidima i driblingom može promijeniti ritam utakmice u sekundi.

Reuters/Andrew Boyers

Velškoj strukturi dodatnu težinu daju Daniel James (16 miliona €), neumorni trkač s krila, te David Brooks (12 miliona €), tehnički profinjen vezni igrač Bournemoutha. Tu su i stabilni defanzivci poput Joea Rodona (10 miliona €), kao i opasni napadač Nathan Broadhead (8 miliona €). Iako ostatak tima pada u znatno niže cifre, Vels ima okosnicu koja je konzistentno igrala u visokom ritmu Championshipa i Premier lige.

Adam Davies – Caerarfon – 75k

Dylan Lawlor – Cardiff City – 100k

Ronan Kpakio – Cardiff – 100k

Karl Darlow – Leeds United – 200k

Tom King – Everton – 200k

Joel Colwill – Cardiff – 175k

Josh Sheehan – Bolton Wanderers – 450k

Mark Harris – Oxford – 800k

Isaak Davies – Cardiff – 1,2M

Rubin Colwill – Cardiff – 1,4M

Lewis Koumas – Birmingham – 2M

Rhys Norrington-Davies – QPR – 2,2M

Liam Cullen – Swansea City – 3M

Chris Mepham – West Bromwich – 3,5M

Sorba Thomas – Stoke – 4M

Jay DaSilva – Coventry City – 4,5M

Nathan Broadhead – Wrexham – 8M

Joe Rodon – Leeds United – 10M

David Brooks – Bournemouth – 12M

Daniel James – Leeds United – 16M

Harry Wilson – Fulham – 18M

Brennan Johnson – Tottenham – 40M

S druge strane, Bosna i Hercegovina ulazi u baraž bez marketinškog sjaja britanskog fudbala, ali sa jasno prepoznatljivim liderom Ermedinom Demirovićem, najboljim i najskupljim bh. igračem, procijenjenim na 22 miliona eura. On je, bez dileme, najjači adut selekcije, napadač koji ove sezone igra u najzrelijoj formi karijere i koji savršeno kombinuje rad, duel, kretnju i gol.

REUTERS/Lisa Leutner

Odmah iza njega stoje dvije najvrednije bh. defanzivne figure, Sead Kolašinac iz Atalante i mladi Tarik Muharemović iz Sassuola, oba sa vrijednošću od 7 miliona eura. Ta dvojica čine okosnicu odbrane koja mora biti čvrsta, organizovana i spremna za velike individualne duele protiv velških brzih igrača.

Bh. vezni red, iako manje financijski impresivan, ima značajan potencijal. Kerim Alajbegović (5 miliona €), moderni veznjak Red Bull sistema, igra sve zrelije, Amir Hadžiahmetović (4,5 miliona €) donosi balans i iskustvo, dok Benjamin Tahirović i Armin Gigović sa po 3 miliona eura nude mladost, energiju i inteligentno kretanje.

Reuters/Andrew Boyers

Vrijedi spomenuti i Esmira Bajraktarevića iz PSV-a, također procijenjenog na 3 miliona eura, igrača čiji potencijal može eksplodirati i prije očekivanja.

Posebno mjesto zauzima Edin Džeko, čija tržišna vrijednost od 1,6 miliona eura nije ni približno realna mjera njegove fudbalske veličine. U ovakvim utakmicama, iskustvo čovjeka koji je igrao najteže moguće evropske i svjetske mečeve može biti ključni faktor u svlačionici.

Osman Hadžikić – Slaven Belupo – 400k

Dario Šarić – Antalyaspor – 700k

Emir Karić – Sturm – 1M

Nihad Mujakić – Eyupspor – 1M

Ivan Bašić – Astana – 1,2M

Arjan Malić – Sturm – 1,5M

Edin Džeko – Fiorentina – 1,6M

Ivan Šunjić – Pafos – 1,7M

Samed Baždar – Zaragoza – 2M

Dennis Hadžikadunić – Sampdoria – 2M

Martin Zlomislić – Rijeka – 2M

Amar Memić – Viktoria Plzen – 2,5M

Haris Tabaković – B. Mönchengladbach – 2,5M

Benjamin Tahirović – Brøndby – 3M

Esmir Bajraktarević – PSV – 3M

Armin Gigović – Young Boys – 3M

Amir Hadžiahmetović – Hull City – 4,5M

Nikola Vasilj – St. Pauli – 4,5M

Kerim Alajbegović – Red Bull – 5M

Tarik Muharemović – Sassuolo – 7M

Sead Kolašinac – Atalanta – 7M

Ermedin Demirović – Stuttgart – 22M

Kada se sve sabere, brojke jasno govore: Vels ima skuplji tim, uvježbaniji ritam i igrače koji nastupaju u kompetitivnijim ligama. Njihova tržišna jezgra, Johnson, Williams, Wilson, sama vrijedi više nego dvije trećine kompletnog bh. tima. Ali BiH u Cardiff ne dolazi kao tim bez argumenata. U Demiroviću ima moćnog napadača koji se oporavlja od povrede, u Kolašincu lidera odbrane, u Muharemoviću modernog stopera, a u veznom redu grupu igrača koji mogu parirati velškom tempu.

U baražu imamo dva meča. Jedan je protiv Velsa i finalni protiv pobjednika utakmice Italija – S.Irska. Ne postoji vrijeme da se popravi greška. Ovo je fudbal koji nagrađuje hrabre, fokusirane i mentalno stabilne.

A na toj ravni, razlika u milionima pada u drugi plan. U Cardiffu će se voditi borba u kojoj tržište ne može biti mjerilo karaktera i hrabrosti.