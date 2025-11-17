Prvi slovenski izbor Forbesa za “30 ispod 30”: Mladi Slovenci koji pomjeraju granice

Forbes Slovenija je ove godine prvi put pripremio izbor “30 ispod 30”. Riječ je o prestižnom Forbesovom izboru 30 pojedinaca mlađih od 30 godina koji svojim idejama, radom i dostignućima pomjeraju granice u raznim oblastima.

Cilj ovog izbora bio je istaknuti mlade talente iz Slovenije koji svojim idejama, radom i rezultatima pokazuju inovativnost i potencijal. Izbor je važan, jer ističe mlade talente koji su neophodni za društveni proboj i samopouzdanje. Kriteriji su uključivali poduzetništvo, znanost, tehnologiju, sport, te kulturu i umjetnost.

Izbor “30 ipod 30” je znak ulaganja u mlade generacije i njihov potencijal. Izlazak na ovu listu daje mladim poduzetnicima, inovatorima i umjetnicima, veliku medijsku i društvenu vidljivost, što im može pomoći u razvoju karijere i privlačenju investicija. Takav izbor može motivirati druge mlade ljude da razvijaju svoje ideje i pokreću projekte, što pokazuje da je uspjeh moguć i prije tridesete.

Članovi komisije bili su istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti (poduzetništvo, tehnologija, umjetnost, sport), a njihov izbor možete pročitati u nastavku teksta.

Poduzetništvo

Miha Jagodić

Foto: Bloq.it/Forbes Slovenija

Jagodić je suosnivač i izvršni direktor kompanije Bloq.it, zajedno s João Lopesom i Ricardom Carvalhom. Od svog osnivanja prije šest godina, Bloq.it sa sjedištem u Lisabonu postao je najbrže rastuća kompanija u industriji pametnih paketa. Usput, Jagodić je sklopio strateška partnerstva s logističkim gigantima kao što su DHL, GLS i DPD, omogućavajući brzo širenje širom Evrope. Prošle godine zabilježili su 37 miliona eura prihoda od prodaje i 3 miliona eura dobiti.

Luka Sinček i Maj Hrovat

Luka Sinček i Maj Hrovat (Foto: Tilen Travnik)/Forbes Slovenija

Luka Sinček i Maj Hrovat, zajedno s Tilenom Travnikom i Vladimirom Mićkovićem (preko 30 godina), suosnivači su brenda Juicy Marbles, pod kojim razvijaju zamjene za meso na biljnoj bazi. Prvo su lansirali file mignon, zatim rebra, koja su po teksturi, izgledu i okusu vrlo slična pravom mesu. Sada su razvili i zamjenu za lososa i file bijele ribe na biljnoj bazi. Inovativnom tehnologijom, koju su počeli razvijati još kao studenti na ljubljanskom Biotehnološkom fakultetu, izborili su i mjesto u prestižnom američkom akceleratoru Y Combinator.

Jan Forsthuber i Amadej Tauses

Jan Forsthuber i Amadej Tauses (Foto: lična arhiva)/Forbes Slovenija

Jan Forsthuber i Amadej Tauses osnovali su 2019. godine kompaniju Deltahub, koja proizvodi ergonomski oslonac za zglob pod nazivom carpio. Ideja za to nastala je 2018. godine, kada je Tauses tražio rješenje za sebe zbog bolova u zglobu. Budući da ga nije mogao pronaći, započeli su razvoj vlastitog proizvoda i osnovali Deltahub. Jan Forsthuber je vlasnik 41,67%, a Amadej Tauses 33,33% kompanije sa sjedištem u Celju (ostatak je u vlasništvu Primoža Erjavca, starijeg od 30 godina, ili kompanije). Jan je direktor, a Amadej je odgovoran za razvoj i inovacije.

Carpio je prvi put ponuđen kompanijama krajem 2019. godine kao rješenje za poboljšanje zdravlja i dobrobiti zaposlenih, a u januaru 2020. godine pokrenuli su online prodaju za potrošače. Proboj se dogodio u martu 2020. godine, kada je popularni američki YouTuber, kojem se svidio proizvod, spontano objavio video o njemu. U početku se Carpio proizvodio u Sloveniji, a sada u Kini.

Marcel Dover, Marko Zemljarič i Nejc Ekart

Marcel Dover, Marko Zemljarič i Nejc Ekart (Foto: Lime Booking arhiva)/Forbes Slovenija

Marcel Dover, Nejc Ekart i Marko Zemljarič osnovali su Adantu u Ptuju prije četiri godine, razvijajući web aplikaciju Lime Booking. Ona pojednostavljuje zakazivanje termina, automatizira podsjetnike, omogućava online plaćanja i fakturiranje te nudi detaljnu analitiku. Aplikacija je dizajnirana na modularan način, što im omogućava pružanje usluga kompanijama u različitim industrijama, od frizerskih i kozmetičkih salona do veterinara, automehaničarskih radionica i klinika.

Trenutno posluju u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, gdje su u junu otvorili i nove kancelarije. Njihovu aplikaciju koristi približno hiljadu kompanija u široj regiji. Lime Booking mjesečno koristi oko 100.000 klijenata njihovih korisnika širom regije, a kompanija obradi 250.000 termina mjesečno.

