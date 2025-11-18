Srbija na ivici energetske krize: “Molio sam Amerikance, a Hrvati su nas isključili u sekundi”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dramatično je upozorio da će se rješenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) morati pronaći u narednih sedam dana, jer se zemlja nalazi na ivici energetske i finansijske paralize nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele punu primjenu sankcija kompaniji zbog njenog većinskog ruskog vlasništva. Na vanrednoj sjednici Vlade Vučić je poručio da je posljednja opcija za spas NIS-a nacionalizacija, ukoliko se u kratkom roku ne pronađe partner koji bi preuzeo ruski udio.

Ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je iz Washingtona stigla nedvosmislena poruka da promjena vlasništva više nije pitanje izbora, nego hitnosti. Srbija, kaže, već skoro mjesec dana ne dobija ni kap nafte preko JANAF-a, a rezerve se održavaju samo zahvaljujući ranije nabavljenim količinama. Otvoreno je priznala da situacija postaje neodrživa i da je spremna podnijeti ostavku ako se u narednim danima ne probije izlaz iz krize.

Vučić je u nastavku otkrio da je u intenzivnom kontaktu s američkim zvaničnicima, koji su ga upozorili da bi, bez hitne promjene vlasničke strukture NIS-a, sankcije mogle pogoditi i finansijski sektor Srbije. Banke, kreditni rejting i cijeli finansijski sistem, kako kaže, postali bi direktno ugroženi. Zbog toga je, priznaje, “molio Amerikance” da Srbiji daju još sedam do osam dana da pokuša završiti pregovore.

REUTERS/Johanna Geron

Posebno je naglasio da je Hrvatska, čim je dobila upozorenja iz SAD-a, odmah obustavila protok nafte preko JANAF-a. “Nisu htjeli čekati ni sekundu niti rizikovati bilo šta”, rekao je Vučić, dodajući da je Srbija mjesecima balansirala između odnosa s Rusijom i realnih političkih i ekonomskih pritisaka sa Zapada.

Predsjednik je najavio hitne razgovore s evropskim i azijskim kompanijama koje su trenutno u pregovorima s ruskim vlasnicima NIS-a, uz ocjenu da se konačna odluka mora donijeti u roku od nekoliko dana, jer nakon 13. februara Srbiji prijeti potpuni kolaps energetskog i finansijskog sistema. Američki OFAC prethodno je odbio zahtjev ruske strane za produženje licence koja bi omogućila rad dok traju pregovori, što je dodatno stegnulo obruč oko Beograda, prenosi nova.rs.

Vučić je poručio da zemlja više nema prostora za odgađanje i da su naredne sedmice presudne za sudbinu najveće energetske kompanije u Srbiji, ali i za stabilnost države u cjelini.

