Von der Leyen poziva zemlje EU da osiguraju 135 milijardi eura podrške Ukrajini: “Nema lakih rješenja”

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je zemlje Evropske unije da se do decembra dogovore o planu za pokrivanje vojnih i finansijskih potreba Ukrajine za naredne dvije godine, procijenjenih na nevjerovatnih 135,7 milijardi eura.

Prema pismu koje je predsjednica Evropske komisije poslala državama članicama u ponedjeljak, a u koje je imao uvid Euronews , ona poziva na brzi dogovor o finansiranju ogromnog budžetskog jaza Ukrajine od 135 milijardi eura za sljedeću i 2027. godinu. Lideri EU sastat će se na ključnom samitu u decembru.

“Sada će biti ključno brzo postići jasnu obavezu o tome kako osigurati da se na sljedećem sastanku Evropskog vijeća u decembru dogovori potrebno finansiranje za Ukrajinu”, napisala je.

“Jasno je da nema lakih opcija. Evropa ne može sebi priuštiti paralizu, ni oklijevanjem ni traženjem savršenih ili jednostavnih rješenja koja ne postoje”, dodala je.

U pismu, Von der Leyen navodi obim finansiranja koji će Ukrajini biti potreban u 2026. i 2027. godini: 83,4 milijarde eura za finansiranje ukrajinske vojske i 55,2 milijarde eura za stabilizaciju ekonomije i rješavanje budžetskog deficita.

Njena procjena se zasniva na procjenama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i vlasti u Kijevu da će rat završiti krajem 2026. godine.

U pismu se detaljno navode tri glavne opcije za podršku Ukrajini:

Dobrovoljni bilateralni doprinosi država članica. Pomoć bi se isplaćivala kao nepovratni grant i teretila bi nacionalni budžet države članice, uključujući sve kamate. Von der Leyen je rekla da bi doprinosi trebali iznositi najmanje 90 milijardi eura u naredne dvije godine.

Zajednički dug. Kamate bi morale biti pokrivene ili nacionalnim garancijama ili zajedničkim budžetom bloka. Promjena budžetskog zakonodavstva zahtijevala bi jednoglasno odobrenje, što je težak zadatak s obzirom na protivljenje Mađarske finansiranju Ukrajine. Von der Leyen nije dala konkretan broj za ovu opciju.

Zajam zasnovan na zamrznutoj ruskoj imovini. Kijev bi bio dužan vratiti zajam tek nakon što Moskva pristane nadoknaditi štetu. Vrijednost zajma mogla bi biti 140 milijardi eura ili čak i više.

Prve dvije opcije, napominje Ursula von der Leyen, povećale bi fiskalno opterećenje, jer bi finansijska pomoć dolazila ili od direktnih finansijskih doprinosa država članica ili od svježeg novca prikupljenog na tržištima.

Treća opcija, zajam, zaobilazi prethodno spomenuti scenario jer ne bi uzrokovao dodatne troškove, novi dug niti bi utjecao na doprinose nacionalnog budžeta. Umjesto toga, koristio bi se saldo gotovine generiran imobiliziranom imovinom Ruske centralne banke, od koje se većina drži u Euroclearu, centralnom depozitariju vrijednosnih papira u Briselu.

Suočena s potencijalnim pravnim posljedicama, raste politički pritisak na Belgiju da ukine svoje rezerve i pristane na plan izdavanja neviđenog kredita Ukrajini koristeći zamrznutu rusku imovinu.

U svom pismu, von der Leyen priznaje rizike i upozorava na potencijalne posljedice.

Von der Leyen se prošlog petka sastala s belgijskim premijerom Bartom De Weverom kako bi unaprijedila pregovore, koji su do sada postigli ograničen napredak.

