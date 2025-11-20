Amazonov robotski taksi Zoox počeo je prevoziti putnike u San Franciscu – besplatno

Zoox još ne naplaćuje vožnju u svojim specijalno dizajniranim vozilima, koja nemaju volan, retrovizore ni pedale. Ali suosnivač Jesse Levinson vjeruje da je komercijalno odobrenje regulatora blizu.

Zoox, Amazonova kompanija za tehnologiju autonomne vožnje, počela je nuditi vožnju javnosti u svojim prilagođenim robotskim taksijima u San Franciscu. Sličnu uslugu pokrenuli su i u Las Vegasu. Za sada su vožnje u električnom mikro kombiju, koji nema volan, retrovizore ni papučice, besplatne. Ali komercijalna usluga trebala bi početi sljedeće godine ako Zoox dobije prvu saveznu dozvolu za upravljanje takvim vozilima.



Američki propisi o sigurnosti u saobraćaju zahtijevaju od proizvođača automobila da ugrade standardne kontrole, kao i vjetrobranska stakla i brisače, u vozila kojima upravljaju ljudi. Međutim, automobili i kamioni kojima upravlja vještačka inteligencija ne moraju ih imati. Zoox već ima odobrenje Nacionalne uprave za sigurnost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) za testiranje svog vozila na javnim cestama i nudi besplatne vožnje. Takva dozvola, takozvano izuzeće iz dijela 555, omogućit će kompaniji da jednog dana komercijalno upravlja hiljadama takvih vozila, rekao je Levinson za Forbes.

Do 2.500 vozila godišnje u upotrebi

„Bit će to sljedeće godine“, rekao je. „NHTSA i Zoox su se složili da primijene ovu proceduru za našu jedinstvenu arhitekturu vozila koja nema tradicionalne ručne kontrole. Počeli smo s izuzećem za istraživanje. Omogućava nam besplatne vožnje. Sljedeći korak je komercijalno izuzeće, koje nam omogućava da naplaćujemo vožnje i stavljamo u upotrebu do 2.500 vozila godišnje.“



Dok Waymo brzo širi svoju uslugu robotaksija na nove gradove, Elon Musk tvrdi da je Tesla blizu toga. Uprkos dokazima koji govore suprotno. Uber, Volkswagen, Rivian, Nuro, Lucid, Mobilaj i druge kompanije žure na tržište. A savezni i državni regulatori jedva drže korak. Ako bude odobren, Zoox robotaksiji će biti korak dalje od onoga što je lider u industriji Waymo do sada postigao. Iako će vjerovatno uskoro više konkurenata sustići.



Musk je ovog mjeseca rekao da će Tesla do aprila 2026. godine početi proizvodnju modela Cybercab u Teksasu kao autonomnog vozila bez konvencionalnih kontrola. Ali kompanija još nije zatražila izuzeće od NHTSA-e prema trenutnim saveznim standardima sigurnosti vozila, potvrdila je agencija za Forbes.

Usluga od tačke do tačke

Zooxov program u San Franciscu, poput onog koji već funkcionira u Las Vegasu, je “inicijativa ranog usvajanja”. Potrebno je da pomogne kompaniji prije pokretanja komercijalne usluge u većim razmjerima. Kompanija testira vozila u gradu od 2017. godine. Za razliku od Las Vegasa, gdje autonomni taksiji trenutno prevoze putnike do unaprijed definiranih lokacija za preuzimanje i iskrcavanje, usluga u San Franciscu će funkcionirati na principu “od tačke do tačke”, rekao je Levinson.



“To je velika stvar za nas, osim što nam je to drugi grad”, rekao je. “U Las Vegasu počinjemo fokusiranjem na glavne lokacije za preuzimanje i iskrcavanje. Kao što su veliki hoteli i glavne zabavne destinacije. U San Franciscu možete jednostavno unijeti adresu, odabrati putnu tačku ili čak postaviti pribadaču na kartu. I mi ćemo vas pokupiti što bliže mjestu gdje želite da vas pokupe. Odvest ćemo vas tačno tamo gdje želite ići.”

Zuks su 2014. godine osnovali Levinson i Tim Kentley-Clay, koji su kompaniju napustili 2018. godine. Sjedište im je u Foster Cityju u Kaliforniji. Robotaksiji se proizvode u fabrici u obližnjem Haywardu.

Trenutno upravljaju voznim parkom od 50 vozila, ali se pripremaju za brzo povećanje kapaciteta tokom sljedeće godine. Mali dvosmjerni robotaksi, s kliznim vratima nalik vratima vlaka, opremljen je senzorima, uključujući osam laserskih lidara. Tu su i 10 radarskih jedinica, 18 digitalnih kamera, osam mikrofona (na primjer, za detekciju vozila hitne pomoći) i četiri termalne kamere. Mogu detektovati ljude i životinje po lošem vremenu, pri slabom osvjetljenju ili čak kroz paru i maglu.

