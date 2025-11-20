Kako je Mark Walhberg postao kralj streaminga

Pedesetčetverogodišnji glumac postao je najplaćenija filmska zvijezda na Netflixu, Amazonu i Appleu, zarađujući više od 20 miliona dolara po filmu.

Lista glumaca koji bi mogli zamijeniti Roberta Downeyja Jr.-a bila je vrlo mala, ali rukovodioci Amazona morali su pronaći jednog 2023. godine nakon što je dobitnik Oscara odustao od glavne uloge u jednom od njihovih projekata kako bi se ponovo pridružio Marvelovom filmskom univerzumu. Režiseri i scenaristi znali su da im je potreban neko sa smislom za humor, vještinama akcionog heroja i, što je najvažnije, zvjezdanom moći. Na kraju su došli do istog zaključka kao i mnogi streaming producenti u proteklih pet godina – trebao im je Mark Wahlberg .

„Oduvijek smo željeli imati zvijezdu u filmu“, kaže Julie Rapaport , šefica filmskog odjela u Amazon Studiosu. „Publika je privučena filmskom zvijezdom poput Marka, poznatim licem, pa ljudi žele vidjeti kakav će biti njegov sljedeći film, bilo da je u kinima ili na streamingu.“

Zarada do 25 miliona dolara po projektu

S izlaskom filma Play Dirty u oktobru na Prime Videu i The Family Plan 2 za AppleTV, Wahlberg je glumio u sedam streaming filmova na četiri različite usluge do 2020. godine. Dok su projekti direktnog snimanja filmova nekada bili znak propadanja Hollywooda, Wahlbergovo prihvatanje filmova direktnog snimanja filmova bilo je izuzetno unosno. Forbes procjenjuje da zarađuje novac od glumaca A-liste, 20 do 25 miliona dolara po projektu, i signalizira novu paradigmu za Hollywood.

Tradicionalno, filmska slava se mjerila glumčevom sposobnošću da zaradi novac na blagajnama. Ali u današnjem svijetu filma, u kojem je broj kino prikazivanja u opadanju, a sama slava ne garantuje uspjeh – Dwayne Johnsonov The Smashing Machine , Sydney Sweeneyjev Christie i Glen Powellov The Running Man su nedavni primjeri da je sve veći broj glumaca migrirao na streaming platforme gdje i dalje mogu koristiti svoja prepoznatljiva lica, kako bi privukli one koji gledaju film ili seriju na određenoj platformi, i nagrađeni su mjestom na posebnoj listi.

Nazovimo to A-listom. Uostalom, glumci su najviše plaćeni za pojavljivanje u projektu, što je umanjeno za bonus podsticaje na kraju – jer ih nema. Ova elitna grupa uključuje Kevina Harta , Charlize Theron , Jasona Batemana i Millie Bobby Brown , koji su svi glumili ekskluzivno na Netflixu posljednjih godina i zaradili plate za koje se insajderi slažu da ih ne bi mogli dobiti nigdje drugdje.

Tu su i Jennifer Lopez, koja je dobila oko 16,5 miliona dolara za produkciju i glavnu ulogu u Netflixovoj seriji Atlas 2024. godine, te Jake Gyllenhaal , koji je zaradio procijenjenih 23 miliona dolara zajedno od rimejka serije Road House na Amazon Prime Video i serije Presumed Innocent na AppleTV- u 2024. godine.

„Najveća zvijezda na streaming platformama“

Poređenja radi, Forbes procjenjuje da najveće zvijezde na kino blagajnama, uključujući Leonarda DiCaprija , Brada Pitta ili Denzela Washingtona , mogu zaraditi od 30 do 40 miliona dolara za rijedak streaming projekat.

Ipak, Wahlberg, poznat po buđenju u 4 ujutro i brojnim poduzetničkim poduhvatima, radi više od većine. U 2025. godini imao je dvije streaming ekskluzive plus ograničeno kino izdanje filma Flight Risk – koji je u januaru zaradio samo 48 miliona dolara na blagajnama, ali je dobro prošao na videu na zahtjev. U kombinaciji s prihodima od TV produkcije i preostalim katalogom, Forbes procjenjuje da je Wahlberg ove godine zaradio 60 miliona dolara prije poreza i naknada agentima, menadžerima i advokatima, što je dovoljno da ga stavi na 5. mjesto na listi najplaćenijih glumaca 2024. godine.

