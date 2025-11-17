Forbes BiH u posjeti Sarajevo VRX Immersive Museumu: Sarajevski atentat kao nikada prije, VR iskustvo koje vas vraća u 1914.

Sarajevo je nedavno dobilo još jedan inovativni kulturni projekat – VRX Immersive Museum, mjesto gdje se prošlost proživljava umjesto da se samo posmatra. Iza ove ideje stoji Jovana Musić, suosnivačica muzeja, koja za Forbes BiH otkriva kako je Sarajevo konačno dobilo savremenu VR priču vrijednu svoje historije. Riječ je o rekonstrukciji Sarajevskog atentata iz 1914. godine kada je ubijen Austrougarski nadvojvoda.

„VR je sve više prisutan u muzejima. Palo mi je na pamet da bi bilo lijepo da Sarajevo ima jednu ovako lijepu VR priču. Sarajevo ima jako mnogo historijskih događaja, ali sve što imamo trenutno je na neki način malo arhaično prikazano. Mislim da je ovakav vid prikazivanja historije nešto što je zanimljivo – spoj tehnologije i historijskih događaja daje nam izvanredno iskustvo“, kaže Musić.

Irska veza koja je promijenila tok projekta

Kreativna animacija i VR film nastali su u saradnji s renomiranom irskom kompanijom Imagin, specijalizovanom za VR filmove širom svijeta. Sudbina je, kako kaže Musić, bila ključni faktor.

„Sasvim slučajno sam ih upoznala na jednoj VR konferenciji u Hrvatskoj. Nakon kratkog razgovora vrlo brzo smo odlučili da radimo zajedno. Oni su došli u Sarajevo, uzeli potrebne materijale, a posebno bih istakla super saradnju sa Muzejom Sarajevo koji su bili jako nesebični i dali nam mnogo materijala. Potrudili smo se da film bude što autentičniji, arhitektura, odjeća, izgled grada 1914. sve je pažljivo rekonstruisano.“

Riječ je o animiranom VR filmu, a ne klasičnom 360° snimku, što je omogućilo vjernu rekonstrukciju prijeratnog Sarajeva i atmosfere koja je prethodila Sarajevskom atentatu.

Ko sve dolazi u VR muzej?

Iako bi se moglo pomisliti da je ovakva postavka namijenjena prvenstveno djeci i mladima, stvarnost je drugačija.

„Turisti koji najviše dolaze su iz regiona, Zapadne Evrope i Amerike. Amerikanci su i dalje opsjednuti Prvim i Drugim svjetskim ratom. Imamo i škole, ali posebno mi je drago vidjeti Sarajlije koji dolaze zbog tehnologije. Ovaj film vam daje mogućnost da se vratite u 1914. i budete dio događaja. To je fascinantno onima koji vole tehnologiju i interaktivno učenje prošlosti“, objašnjava Musić.

Jovana Musić, suosnivačica muzeja

Nasilje izbjegnuto, autentičnost sačuvana

Tema Sarajevskog atentata nosi svoju težinu, ali kreatori su se trudili da iskustvo bude intenzivno, ali ne traumatično.

„Nismo mogli izbjeći sam pucanj i ubistvo, ali smo izbjegli nasilje i krv. Film je dokumentaran, pun informacija i namijenjen odraslima, ali djeca iznad sedam godina mogu ga pratiti. Ipak, ima ljudi koji se malo prepadnu, immersivno je iskustvo“, kaže Musić uz osmijeh.

Iako je projekat privukao pažnju turista, još uvijek nedostaje institucionalna podrška.

„Nažalost, još nemamo saradnju sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo kako bismo kroz turističke agencije nudili VR muzej“, navodi Musić.

Uprkos tome, reakcije posjetilaca su izuzetne: „Samo 360 okruženje, animacija, muzika, vrlo je impresivno. Ljudi su oduševljeni.“

Posjetitelji muzeja prate VR priču Sarajevskog atentata

VR filmovi su zahtjevan poduhvat – treba od šest do devet mjeseci za produkciju, a investicija se kreće između 50.000 i 100.000 eura. Ali tim već razmišlja dalje.

„Prvo želimo da vidimo reakcije posjetitelja, a onda nastavljamo s novim projektima. Trenutno nudimo Sarajevski atentat i priču o Dioklecijanovoj palači u Splitu. Dogovorili smo saradnju s kolegama iz Splita, mi njima film o atentatu, oni nama film o palači. Ideja je da imamo što više VR filmova koji nisu nužno vezani samo za Sarajevo.“

Nova era muzejske kulture u Sarajevu

VRX Immersive Museum predstavlja jedan od najmodernijih načina oživljavanja historije u regiji, spoj digitalne umjetnosti, tehnologije i kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući viziji Jovane Musić i njenog tima, Sarajevo dobija postavku koja doslovno uvodi posjetioce u prošlost i pruža iskustvo koje se ne zaboravlja. Kao potvrda ovog nesvakidašnjeg iskustva je i Tripadvisor Travelers Choice Awards.