Eva Esih

Eva Esih/Foto: Saša Despot/Forbes Slovenija

Eva Esih je suosnivačica (zajedno s Urhom Kovačičem, koji ima preko 30 godina) i polovična vlasnica Psy Byte-a, kompanije koja se bavi digitalnim HR rješenjima. Pod brendom Psybit razvili su alate rekruter i jobbit, pomoću kojih kompanije mogu brže i jeftinije pripremiti cijelu kampanju zapošljavanja na društvenim mrežama. Kompanija je do sada provela nekoliko stotina kampanja zapošljavanja za više od 250 kompanija. Klijenti su uglavnom iz industrija u kojima je nedostatak osoblja najizraženiji: proizvodnja, logistika, turizam, građevinarstvo i neke uslužne djelatnosti. Najviše klijenata imaju u Sloveniji, više od polovine, zatim slijede Hrvatska sa petinom udjela, te Austrija i Njemačka.

Kompanija je ove godine razvila i alat jobbit AI, pametnog asistenta za pronalaženje osoblja putem društvenih mreža. Platforma omogućava kompanijama da u vrlo kratkom vremenu kreiraju digitalnu kampanju za zapošljavanje i da s njom dođu do više odgovarajućih kandidata.

Aljoša Marković

Foto: Uroš Kokol/N1/Forbes Slovenija

Nakon što je stekao zvanje magistra finansija na Univerzitetu u Cambridgeu, Aljoša Marković se vratio u Maribor i sa 26 godina preuzeo porodični ugostiteljski posao, koji su njegovi roditelji pokrenuli s pizzerijom 1990-ih kada su 1992. godine došli u Maribor iz Bosne i Hercegovine. Zatim su u gradu otvorili Okrepčevalnicu Sarajevo.

Kada je Aljoša Marković preuzeo porodični restoran 2020. godine, on je ostvario milion prihoda od prodaje i zaposlio oko 20 ljudi. Za nešto više od četiri godine, značajno ga je unaprijedio. Između ostalog, otvorili su restoran u Kopru 2021. godine, a dvije godine kasnije u Ljubljani, te transformirali Okrepčevalnicu Sarajevo u Mariboru u restoran. Danas lanac čine četiri restorana, sa planovima širenja. Također su postavili novi centralni proizvodni pogon, koji uključuje pekaru, mesnicu, kuhinju i prostoriju za pripremu povrća.

David Dravinec

Foto: lična arhiva/Forbes Slovenija

David Dravinec je, zajedno sa svojim bratom Markom Ivankovićem Dravinecom (koji ima preko 30 godina), suosnivač slovensko-hrvatskog startupa Juicefast. Kompanija ima sjedište u Brežicama i posluje iz Hrvatske, gdje imaju i podružnicu Detox Garden.

Juicefast pretvara voće i povrće u 100% prirodne, hladno cijeđene sokove i zdrave obroke koristeći visoki hidrostatski pritisak (HPP). Ova metoda, za razliku od klasične pasterizacije, čuva najveću moguću količinu nutrijenata i okusa.

Na valu sve većeg naglaska na zdrav način života, ova trogodišnja kompanija brzo raste. Tim Juicefast, koji se sastoji od oko 20 ljudi, prošle godine je ostvario nešto manje od četiri miliona eura neto prodaje, dok je Detox Garden zabilježio oko 600 hiljada eura prihoda. Ove godine će ponovo rasti, nakon što su za nešto više od šest mjeseci ostvarili ukupnu prodaju od oko četiri miliona eura.

Tehnologija i nauka

Gregor Žunič i Larsen Cundrič

Gregor Žunič i Larsen Cundrič (Foto: lična arhiva), Foto: (Jana & Simon fotografija)/Forbes Slovenija

Gregor Žunič i njegov tim su prošle godine za samo pet mjeseci razvili alat otvorenog koda pod nazivom Browser Use, koji koristi vještačku inteligenciju kako bi pomogao ljudima da pretražuju web. Ove godine su sa Švicarcem Magnusom Müllerom osnovali istoimenu kompaniju u SAD-u, a Larsen Cundrič, kao osnivački inženjer, igra sličnu ulogu kao i suosnivač – učestvuje u važnim odlukama u vezi s razvojem, kao što učestvuje i u vlasništvu nad kompanijom.

Nakon uspjeha chatbotova, programeri umjetne inteligencije okreću se agentima, nekoj vrsti posrednika koji mogu pretraživati ​​web i obavljati zadatke umjesto vas. Žunič i njegove kolege su u tome vidjeli priliku. Browser Use trenutno koristi između 50.000 i 100.000 agenata dnevno. Verzija otvorenog koda je besplatna za korisnike, ali nadogradnje su dostupne uz naknadu.

Teja Potočnik

Fotografija: lična arhiva/Forbes Slovenija

Kao dio svog doktorata na Univerzitetu u Cambridgeu, Teja Potočnik razvila je revolucionarno rješenje za automatizaciju proizvodnje poluprovodnika na bazi nanomaterijala. Riječ je o softveru koji ubrzava ovu vrstu proizvodnje pronalaženjem nanostruktura potrebnih za pojedinačne primjene u elektronici i automatskim crtanjem strujnog kola, koje se zatim koristi u proizvodnji. Kroz svoj startup Nanomation, koji je osnovala u Velikoj Britaniji tokom doktorskih studija, pokušava da rješenje plasira na tržište. U međuvremenu, petočlani tim je izgradio prvi prototip na bazi nanožica.

