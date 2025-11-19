Udar na državu: Najniže plate, najveća odgovornost – BHRT na ivici opstanka

Bosanskohercegovački javni servis nalazi se pred potpunim kolapsom. Bez sredstava iz budžeta, bez naplate dugovanja od RTRS-a, s višemilionskim obavezama i svakodnevnim opomenama za isključenje struje i plina, BHRT je doveden do ivice opstanka. Političari daju obećanja, ali konkretnih poteza nema. A vrijeme ističe.

Za Novi dan govorili su direktorica BHT1 Neda Tadić, predstavnica Sindikata BHRT-a Merima Kurtović Pašalić i član Upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš.

“Neovisni mediji su uvijek na meti”

Direktorica BHT1 Neda Tadić ističe da su slobodni i neovisni mediji oduvijek bili pod pritiskom.

“Neovisni mediji, koji teže slobodnom novinarstvu, takvi mediji su uvijek bili i uvijek će biti na meti”, kazala je.

Član Upravnog odbora BHRT-a, Elvir Lemeš, govori o dugogodišnjem izostanku sistemskih rješenja.

“Nikada nismo imali partnera koji bi bio faktor u rješavanju našeg problema. Svi daju samo izjave i tako deset godina. Nama je peta godina u Upravnom odboru. Na osnovu činjenica vidimo da nemamo sagovornika niti u jednom političkom akteru. Radnici odlaze u penziju, menadžment nalazi neka sredstva pa im uplati neka sredstva, na kašikicu. Došli smo do toga da lavina zatrpava i sve ostale na BHRT-u”, kazao je.

FENA/Harun Muminović

“Radnici su godinama imali najmanje plate u državi”

Predstavnica Sindikata BHRT-a, Merima Kurtović Pašalić, podsjeća da su upozorenja stizala godinama unazad.

“Medijska scena je u krizi. Samostalni sindikat upozorava unazad deset godina na teško stanje. Prije ovog minimalca, naši radnici su imali 450–500 KM. To je bila najniža plata u državi. Onaj čovjek koji ode u penziju ne može živjeti od zraka”, navela je.

Tadić pojašnjava da se ciljano traže načini da se finansiranje javnog servisa onemogući.

“Na sve moguće načine pokušavaju pronaći rupe u zakonu kako bi se spriječilo finansiranje ovih institucija. Mislim da čekaju da mi odustanemo. Mi nećemo odustati. Poslali smo otvoreno pismo međunarodnim institucijama sa sjedištem u Sarajevu. Jučer smo odlučili da idemo i putem zajedničkog saopćenja, da poručimo političarima da ne mislimo odustati. Da želimo nastaviti tu tradiciju, da želimo jačati neovisno novinarstvo i taj servis. Učinit ćemo sve da ne dođe do gašenja BHRT-a. Najavili smo program koji će obuhvatiti prosvjed nas, radnika BHRT-a. O tome će javnost biti obaviještena. Pozvat ćemo sve koji su svjesni situacije da budu uz nas”, pojašnjava Tadić.

“Pravni okvir je jasan – nema vakuuma”

Lemeš naglašava da je u pravnom smislu sve kristalno definirano.

“BHRT ima jasan pravni okvir. Sve je definirano. Javno emitiranje u BiH nema niti jednu tačku koja predstavlja vakuum.”

Sindikat ukazuje i na neravnopravnu naplatu RTV takse.

“Imamo u ladici Parlamenta izmjene zakona o izvršnom postupku. Otvoreno pitam federalne parlamentarce šta je sa zakonom o izvršnom postupku, koji bi uradio da ta naplata bude veća. Da ne plaća samo jedan mali djelić ljudi savjesnih. Hercegovina ne plaća. A ovim bi se plaćala na području cijele BiH. Zatvorit ćemo ulice ispred BHRT-a, niko nigdje neće maknuti – i hoće li to riješiti problem? To nije rješenje”, kazala je Kurtović Pašalić.

“Radikalne mjere nisu rješenje, ali voda je do grla”

Tadić objašnjava da se radnici odlučuju na korake koji do sada nisu viđeni.

“Radikalne mjere nisu rješenje. Izlazimo ispred Parlamenta sa našim kamerama, pravimo studio. Voda je došla do grla i odlučili smo se na ovaj korak. Mislim da su političari svjesni situacije. Ukazujemo na činjenicu da u našoj zgradi funkcionišu još dvije televizije. Svjesni su, i mislim da to pokazuje i činjenica da nam nije isključena struja, iako smo dobili opomenu da će to biti urađeno. Vrlo su svjesni toga”, kaže Tadić.

Merima upozorava da radnici rade u teškim uvjetima, a odgovornost političara je ogromna.

“Naši uposlenici rade zaista u teškim uslovima. Neka se političari zapitaju šta se može desiti – prekidač i mikrofoni su u našim rukama. I uradit ćemo sve što možemo. Političari nas sve vrijeme tapšu, a ništa ne rade. BHRT je država BiH. Oni to moraju. Jesu li svjesni ili nisu svjesni? Kada smo bili kod njih, neki političari su i kao suzu pustili. I to dok naši radnici imaju 600 KM, a oni po 6.000 KM. Neko svjesno, namjerno i sistemski radi na urušavanju BHRT-a, ali to je onda urušavanje BiH”, pojašnjava.

“Ako se BHRT ugasi, šta je sljedeće?”

Lemeš upozorava da bi gašenje javnog servisa povuklo cijeli sistem.

“Ne znam šta se može desiti ako novac ne stigne. Ako se BHRT ugasi, šta se onda sljedeće gasi? BHRT nije stavljen slučajno u prvi plan, mislim da se gasi dugmetom. Svi smo na gubitku. Molim građane da plaćaju RTV taksu. Mi smo krvarili za ovu televiziju i državu. U ovom momentu dajemo maksimum koji može da se daje”, kaže Lemeš.

Na kraju, Tadić rezimira zahtjeve radnika BHRT-a.

“Ne tražimo milostinju, nego samo poštivanje zakona. Pustite profesionalce da rade svoj posao, ništa više”.