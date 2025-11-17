Austrija vs. BiH: Tržišna vrijednost timova pred odlučujući meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Sutra se u Beču igra odlučujući kvalifikacioni meč između Austrije i BiH, koji će direktno odlučiti o putniku na Svjetsko prvenstvo. Osim sportske borbe na terenu, zanimljivo je pogledati i tržišne vrijednosti igrača oba tima prema Transfermarktu.

Analizirali smo 11 igrača obje selekcije koje su počele posljednje mečeve kvalifikacija. BiH je igrala protiv Rumunije (3:1), dok je Austrija gostovala Kipru (0:2). Osim početnih 11 u BiH, dodali smo i najskupljeg reprezentativca BiH Ermedina Demirovića, igrača Stuttgarta, koji vrijedi 22 miliona eura, ali koji zbog povrede neće igrati u Beču.

Reprezentativci BiH: REUTERS/Amel Emric

Bosna i Hercegovina – lista i vrijednosti igrača

Nikola Vasilj (ST. Pauli) – 4,5 miliona €

Amar Dedić (Benfica) – 13 miliona €

Tarik Muharemović (Sassuolo) – 7 miliona €

Nikola Katić (Schalke) – 1,5 miliona €

Arjan Malić (Sturm) – 1,5 miliona €

Benjamin Tahirović (Brøndby) – 3 miliona €

Dženis Burnić (Karlsruhe) – 1,5 miliona €

Esmir Bajraktarević (PSV) – 3 miliona €

Amar Memić (Viktoria Plzen) – 2,5 miliona €

Samed Baždar (Real Zaragoza) – 2 miliona €

Edin Džeko (Fiorentina) – 1,6 miliona €

Ermedin Demirović (Stuttgart) – 22 miliona €

Ukupna tržišna vrijednost tima: 63,1 miliona € (uključujući Demirovića).

Ovo je lista 11 igrača Austrije koji su igrali protiv Kipra posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Reprezentacija Austrije: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Austrija – lista i vrijednosti igrača

Alexander Schlager (Red Bull Salzburg) – 2,5 miliona €

Stefan Posch (Como) – 7 miliona €

Kevin Danso (Tottenham) – 25,5 miliona €

Philipp Lienhart (Freiburg) – 12 miliona €

Xaver Schlager (Leipzig) – 10 miliona €

Konrad Laimer (Bayern) – 25 miliona €

Nicolas Seiwald (Leipzig) – 18 miliona €

Romano Schmid (Werder) – 17 miliona €

Christoph Baumgartner (Leipzig) – 12 miliona €

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) – 8 miliona €

Marko Arnautović (Crvena zvezda) – 3 miliona €

Ukupna tržišna vrijednost tima: 140 miliona €

Austrija je tržišno gotovo dvostruko jača od Bosne i Hercegovine kada se gleda ukupna vrijednost tima. Tržišna perspektiva favorizuje Austriju, ali na terenu sve može otići u drugom smjeru, čemu se nadaju Bosanci i Hercegovci u nadi da će reprezentacija nakon Brazila 2014. opet ostvariti plasman na Svjetsko prvenstvo.