Platforma koja povećava efikasnost proizvodnje naprednih poluprovodničkih uređaja donijela joj je mjesto među najboljim svjetskim inovatorima na dodjeli nagrade Young Inventors Prize 2025. Kako su nagrađeni napisali u obrazloženju, Teja Potočnik, izumom automatske softverske platforme koja povećava tačnost u proizvodnji poluprovodničkih uređaja na bazi nanomaterijala, doprinosi premošćivanju jaza između istraživačkih otkrića i industrijske upotrebe.

Andraž Zvonar

Foto: lična arhiva/Forbes Slovenija

Andraž Zvonar je polovični vlasnik startupa KatalistAI (druga polovina je u vlasništvu Blaža Blokara, starijeg od 30 godina), gdje razvijaju video platformu zasnovanu na vještačkoj inteligenciji. Rješenje funkcioniše integrišući se u procese pisanja scenarija, izrade scenarija i video produkcije, te donosi rezultate u vrlo kratkom vremenu i uz niske troškove. Njihova tehnologija je integrirana u jedinstveni radni tok, korisnik može preći od scenarija do konačnog profesionalnog videa bez prebacivanja između alata. Sami su sastavili bazu podataka scenarija i obogatili je povratnim informacijama o korištenju proizvoda, te izgradili sistem za preciznu kontrolu generisanja slike.

Trenutno u timu radi sedam ljudi na razvoju proizvoda i marketingu.

Anja Šurina

Foto: lični arhiv/Forbes Slovenija

Anja Šurina je istraživačica u oblasti vještačke inteligencije i mašinskog učenja na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) u Švicarskoj. Njeno istraživanje fokusirano je na korištenje modela velikih jezika za naučna otkrića, njihovo obučavanje učenjem s potkrepljenjem i razumijevanje osnova inteligencije i kognitivnih sposobnosti ovih modela. Trenutno je istraživačica u Google DeepMind-u u Londonu, gdje radi na razvoju sistema vještačke inteligencije za otkrivanje u računarstvu i matematici korištenjem najsavremenijih metoda.

Od posebnog značaja je njen članak pod nazivom “Otkrivanje algoritma pomoću LLM-a: Evolucijsko pretraživanje susreće učenje s potkrepljenjem”. U njemu su ona i njeni koautori poboljšali efikasnost metode FunSearch, koju je razvio Google DeepMind. Pomoću nje su otkrili nove matematičke konstrukcije koje su poboljšale prethodne zapise o određenim matematičkim problemima. Upravo joj je taj članak otvorio vrata za rad u Googleu. Šurina je diplomirala elektrotehniku ​​na Univerzitetu u Ljubljani, a magistrirala neuronske sisteme i računarstvo na ETH Zurich. Njena akademska karijera uključuje i istraživačke posjete kanadskom MILA institutu i Univerzitetu Stanford u laboratoriji profesora dr. Jure Leskovca.

Luka Petravić

Fotografija: arhiva SiOHCA/Forbes Slovenija

Luka Petravić je specijalizant interne medicine na Univerzitetskom medicinskom centru Maribor i istraživač i doktorand na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, gdje se fokusira na velike podatke o hitnoj medicinskoj pomoći u Sloveniji. Također vodi projekat zdravki.sledilnik.org, koji je ključni resurs za pronalaženje dostupne primarne zdravstvene zaštite, za koji je Naučno društvo Sledilnik, koje finansira projekat, prošle godine dobilo nagradu za društvene inovacije SozialMarie i nagradu DigiVzornik. Petravić također svakodnevno pregleda ispravke koje prijavljuju korisnici za projekat, koji se uveliko oslanja na volontere. Procjenjuje se da će platforma primati 10.000 posjeta mjesečno putem Googlea.

Također je suosnivač SiOHCA-e, prvog nacionalnog registra srčanih zastoja izvan bolnice, koji je predstavljao Sloveniju u međunarodnoj studiji EuReCa 3. Kao član radne grupe Ministarstva zdravstva, suoblikuje smjernice za digitalizaciju hitne medicinske pomoći i savjetuje na evropskom projektu eCREAM, čiji je cilj optimizacija hitnih centara na evropskom nivou.

Luka je također stekao međunarodno iskustvo u SAD-u i Finskoj. Za svoj rad dobio je brojne nagrade, uključujući i one gore spomenute, kao i nagrade Andrej Perlach i dr. Uroš Seljak. Također je recenzent za naučne časopise.

Maja Popović

(Fotografija: lična arhiva)/Forbes Slovenija

Maja Popović je istraživačica u međunarodnoj grupi koju finansira Evropsko istraživačko vijeće (ERC) i koja proučava interakcije između bakterija i bakterijskih virusa (faga). Također je jedna od ključnih osoba u osnivanju prve moderne laboratorije na Biotehnološkom fakultetu, specijalizirane za proučavanje dinamike bakterija i faga.

Svojom preciznošću i istraživačkom oštroumnošću, nedavno je opovrgnula deceniju staro naučno objašnjenje interakcije između faga i bakterija, pokazujući da je mehanizam fenotipske promjene pogrešno shvaćen. U ovoj studiji se suočila i sa ličnim izazovima, jer je otkrila da je hipoteza prethodnih istraživanja bila netačna. Saradnjom sa autorima prethodne studije, došla je do konačnih zaključaka, koji koriste cijeloj naučnoj zajednici u oblasti interakcija faga i domaćina i bakterijskih biofilmova. Članak na ovu temu trenutno je u fazi recenzije u časopisu Microbiology Spectrum.

