Da li će kompanija Tesla prodavati vozilo koje se samostalno upravlja

Samo nekoliko minuta nakon što je dobio odobrenje dioničara Tesle za svoj neviđeni paket nagrade od 1 trilion dolara na godišnjoj skupštini, blistavi Elon Musk popeo se na binu u pogonu u Austinu, gdje su ga dočekali ovacije investitora i članova uprave, kako bi iznio svoje planove za naredne godine. Glavni među njima: Cybercab, njegova vizija posve autonomnog električnog taksija i Teslina strategija za globalnu dominaciju u autonomnom transportu.

Za razliku od najprodavanijih modela poput Modela Y, Modela 3 ili čak Cybertrucka, koji je znatno zaostao za visokim ciljevima milijardera, Cybercab će se, prema Musku, prodavati isključivo kao vozilo bez vozača, bez standardnih kontrola. Njegova cijena trebala bi biti ispod 30.000 dolara, što ga čini najpristupačnijim Teslinim modelom. Musk je najavio da bi vozilo uskoro trebalo stići na tržište.

„Imamo prvi automobil koji je posebno napravljen za potpuno autonomnu vožnju, za robotaksi. Zove se Cybercab. Nema pedale niti volan. Nema ni bočnih retrovizora“, rekao je. „A proizvodnja se odvija ovdje u ovoj fabrici. Počet ćemo proizvodnju u aprilu sljedeće godine.“

Tesla Cybercab/Reuters

Međutim, pitanje je da li je Tesla spremna prodavati vozilo koje zaista može sigurno samostalno upravljati. Nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja (NHTSA) trenutno provodi opsežnu istragu Teslinog tzv. sistema Full Self–Driving zbog brojnih prijava nesreća. Pored toga, vozilo trenutno ne bi ispunjavalo savezne sigurnosne standarde koji zahtijevaju određenu opremu na putničkim automobilima, uključujući retrovizore, pedale, volan, vjetrobrane i brisače.

Američki propisi o obaveznoj opremi za vozila definirani su kroz Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), nadzirane od NHTSA. Sekretar za transport Sean Duffy predložio je izmjene pravila za autonomna vozila, ali promjene se uskoro neće finalizirati. Teslini konkurenti u sektoru robotaksija to su uzeli u obzir u svojim planovima komercijalizacije.

Zoox, kompanija u vlasništvu Amazona, dobila je odobrenje od NHTSA da testira svoj robotaksi bez standardnih kontrola na javnim cestama i podnijela je zahtjev za komercijalnu dozvolu da može naplaćivati vožnje od sljedeće godine. Zato u programima koje je tek pokrenula u San Franciscu i Las Vegasu još ne naplaćuje vožnje. Waymo ne treba takvo odobrenje, jer koristi modificirane verzije konvencionalnih vozila u svom robotaksi servisu i nema planove za prelazak na potpuno nov dizajn vozila.

Musk želi takvo vozilo, ali njegova kompanija još nije zatražila dozvolu. To je problem.

„Tesla nije podnijela zahtjev za izuzetke za Cybercab“, rekla je NHTSA za Forbes. „Svaka kompanija koja želi upravljati neusklađenim vozilom na javnim cestama (osim u okviru zakonskog izuzetka) mora prethodno zatražiti i dobiti izuzetak od NHTSA.“

Musk i Tesla nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

„Čim vozilo izađe na javne ceste ili se proda, NHTSA može poduzeti šta god želi.“

Sedmicu prije nego što je Musk predstavio planove za Cybercab, predsjednica Tesline uprave Robyn Denholm umanjivala je zabrinutost zbog dizajna i implementacije Cybercaba dok je kampanjom tražila odobrenje dioničara za Muskov ogromni paket naknade. Osim regulatornih pitanja, činilo se da je ciljala na zabrinutost da Teslina tehnologija samovožnje još nije dovoljno sigurna za vozilo koje Musk želi prodati.

