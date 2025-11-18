Strah od ponižavajućeg poraza natjerao Trumpa da promijeni kurs o Epstein dosjeima

Predsjednik Donald Trump više se ne bori protiv objave Epstein dosjea. No to ne znači da je zbog toga sretan.

Trump je podržao napore Kongresa da objavi sve dokumente povezane s osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom tek nakon što je postalo jasno da ne može zaustaviti njihov zamah i da rizikuje ponižavajući poraz u Predstavničkom domu, rekli su za CNN izvori upoznati sa situacijom.

Ta surova realnost, koju su mu saveznici i savjetnici prenijeli posljednjih dana, dovela je do njegove nagle promjene stava u nedjelju navečer, kao i komentara u ponedjeljak da će potpisati mjeru ako dođe na njegov sto. Odluka je donesena nevoljko, ali sada gotovo sigurno otvara put da mjera u utorak prođe Dom ogromnom većinom i zatim ode u Senat.

„Naravno da bih potpisao“, rekao je Trump iz Ovalnog ureda u ponedjeljak, kada su ga pitali o toj mjeri.

Bio je to rijedak trenutak povlačenja za predsjednika koji je otkako se vratio na vlast navikao savijati Washington prema svojoj volji. Sve se dogodilo nakon što je Bijela kuća prošle sedmice privatno pokušala i nije uspjela izvršiti pritisak na nekolicinu republikanskih zastupnika da odustanu od podrške mjeri, te nakon što je Trump te prebjegle članove stranke nazvao „mekanima i glupima“.

„Demokrati pokušavaju ponovo oživjeti Jeffrey Epstein prevaru“, napisao je predsjednik u jednoj objavi na Truth Socialu. „Samo veoma loši ili glupi republikanci bi upali u tu zamku.“

Trumpova frustracija raste

Trump ostaje lično frustriran stalnim fokusom na Epstein dosjee, rekli su izvori, smatrajući ih odvlačenjem pažnje od njegove političke agende, koje su demokrati sada iskoristili kao oružje za napade. Predsjednik zamjera što ga se povezuje s Epsteinom za kojeg tvrdi da je s njim prekinuo kontakte dugo prije nego što je Epstein optužen za bilo kakav zločin i nervira se zbog ključne uloge koju su u kampanji za objavu dokumenata igrali neki njegovi bliski saveznici.

Samo 48 sati prije nego što je promijenio stav, Trump je u žestokim ličnim napadima kritikovao kongresnicu Marjorie Taylor Greene zbog njene vatrene podrške mjeri, povukao joj podršku i nazvao je „izdajnicom“.

Ipak, Trump je na kraju promijenio poziciju nakon što su ga savjetnici i saveznici uvjerili da je prolazak mjere u Domu neizbježan uprkos njegovim naporima i da se borbom protiv nje samo stvara još veća pažnja.

Sada, kako je jedan izvor opisao, kao dio taktičkog poteza, Trump i njegovi saveznici nadaju se da će podrška brzoj proceduri omogućiti republikancima da što prije ostave pitanje iza sebe i fokus vrate na političke prioritete za koje Trump tvrdi da su zanemareni.

„Završit ćemo s tim i krenuti dalje“, rekao je predsjedavajući Doma Mike Johnson u emisiji „Fox News Sunday“. „Nema se šta skrivati.“

U ponedjeljak Johnson je čak nagovijestio da bi mogao glasati za mjeru, nakon mjeseci stajanja uz Trumpa protiv nje, navodeći novi optimizam da bi Senat mogao „ispraviti“ neka sporna pitanja u njenom tekstu.

Trump je potom usvojio isti ton, potičući republikance da se fokusiraju na teme koje su mnogo važnije za izbore sljedeće godine.

„Sve što želim jeste da ljudi prepoznaju odličan posao koji sam uradio po pitanju cijena i pristupačnosti“, rekao je. „Ne želim da se to skrene sa onoga što je Republikanska stranka postigla.“

Politički udari i istrage

U međuvremenu, Trump je pokušao preokrenuti priču protiv demokrata, naredivši Ministarstvu pravde da ispita Epsteinove veze s raznim osobama, uključujući bivšeg predsjednika Billa Clintona i ekonomskog savjetnika Larryja Summersa. (Ni jedan ni drugi nisu optuženi za bilo kakvo krivično djelo u vezi s Epsteinom kao ni Trump.)

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson navela je istragu kao dokaz da je Trump „želio transparentnost u vezi s Epstein dosjeima“.

„Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su demokrate ikada učinile“, izjavila je.

No najava istrage otvorila je nova pitanja može li Ministarstvo pravde sada iskoristiti otvoreni slučaj kao izgovor da odbije predati dokumente Kongresu?

Zvaničnik Bijele kuće rekao je za CNN da Trump nije naredio Ministarstvu pravde da blokira kongresne zahtjeve, ali nije jasno kako će postupiti ako mjera postane zakon.

Šta slijedi

Senat krajem sedmice odlazi na pauzu za Dan zahvalnosti, što znači da vjerovatno neće razmatrati mjeru do decembra. Iako u Domu postoji široka dvostranačka podrška, vođa senatske većine John Thune nije se obavezao hoće li uopće brzo staviti mjeru na dnevni red, rekao je savjetnik republikanskog vodstva.

To Bijeloj kući daje prostor da pokuša preusmjeriti pažnju birača na stvari za koje vjeruju da su za Trumpa politički povoljnije barem dok uspijevaju držati Epstein temu pod kontrolom.

„To se nikada u potpunosti ne ugasi… a dio razloga je i sama činjenica da se teorije zavjere nikada ne povlače“, rekao je dugogodišnji GOP strateg Doug Heye. „Trump zna kako da nam odvuče pažnju, ali šta garantuje da se ovo neće opet pojaviti za dva ili šest mjeseci?“

Trump je i sam na to aludirao u ponedjeljak kada je izrazio podršku objavi dosjea.

„Šta god da damo, nikada nije dovoljno“, rekao je.