Kao doktorandica na Biotehnološkom fakultetu u Ljubljani, Popović također priprema naučne članke i mentorira mlađe studente. Svoja istraživanja prezentirala je na konferencijama širom svijeta, od Evrope do Japana i Australije.

Gašper Podobnik

(Fotografija: lična arhiva)/Forbes Slovenija

Dr. Gašper Podobnik je istraživač u Laboratoriji za tehnologije snimanja na Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani, gdje je uključen u razvoj metoda za automatsku analizu medicinskih slika. Razvio je metode vještačke inteligencije za automatsku segmentaciju organa sa slika kompjuterizovane tomografije (CT) i magnetne rezonance (MR) za upotrebu u radioterapiji. Takve metode značajno ubrzavaju fazu ručnog označavanja organa, koja može trajati i do dva sata po pacijentu, dok one to rade za manje od minute. Komercijalni alati za segmentaciju organa u posljednje vrijeme dobijaju na popularnosti u centrima za zračenje širom svijeta.

Pored razvoja metoda segmentacije, dr. Podobnik je također uključen u razvoj metrika kvalitete segmentacije koje imaju praktičnu primjenu u području evaluacije i certifikacije medicinskih uređaja. Također razvija metode za tzv. in silico eksperimentiranje, koje omogućava kreiranje potpuno sintetičkih, ali realističnih skupova podataka CT slika. Oni se zatim mogu koristiti, na primjer, za poboljšanje testova skrininga snimanja u kliničkoj praksi.

Bio je gostujući istraživač na Univerzitetu Johns Hopkins u SAD-u u okviru Fulbrightovog programa i na Univerzitetu u Cambridgeu u okviru ASEF fondacije. Autor je nekoliko originalnih naučnih članaka.

(Pop)kultura i umjetnost

Patricija Avšič

(Fotografija: Janez Marolt)/Forbes Slovenija

Patricija Avšič je mlada talentovana violinistkinja koja već osvaja svjetske pozornice. Violinu je počela učiti sa pet godina kod svog oca, profesora violine. Tri godine kasnije, prvi put je nastupila kao solistica sa simfonijskim orkestrom. Do 12. godine Avšič je savladala najzahtjevniji repertoar za violinu i u toj dobi, kao izvanredan talenat, primljena je na Univerzitet za muziku i scenske umjetnosti u Grazu, u klasu jednog od najboljih svjetskih pedagoga violine, prof. dr. Borisa Kuschnira. O njoj je, između ostalog, napisao: “Odlikuje se izuzetnim umjetničkim talentom i utjecajem na publiku. Njen repertoar uključuje djela u kojima demonstrira odličnu muzikalnost i nevjerovatnu tehniku.”

Sljedeće godine je primljena i na Privatni univerzitet za muziku i umjetnost u Beču, tako da je studentica na oba od svoje 13. godine. Ima status „zvijezde u usponu“ na Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Grazu.

Patricija Avšič je osvojila nekoliko prvih nagrada na važnim međunarodnim takmičenjima. Nastupala je i kao solistica sa Slovenačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTV Ljubljana, orkestrima iz Njemačke, Češke, Slovačke, Mađarske i Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Nastupala je s najvećim svjetskim muzičarima, poput Placida Dominga i Vadima Gluzmana.

Izak Hudnik Zajec

(Fotografija: Lucia Jerman)/Forbes Slovenija

Izak Hudnik Zajec je počeo učiti violončelo sa sedam godina. Studirao je violončelo u Beču, Ljubljani, na salzburškom Mozarteumu i na Univerzitetu umjetnosti u Zürichu. Tokom studija svirao je u nekoliko orkestara u zemlji i inostranstvu, a zatim je nastupao kao solista sa Slovenskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTV Slovenija, Zagrebačkim solistima, Württemberškom filharmonijom Reutlingen, Orkestrom ZHdK i drugima. Godine 2024., nakon uspješno položene audicije, postao je prvi Slovenac koji je postao stalni član Kraljevskog orkestra Concertgebouw u Amsterdamu, koji je jedan od najboljih orkestara na svijetu.

Izak Hudnik Zajec je također aktivan u kamernoj muzici, gdje je član Slovenskog gudačkog seksteta, Ad Hoc klavirskog trija i Cedéz Cello Quarteta. Kao iskusni kamerni muzičar, nastupao je na raznim međunarodnim festivalima, kao što su Trame Sonore Mantova, Ostravski dani nove muzike, Festival Ljubljana, Accademia dei Cameristi Bari, Musethica Berlin i Slowind.

Od 2022. godine je vodeći organizator projekta “Muzika ide u svijet”, koji osigurava razvoj mladih muzičara i omogućava im nastupe uz etabliranog mentora.

Također je dvostruki dobitnik Prešernove studentske nagrade Muzičke akademije Univerziteta u Ljubljani.