„Ako mora imati volan, može imati volan i pedale“, rekla je u intervjuu za Bloomberg News 28. oktobra. Ali to uopšte nije bilo u skladu s Muskovovom izjave 6. novembra, niti s njegovom tvrdnjom iz oktobra 2024. da Tesla neće prodavati Cybercab kao tzv. Model 2, električni automobil od 25.000 dolara.

„Ne pravimo model koji nije robotaksi“, rekao je. „Mislim da smo jasno dali do znanja da je budućnost autonomna.“

„Sean Dummy“

Prema američkom zakonu, proizvođači automobila sami potvrđuju da njihova vozila ispunjavaju FMVSS standarde i ne trebaju prethodnu odobrenje NHTSA za proizvodnju novih modela. Ali kompanija koja pokuša prodavati neusklađeno vozilo, prije promjena u saveznim smjernicama, poput onih predloženih za autonomna vozila, preuzima veliki rizik, rekao je bivši zvaničnik agencije za Forbes.

„NHTSA reaguje tek kad dođe do proizvodnje ili prodaje jer se oslanja na samo-potvrdu. Tada se apsolutno može dogoditi nešto loše“, rekao je bivši zvaničnik, koji je želio ostati anoniman.

Vjerovatno bi pokrenulo istragu, pri čemu bi proizvođač morao dostaviti opsežne inženjerske podatke NHTSA. Ako se uoče potencijalni nedostaci, može narediti popravke, zaustaviti prodaju ili vožnju, a moguće su i kazne za proizvođača.

Ako Musk očekuje da će mu nekada prijateljski odnosi s Trumpom olakšati stvari, mogao bi biti razočaran. Posebno jer nije uspostavio dobre odnose sa Sekretarom za transport, kojem NHTSA podnosi izvještaje. Kad je Duffy, također privremeni administrator NASA-e, sugerirao da lunarni ugovor može ići Jeffu Bezosu i Blue Originu umjesto Muskovom SpaceX, milijarder je na društvenoj mreži X nazvao Duffya „Sean Dummy“ i dodao da ima „dvocifren IQ“.

Koliko automobila se prodaje s dva vrata

Prodaja Teslinih EV vozila dostigla je vrhunac od 1,8 miliona jedinica u 2023., a prošle godine pala za 1,2%. U 2025. očekuje se drugi uzastopni pad na oko 1,6 miliona jedinica. BYD, marka koju je Musk nekada ismijavao, pretekla je Teslu kao najvećeg prodavača baterijskih automobila. Iako Musk želi da Tesla preusmjeri fokus na robotaksije i humanoidne robote, automobili ostaju glavni izvor prihoda kompanije, kojoj hitno treba uspješan proizvod nakon neuspjeha Cybertrucka.

Iako bi možda bilo sigurnije odustati od prodaje Cybercaba u obliku koji Musk preferira, upitno je da li bi to donijelo značajan novi obim prodaje zbog ključne dizajnerske karakteristike: vozilo ima dva vrata.

„Dvosjedni modeli jednostavno nisu popularni, i postoji mnogo razloga za to“, rekao je Ed Kim, predsjednik i glavni analitičar istraživačke firme AutoPacific. Uglavnom zato što američki kupci smatraju da nisu praktični za prevoz više putnika i prtljaga.

Iako neke luksuzne marke još uvijek proizvode dvosjedne sportske automobile, „čak i poznata marka poput Porschea mora proizvoditi četverosjedne modele u velikim serijama kako bi finansirala razvoj dvosjednih modela koji su njegova ikona“, rekao je Kim.

Što se tiče prodaje Cybercaba bez volana, „ne vidim da će se to dogoditi“, rekao je bivši Teslin izvršni direktor koji je želio ostati anoniman. „A sa volanom, izgleda kao vrlo kompromitovano vozilo. Koliko se automobila prodaje s dva vrata? Vrlo, vrlo malo. Ovo je područje u kojem Elon stvarno očajno loše funkcionira. Odbija prihvatiti mišljenje drugih ljudi.“

Alan Ohnsman, Forbes