„Najveća zvijezda u streamingu je Mark Wahlberg“, rekao je prošlog mjeseca izvršni direktor WME-a, Ari Emanuel , u epizodi podcasta The Town , napominjući da ga treba razlikovati od najvećih filmskih zvijezda. „Nema sumnje u to, samo pogledajte sve njegove filmove.“

Emanuelova medijska pompa nije baš objektivna – on je Wahlbergov agent već oko 30 godina i inspirisao je lik Arija Golda kojeg glumi Jeremy Piven u popularnoj HBO seriji Entourage, koju je Wahlberg producirao – ali brojke to potvrđuju. Prema procjenama Parrot Analyticsa o globalnim prihodima od streaminga na svim glavnim platformama, Wahlbergovi filmovi su do 2020. godine generirali procijenjenih 680 miliona dolara, uključujući akviziciju pretplatnika, zadržavanje pretplatnika i oglašavanje.

“Play Dirty” je debitovao kao film broj 1 na svim streaming platformama u sedmici izlaska na Prime Videu, sakupivši skoro 23 miliona sati u prve tri sedmice. Apple je saopštio da je “The Family Plan” iz 2023. bio njihov najgledaniji film ikada nakon izlaska, a ” The Union” iz 2024. je odmah iza Netflixovih 10 najgledanijih filmova svih vremena.

Prema izvještaju o angažmanu korisnika Netflixa za prvu polovinu 2025. godine, korisnici su proveli više od 350 miliona sati gledajući Wahlbergove filmove između januara i juna, što je 30% više od Adama Sandlera , glavnog glumca platforme. Wahlberg je glumio u sedam od 170 najgledanijih filmova na Netflixu tokom tog perioda, dok se samo jedan drugi glumac, Denzel Washington, pojavio u više od dva filma.

Ni Wahlberg nije u potpunosti napustio kino izdanja. Glumio je u filmu Uncharted iz 2022. godine , a posljednjih godina glumio je u nekoliko nezavisnih filmova s ​​niskim budžetom poput Flight Risk, Father Stu i Arthur The King , ali streaming je sada ono u čemu najviše blista.

Brandon Katz , direktor u Greenlight Analyticsu, kaže da je Wahlberg sada više “dodatak” filmovima u kinima, jer publika očekuje da će ga pronaći na streamingu. Greenlight redovno anketira gledaoce o privlačnosti glumaca u kinima i na streamingu. Wahlbergov rezultat na streamingu (54% “Will See – Streaming”) bio je u rangu s Tomom Cruiseom (52%) i Dwayneom Johnsonom (56%).

Brojni talenti

Gledaoci streaminga su dosljedno pokazali da ne mogu odoljeti zabavnom žanrovskom filmu s poznatim licem. „Svjedočili smo padu moći zvijezda, dok su intelektualno vlasništvo i moć brenda porasli u posljednjih 15 godina“, kaže Katz. „Ali to je i dalje vrlo važno u streamingu, i dalje potiče gledanost. Da nije tako, ne biste vidjeli kako velike streaming platforme ulažu desetine miliona dolara u plaćanje velikih zvijezda.“

Sandler je bio prvi koji je iskoristio ovu veliku promjenu u filmskoj slavi 2014. godine. Doživio je pad zarade na blagajnama i prešao na ugovor s Netflixom za više filmova, navodno vrijedan 250 miliona dolara, koji je od tada nekoliko puta obnavljao. „Moram vam reći“, rekao je Wahlberg u intervjuu 2014. godine kada su ga pitali o Sandlerovom potezu. „Lično me zanimaju obrazloženja i ekonomija koja stoji iza tih ugovora.“

Otprilike u to vrijeme, Forbes procjenjuje da je Wahlberg zarađivao 15 do 17 miliona dolara unaprijed za svoje filmove za kina, uz obećanje malog procenta profita svakog filma ako bude veliki hit. Ali do sredine 2010-ih, njegovi filmovi Deepwater Horizon, Patriots Day i Mile 22 već su se borili da ostvare značajne prihode.

S druge strane, ugovori o streamingu isplaćuju početnu naknadu plus “otkup” udjela u profitu zvijezde kao da je film bio skroman uspjeh u kinima (streameri eksperimentišu s kompenzacijom zasnovanom na učinku, ali to još nije široko prihvaćeno). Počevši od filma Spenser Confidential iz 2020. godine , Wahlberg je zaradio procijenjenih 24 miliona dolara i nikada se nije osvrnuo.

„Mark Wahlbergov talent prkosi kategorizaciji“, kaže Josh Greenstein , kopredsjedavajući Paramount Picturesa i potpredsjednik platformi, putem e-maila. „On je globalna pozorišna superzvijezda, globalna streaming zvijezda, plodan producent i uspješan poduzetnik. Imao je ogroman uspjeh koji je prkosio žanrovima decenijama, od Teda do Fightera i Family Guya. Jednostavno rečeno, nema nikoga kao on.“

Matt Craig, novinar Forbesa