Ana Karneža

(Fotografija: Thomas Brunot)/Forbes Slovenija

Ana Karneža je glumica i pjevačica koja trenutno radi u SAD-u. Pažnju slovenačke publike prvi put je privukla sa 16 godina u emisiji Slovenija ima talenat, gdje je zauzela drugo mjesto. U početku je glumu i pjevanje smatrala samo hobijem. Ali njena strast prema umjetnosti je postala jača, pa je promijenila smjer na Univerzitetu New York u Abu Dhabiju, gdje je prethodno studirala računarstvo, i diplomirala pozorište. Nakon diplomiranja, upisala se 2020. godine na prestižnu školu scenskih umjetnosti The Juilliard School u New Yorku, smjer drama, gdje je i diplomirala.

Karneža je jedna od rijetkih Evropljana koja je osvojila nagradu Lotte Lenya, 2024. godine. Od 286 kandidata iz 25 zemalja i SAD-a, bila je među 20 polufinalista i osvojila je prvu nagradu u finalu. Ovo je prestižno takmičenje koje organizuje fondacija nazvana po poznatom njemačko-američkom kompozitoru Kurtu Weillu. Impresionirala je žiri vrhunskih umjetnika nastupom koji je obuhvatao djela od Offenbacha do Abbe.

Prošlog novembra premijerno je prikazana u New Yorku u kratkom filmu Old Nail. Ove godine je igrala sporednu ulogu u američkoj seriji Good American Family.

Gaja Filač

Fotografija: Jan Gregorc/N1/Forbes Slovenija

Gaja Filač je s petnaest godina snimila svoj prvi dugometražni omladinski film, Crvena raketa. Nekoliko godina kasnije, glumila je u omladinskom hitu Košarkar naj bo, a godinu dana kasnije dobila je priliku da radi u inostranstvu na BBC-jevoj seriji Ljubav, laži i zapisi, gdje je u prvoj sezoni imala stalnu sporednu ulogu. Godine 2017. počela je studirati dramu na AGRFT-u i na trećoj godini akademije osvojila je Severovu studentsku nagradu za ulogu Djevojke u studentskoj predstavi Roberto Zucco i svoj prvi pozorišni projekat u Prešernovom gledalištu Kranj – lepe vide lepo gorijo. Uslijedili su mnogi drugi projekti s raznim pozorištima.

Glumila je i u raznim serijama, ali je javnosti najpoznatija po glavnoj ženskoj ulozi u dnevnoj seriji Skrivena u raju.

Filač je dobitnica nekoliko nagrada. Između ostalog, proglašena je najsjajnijom zvijezdom Oriona 2022. godine, a ove godine je osvojila prestižnu međunarodnu nagradu za najbolju mladu glumicu na 70. Sterijinom pozorju u Novom Sadu, za izuzetnu interpretaciju lika Vere u predstavi Beogradski trio.

Klemen Kovačič

(Foto: Denis Sadiković/N1)/Forbes Slovenija

Klemen Kovačič je diplomirao dramu prije tri godine, a u okviru master studija postavio je osmosatnu solo predstavu Agmisterij, za koju je dobio nekoliko nagrada; pored Prešernove nagrade Univerziteta u Ljubljani, dobio je i nekoliko nagrada na Sedmici slovenačke drame, Bijenalu Gibanica i Borštnikovom susretu, a Slovenačko društvo pozorišnih kritičara i teatrologa odabralo ju je za najbolju predstavu godine.

Već je ranije primio priznanja; 2020. godine dobio je Severovu studentsku nagradu i Prešernovu studentsku nagradu AGRFT-a za ulogu Hamleta u studijskoj produkciji H Genotype Hamlet. Od 2023. godine član je glumačkog ansambla Slovenačkog mladinskog gledališča.

Kovačič je također jedan od osnivača kolektiva Počemučka, s kojim je, između ostalog, sukreirao predstavu U izgradnji, koja je dobila posebnu nagradu žirija na 52. Sedmici slovenačke drame, te nagradu za najbolju predstavu posljednje dvije sezone, za originalni dramski predložak i autorski koncept, te za glumu i animaciju na 12. Bijenalu slovenačkih lutkarskih umjetnika. Godine 2022, predstavio se svojim nezavisnim autorskim projektom Razmetana soba. Glumio je u dugometražnim filmovima Zastoj, Nekoč v Posočju i učestvovao u filmu Tartuferia.

Živa Bizovičar

(Foto: Denis Sadiković/N1)/Forbes Slovenija

Živa Bizovičar je prije tri godine diplomirala na AGRFT-u, smjer pozorišna i radio režija. Svoje rane radove razvijala je u okviru studijskih produkcija predstavljenih na raznim festivalima u zemlji i inostranstvu. Radi u institucionalnom i nezavisnom pozorištu, a kao mentorica sarađivala je sa Mladom scenom AMO u Novoj Gorici. Godine 2021, režirala je predstavu Jagababa prema tekstu Danea Zajca, za koju je dobila studentsku Prešernovu nagradu AGRFT-a. Godinu dana kasnije, u okviru projekta Čekajući Supermana u SNG Drama Ljubljana, režirala je predstavu Žene v testu, koja je dobila Šeligovu nagradu, Borštnikovu nagradu za holistički pristup obradi materijala i nagradu Slovenačkog društva pozorišnih kritičara i teatrologa za najbolju produkciju godine.

