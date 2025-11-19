Hiljade terorističkih linkova pronađeno na gejming sajtovima

U međunarodnoj operaciji, Europol je otkrio i uklonio hiljade linkova sa igraćih platformi, od kojih mnoge koriste mlađi igrači. Uklonjeni su zbog rasističkog i ksenofobnog sadržaja.



U akciji 13. novembra, Internet jedinica EU uklonila je 5.408 linkova ka džihadističkom sadržaju, 1.070 linkova ka nasilnom krajnje desničarskom i terorističkom materijalu i 105 linkova ka rasističkom i ksenofobnom sadržaju.



U akciji su učestvovale vlasti Danske, Finske, Njemačke, Luksemburga, Holandije, Portugala, Španije i Ujedinjenog Kraljevstva. Sve one su prijavile zloupotrebu različitih igraćih i srodnih platformi za radikalizaciju drugih korisnika i širenje terorističkog sadržaja na internetu.



Neke od ovih platformi omogućavaju igračima da uživo prenose svoju igru ​​i komuniciraju sa zajednicom putem live chata, dok druge nude video sadržaj na zahtjev. Ilegalni sadržaj je također identifikovan na forumima i zajednicama za dijeljenje savjeta, vijesti i diskusija o video igrama. Kao i hibridne ili specijalizovane platforme koje kombinuju streaming, dijeljene funkcije i opcije kupovine igara.

Fotografija: Shutterstock

Rekonstrukcije napada, širenje po mrežama…

“Mnogi računi na ovim platformama na prvi pogled možda neće biti prepoznatljivi kao povezani s problematičnim sadržajem. Dok neki čak imaju korisnička imena i profilne fotografije koje se odnose na ozloglašene teroriste”, upozorio je Europol.

Također je bilo raznih opasnih i nasilnih sadržaja. Neki slučajevi uključivali su rekonstrukcije terorističkih napada, napada na škole ili scena pogubljenja u 3D igri, gdje su videozapisi montirani dodavanjem slogana ili sugestivnih emojija. Ti videozapisi su zatim dijeljeni na široko korištenim društvenim mrežama radi još većeg dosega.



U drugim slučajevima, platforme za igre namijenjene streamingu igranja zloupotrijebljene su za regrutiranje maloljetnika u razne nasilne ekstremističke i terorističke grupe ili za prijenos uživo stvarnih napada, pa čak i samoubistava.



“Ova zajednička akcija naglašava složenost borbe protiv terorističkog, rasističkog i ksenofobnog sadržaja na internetu. Posebno na platformama za igre i srodnim platformama”, rekao je Europol.



“Procesi kreiranja i širenja su slojeviti i često međuplatformski. Na primjer, sadržaj se može snimiti unutar online igre (ili njenog chata), modificirati tako da uključuje ekstremistički žargon, sugestivne emojije, slogane ili muziku, a zatim distribuirati na velikoj društvenoj mreži.”

Ekstremističke taktike

Akcija dolazi nakon izvještaja Mreže EU za podizanje svijesti o radikalizaciji. Ona je otkrila da se videoigre i platforme za igre sve više koriste za širenje ekstremističke ideologije i propagande. Posebno među akterima ekstremne desnice.



Izvještaj je također ukazao na rizik od regrutiranja na platformama za igre i u chat sobama. Zlonamjerni akteri usmjeravaju razgovore prema osjećajima nepravde i osjećajima ljutnje.



“Ekstremistički akteri mogu se svidjeti i igračima koji se osjećaju usamljeno, nesigurno i imaju druge potencijalne faktore rizika koje percipiraju dok igraju videoigre s njima”, upozorili su istraživači.



“Takve aktivnosti regrutiranja mogu se odvijati putem chata u igri, kao i na Discord serverima. Mogu se odvijati i putem glasovne komunikacije tokom igranja, kao i na platformama za prijenos uživo kao što je Twitch.”



A u svom sveobuhvatnom izvještaju o rizicima finansiranja terorizma ranije ove godine, međuvladina Radna grupa za finansijske akcije (FATF) otkrila je da se online videoigre i platforme za igre sve više koriste za regrutiranje članova i prikupljanje sredstava za terorističke i ekstremističke grupe. Ove aktivnosti često su uključivale pojedince koji djeluju sami. Često su bili mlađi, prema izvještaju.

Emma Woollacott, saradnica Forbesa

Please enable JavaScript