Prije dvije godine kreirala je originalni projekat Juriš po motivima života i života i života Karla Destovnika – Kajuha u Centru za gledalište i kulturu Celje, za koji je dobila Borštnikovu nagradu za originalan koncept i dramatizaciju. Godinu dana kasnije, učestvovala je i kao dramaturginja u projektu Ubesedovanje Pier Paola Pasolinija, za koji je kolektiv dobio nagradu Tantadruj za pozorišno dostignuće. Bizovičar je režirala još nekoliko predstava za različita pozorišta, a njen rad je predstavljen na domaćim i međunarodnim festivalima. Njen originalni projekat Boško i Admira uvršten je u ovogodišnji međunarodni festival Fast Forward u Dresdenu, namijenjen predstavljanju projekata najistaknutijih mladih evropskih reditelja.

Selma Skenderović

Fotografija: Matej Maček/Forbes Slovenija

Selma Skenderović je književna umjetnica koja donosi važne perspektive o migracijama, multikulturalizmu, jeziku i pripadnosti slovenačkom prostoru. Njen rad nije ograničen samo na književno izražavanje, već ga dosljedno shvata kao sredstvo promovisanja tolerancije. Rođena na Kosovu (od bošnjačkih roditelja porijeklom iz Crne Gore) i preselila se u Sloveniju sa devet godina, piše na slovenačkom jeziku. Njena književnost otvara prostor za manje čujan glas i podstiče čitaoce da razumiju složenost savremenog društva. Kroz svoje učešće u projektima kao što su Odjuga, Medkulturno boravak, Forum Tomizza i Čitaoci Evrope, ona djeluje kao most između zajednica, podstiče empatiju i jača debatu o inkluzivnom društvu.

Njena knjiga Zašto šutiš, Hava? dobila je nekoliko nominacija, ponovo je štampana i prevedena na nekoliko jezika, a uvrštena je i u evropski projekat Story Valley, koji podstiče mlade da se bave migracijama. Skenderović je dobitnica nekoliko nagrada, uključujući i nagradu za najboljeg mladog autora u Sarajevu 2023. godine. Njen roman In če vsi pozabijo objavljen je godinu dana kasnije. Studentica je master studija slovenskog jezika i komparativne književnosti, a ujedno je i predsjednica Mladog PEN-a. Njeni tekstovi su objavljeni u brojnim književnim časopisima i antologijama. Od ove godine je i glavna urednica časopisa Mentor.

Bojan Cvjetićanin

(Foto: Primož Lukežič)/Forbes Slovenija

Bojan Cvjetićanin je pjevač, tekstopisac i muzičar jednog od najprepoznatljivijih slovenačkih muzičkih bendova, Joker Out. Počeo je stvarati u osnovnoj školi s bendom No name, a kasnije s Apokalipsom. Zatim je 2016. godine osnovao pop rok bend Joker Out. Prelomna godina bila je 2023., kada su Cvjetićanin i još četiri člana benda predstavljali Sloveniju na Eurosongu s pjesmom Carpe Diem. Učešće na ovom muzičkom takmičenju otvorilo im je vrata ka evropskoj sceni, gdje su postigli popularnost kakvu nijedan drugi slovenački pop rock bend nije uspio postići. Lavovski dio zasluga za to pripada Cvjetićaninovoj harizmi, kako na sceni, tako i u drugim javnim nastupima. Joker Out također ruši jezičke barijere, jer s njima pjevaju na slovenačkom jeziku od Milana do Osla.

Joker Out je do sada održao preko 300 koncerata, od kojih je oko dvije trećine bilo u inostranstvu. Nekoliko koncerata u zemlji i inostranstvu bilo je rasprodato, uključujući one u Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Beogradu, Dublinu, Beču, Helsinkiju i na turneji po Ujedinjenom Kraljevstvu. Prodali su oko 200.000 ulaznica. Joker Out je objavio tri studijska albuma: Umazane misli, Demoni i Souvenir Pop i pruža otpor nametnutoj društvenoj atmosferi: „Igra mržnje je za vas. Hvala vam puno, ne računajte na nas.“

Sport

Luka Dončić

(Foto: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Luka Dončić je jedan od najboljih igrača u NBA ligi. Prve košarkaške korake napravio je u Olimpiji iz Ljubljane, zatim je sa 13 godina prešao u Real Madrid i već kao tinejdžer privukao pažnju. Dva puta zaredom, 2017. i 2018. godine, izabran je za zvijezdu u usponu Eurolige. Vrhunac njegove evropske karijere bio je 2018. godine, kada je s Realom osvojio Euroligu. Iste godine izabran je u prvi tim Eurolige.

Dončić je u NBA ligu ušao 2018. godine, gdje je prvo igrao za Dallas Maverickse. U svojoj prvoj sezoni izabran je za NBA novaka godine. U februaru ove godine prešao je u Los Angeles Lakerse, što je bio jedan od najznačajnijih transfera decenije. U zlatno-ljubičastom dresu odmah se etablirao kao vodeći igrač tima. U augustu 2025. godine potpisao je trogodišnji ugovor vrijedan 165 miliona dolara.

Od sezone 2020. godine, bio je među najboljima: pet puta zaredom (2020–2024) izabran je u NBA All-Star utakmicu, a također je pet puta u tim godinama izabran u All-NBA prvi tim.

Dončić je također važan član slovenačke reprezentacije, koja je postala evropski prvak 2017. godine, a na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine završila na četvrtom mjestu. Bio je najbolji strijelac na Svjetskom prvenstvu 2023. i Evropskom prvenstvu 2025. godine.

Benjamin Šeško

(Foto: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Benjamin Šeško je profesionalni fudbaler koji igra kao napadač za engleski klub Manchester United. Nogometnu karijeru započeo je u rodnom klubu Radeče, a zatim se preselio u Krško i Domžale. Godine 2019, prešao je u austrijski Red Bull Salzburg, gdje je prvo igrao za drugi tim, FC Liefering, a zatim se etablirao u seniorskom timu. U Salzburgu je osvojio tri titule austrijskog državnog prvaka i jednu titulu kupa, te je često bio među najboljim strijelcima tima, što je privlačilo pažnju najvećih evropskih klubova.

Godine 2023. prešao je u njemački RB Leipzig, gdje je u dvije sezone postigao 39 golova u 87 nastupa i osvojio njemački Superkup, učvrstivši svoj status jednog od najperspektivnijih mladih napadača u Evropi. U augustu 2025. prešao je u Manchester United za 85 miliona eura, što ga čini najskupljim transferom za slovenačkog fudbalera u historiji.

Za slovenačku fudbalsku reprezentaciju debitovao je 2021. godine u 18. godini, postavši najmlađi slovenački reprezentativac svih vremena, a ujedno i najmlađi strijelac u historiji slovenačke reprezentacije. Već je postigao 16 golova za Sloveniju, s kojom je prošle godine učestvovao na Evropskom prvenstvu.

Janja Garnbret

(Fotografija: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Janja Garnbret se smatra najboljom sportskom penjačicom svih vremena. Počela se baviti penjanjem sa sedam godina, a na svom prvom takmičenju učestvovala je sa osam. Godine 2013. osvojila je zlatnu medalju u boulderingu na Evropskom prvenstvu za mlade. Dvije godine kasnije, sa šesnaest godina, debitovala je u Svjetskom kupu u penjanju na težinu i osvojila svoju prvu pobjedu u ovoj disciplini 2016. godine, a iste godine, sa 17 godina, postala je svjetska prvakinja u težini u članskoj konkurenciji u Parizu.

Prije šest godina postala je prva penjačica koja je osvojila svih šest disciplina Svjetskog kupa u jednoj sezoni. Taj uspjeh joj je donio sponzorske ugovore s Adidasom i Red Bullom, između ostalih. Osvojila je i osam titula svjetskog prvaka, uključujući ovogodišnji Seul.

U 2021. godini postala je prva olimpijska prvakinja u sportskom penjanju u Tokiju. Također je uspješno odbranila zlatnu medalju na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu. Može se pohvaliti i četiri titule evropske prvakinje i 49 pobjeda u Svjetskom kupu. Njena dostignuća su postavila Sloveniju na svjetsku mapu sportskog penjanja.

Tadej Pogačar

(Foto: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Tadej Pogačar se smatra jednim od najvećih biciklista svih vremena. Od 2019. godine vodeći je biciklista UAE Team Emirates. Pogačar je jedini Slovenac koji je osvojio Tour de France. Prvi put je to učinio 2020. godine, a godinu dana kasnije odbranio je pobjedu i postao najmlađi dvostruki pobjednik ove poznate utrke. Uslijedila su dva druga mjesta, da bi 2024. godine osvojio Tour treći put, a ove godine četvrti put. Prošle godine osvojio je i Giro d'Italia, što njegov ukupan broj pobjeda u trosedmičnim utrkama dovodi do pet.

Prošle godine, osvajanjem Svjetskog prvenstva, postao je tek treći biciklista koji je osvojio prestižnu Trostruku krunu – pobjedama na Giro d'Italia, Tour de Franceu i Svjetskom prvenstvu u istoj godini.

U septembru ove godine odbranio je titulu svjetskog prvaka, pridruživši se listi od osam biciklista koji su ovaj podvig ostvarili dva puta zaredom. Ove godine je postao i evropski prvak. Već ima bronzane medalje sa cestovne utrke na Olimpijskim igrama (Tokio 2021.) i Svjetskim prvenstvima (Glasgow 2023.). Nakon ovogodišnje pobjede na Tour of Lombardy, već je na trećem mjestu u historiji svih vremena sa deset osvojenih spomenika. Petu godinu zaredom završio je na vrhu rang liste Međunarodne biciklističke unije.

Nika Prevc

(Fotografija: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Nika Prevc svojim dostignućima postavlja prekretnice u ženskim skijaškim skokovima. Njena karijera je izuzetna. Prvi put je privukla pažnju u mlađim starosnim kategorijama. Između ostalog, osvojila je tri zlatne, tri srebrne i jednu bronzanu medalju na juniorskim svjetskim prvenstvima (2021, 2022. i 2023.).

Članica Triglava iz Kranja pokazuje svoj izuzetan talenat i u Svjetskom kupu, gdje je debitovala kao 16-godišnjakinja 2021. godine i odmah osvojila bodove sa 23. mjestom. Prvu pobjedu ostvarila je dvije godine kasnije u Engelbergu. U sezoni 2023/24 osvojila je ukupni plasman sa sedam pojedinačnih pobjeda i ukupno 12 mjesta na podijumu.

Prošle sezone je sa stilom odbranila Kristalni globus, sa 15 pobjeda, a osvojila je i norveški Raw Air Tour. Bez premca je bila i na Svjetskom prvenstvu u Trondheimu, gdje je osvojila zlatne medalje u obje pojedinačne discipline i srebro u mješovitoj ekipnoj konkurenciji.

Ona je također trenutna vlasnica svjetskog rekorda za žene, koji je postigla 14. marta 2025. u Vikersundu letom od 236 metara.

Kristjan Čeh

(Fotografija: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Kristjan Čeh je sportista koji se takmiči u bacanju diska. Atletikom se počeo baviti u osnovnoj školi, ubrzo je pokazao potencijal u bacanju diska i počeo se takmičiti za Atletski klub Ptuj. Već kao mladić postavljao je nacionalne rekorde i privlačio pažnju na sebe na međunarodnim takmičenjima.

Prvi veći proboj ostvario je 2019. godine, kada je učestvovao na Svjetskom prvenstvu u Dohi i stekao vrijedno iskustvo u konkurenciji s najboljima, a prije toga postao je evropski prvak do 23 godine. Godina 2022. bila je izuzetna, jer je postao svjetski prvak u Oregonu i viceprvak Evrope u Minhenu. Godinu dana kasnije uspio je napraviti još jedan veliki skok – osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Godine 2024, postao je evropski prvak u Rimu. Također je višestruki osvajač Dijamantske lige.

Debitovao je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine i završio na petom mjestu, poboljšavši svoj plasman za jedno mjesto u odnosu na prošlogodišnje Igre u Parizu. Lični rekord Kristjana Čecha od maja ove godine je 72,36 metara, što ga svrstava među najbolje bacače diska u historiji te discipline, a trenutno je na šestom mjestu na ljestvici svih vremena.

Tim Gajser

(Fotografija: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Tim Gajser je motokros vozač i jedan od najboljih vozača svoje generacije. Počeo je da se bavi motokrosom kao dijete i brzo se istaknuo u juniorskim kategorijama: 2007. godine postao je evropski prvak u klasi od 65 kubnih centimetara (ccm), a dvije godine kasnije u klasi od 85 ccm. 2012. godine osvojio je i evropsku i svjetsku titulu u klasi od 125 ccm, što mu je otvorilo vrata ka juniorskoj, a kasnije i svjetskoj takmičarskoj klasi MX2. U ovoj klasi ostvario je 5. mjesto na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, a sljedeće godine postao je svjetski prvak u ovoj kategoriji.

Njegov uspjeh otvorio mu je vrata elitnoj MXGP klasi 2016. godine, gdje je kao novak osvojio titulu svjetskog prvaka, što ga čini jednim od rijetkih vozača koji su to uspjeli u svojoj prvoj sezoni. Uslijedili su novi vrhunci: postao je svjetski prvak MXGP-a 2019., 2020. i 2022. godine, što ga je ukupno učinilo petostrukim svjetskim prvakom – jednom u MX2 i četiri puta u MXGP-u. Posebno se ističe sezona 2022. godine, kada je pobijedio u najviše utrka (10/18). Ukupno ima 47 pobjeda u najjačoj klasi. Sve svoje uspjehe ostvario je na Honda motociklu, ali je prekinuo saradnju s japanskim proizvođačem, jer će u novoj godini promijeniti tim.

Rok Možič

(Foto: PROFIMEDIA)/Forbes Slovenija

Rok Možič je odbojkaš koji igra za klub Verona Volley. Počeo je trenirati u OK Mariboru i s ovim timom je od svoje 11. godine osvojio osam titula državnog prvaka u nižim kategorijama. U 2021. godini bio je i članski prvak s ekipom Maribora.

Iste godine potpisao je dvogodišnji ugovor s talijanskim prvoligašem Verona Volley. Prvu sezonu završio je kao najuspješniji igrač talijanske lige po broju bodova, za što je dobio nagradu Andrei Kuznetsov. Zatim je produžio ugovor s Veronom do kraja sezone 2026/27. Kapiten je tima. Posljednjih sezona morao se nositi s prilično ozbiljnim zdravstvenim problemima: imao je operaciju skočnog zgloba i upalu slijepog crijeva, a ove godine ga je mučila i ozljeda koljena, zbog čega je propustio Svjetsko prvenstvo.

Rok Možič, koji potiče iz odbojkaške porodice, također je važan član slovenačke odbojkaške reprezentacije. Debitovao je sa 17 godina u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2021. u Tokiju. Godinu dana kasnije, sa odabranom reprezentacijom osvojio je titulu evropskog viceprvaka, a 2023. godine i bronzanu medalju. Za Sloveniju je igrao i na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama, gdje je sa saigračima osvojio peto mjesto.

Ne samo u zatvorenom prostoru, bio je uspješan i na plaži. S Rokom Bračekom postao je viceprvak Evrope do 18 godina 2018. godine, a 2021. godine evropski prvak u kategoriji do 20 godina.

Aplikacije kandidata prvo je pregledao urednički odbor, a one koji su ušli u uži izbor pregledao je stručni žiri. Ovaj žiri su činili Samira Kentrić za (pop)kulturu i umjetnost, dr. Saša Novak (nauka), Luka Renko (tehnologija), Boštjan Bandelj (poduzetništvo), Jure Košir (sport) i urednica Forbesa Slovenija Bojana Humar.

Forbes Slovenija