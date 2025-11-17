Šok u Africi: Let pun Palestinaca bez dokumenata otkriva moguću izraelsku operaciju prisilnog raseljavanja

Južnoafrički aktivisti optužili su Izrael da koristi tajanstvenu humanitarnu organizaciju kako bi prisilio Palestince da napuste Gazu što nazivaju najnovijim oblikom etničkog čišćenja koje traje od oktobra 2023.

U četvrtak je avion s 153 Palestinca iz Gaze sletio na aerodrom OR Tambo u Johannesburgu, ali je zadržan na pisti oko 12 sati. Putnicima nije bilo dozvoljeno da izađu, što je izazvalo zbunjenost i bijes prema lokalnim vlastima.

Nekoliko sati kasnije, aktivisti i južnoafričke vlasti otkrili su niz nepravilnosti u načinu na koji je organizovano putovanje Palestinaca od strane organizacije Al-Majd Europe.

Aktivisti su ustanovili da južnoafrička vlada nije bila obaviještena o njihovom dolasku, a sami putnici nisu imali nikakvu dokumentaciju koja bi omogućila njihovu obradu u zemlji.

Još šokantnije, nekoliko Palestinaca reklo je da su se ukrcali na let ne znajući tačno gdje idu.

Izrael “koristi očaj Palestinaca”

Na’eem Jeenah, dugogodišnji aktivista i istraživač iz Johannesburga, izjavio je za Middle East Eye da sve ukazuje na to da Izrael iskorištava očaj Palestinaca kako bi tiho provodio politiku prinudnog raseljavanja, koristeći Al-Majd Europe kao kanal za njihovo uklanjanje.

Prema njemu, slučaj također pokazuje nastojanje da se trajno ukloni obrazovana i stručna palestinska populacija – doktori, nastavnici, poduzetnici – i spriječi njihov povratak u Gazu.

“Jasno nam je da je Al-Majd paravan izraelske države i izraelske obavještajne službe – projekat koji pomaže etničkom čišćenju Gaze.”

Njegove tvrdnje potvrđene su nakon što je jedan neimenovani izraelski vojni zvaničnik rekao za Associated Press da je Izrael pomogao u prebacivanju Palestinaca iz Gaze do prelaza Karem Abu Salem, a zatim do aerodroma Ramon, odakle su letjeli do Najrobija, pa onda u Johanesburg.

Aktivistica Sarah Oosthuizen rekla je da su avionske karte putnika pokazivale različite destinacije – od Indije do Malezije i Indonezije.

“Nije postojala realna mogućnost da putnici uopšte znaju gdje idu,” rekla je, dodajući da sve izgleda kao oblik trgovine ljudima.

Tajanstvena organizacija

Prema njihovoj web stranici, Al-Majd Europe osnovan je 2010. godine, navodno registriran u Njemačkoj, s uredom u Jerusalemu.

Organizacija tvrdi da se bavi humanitarnim evakuacijama, distribucijom hrane i medicinskom pomoći.

Međutim, aktivisti kažu da se organizacija pojavila “niotkud”.

Khalid Vawda iz organizacije Social Intifada rekao je da je Al-Majd Europe mjesecima reklamirao mogućnost evakuacije Palestinaca iz Gaze putem društvenih mreža.

Neki Palestinci koji su otputovali u Južnu Afriku pronašli su Al-Majd samostalno, dok su drugi kontaktirani od lokalnih “predstavnika”. Komunikacija se odvijala preko WhatsAppa. “Ništa im nije bilo sumnjivo jer su mislili da je to samo još jedan način da napuste Gazu, s obzirom da je Rafah zatvoren,” rekao je Vawda.

Iako je u oktobru proglašeno “primirje”, Izrael je nastavio periodično bombardovanje Gaze, pri čemu su posljednjih sedmica ubijene stotine Palestinaca.

Više od 80% infrastrukture u Gazi je uništeno, a dolazak zime najavljuje novu humanitarnu katastrofu. Pomoć i dalje stiže sporo i u nedovoljnim količinama.

“Izrael koristi ranjivost Palestinaca koji pate od traume, siromaštva i gubitka,” rekao je Vawda.

Porodice su platile od 1.500 do 5.000 dolara po osobi, nakon čega su upućene na mjesto polaska u Gazi, odakle su trebale krenuti čarter-letom.

Izrael je tvrdio da su Palestinci dobili dozvolu za izlazak iz Gaze jer je “treća zemlja pristala da ih primi”, ali nije navedeno koja zemlja.

Palestinska ambasada u Južnoj Africi dan ranije je saopćila da je let organizovala “neregistrovana i obmanjujuća organizacija koja je iskoristila tragične humanitarne prilike, obmanula porodice, uzela novac i omogućila njihovo putovanje na neregularan i neodgovoran način”.

Već je bio jedan misteriozan let

Ispostavilo se da je ovo drugi avion s Palestincima koji je stigao u Južnu Afriku.

Aktivisti su uočili da je jedna palestinska porodica već stigla 28. oktobra, te da je s njima putovalo još oko 180 drugih osoba. Neki su očekivali porodice na drugom letu 13. novembra.

Mnogi koji su stigli rekli su da im je obećan smještaj na odredištu.

Umjesto toga, dobili su samo adresu hotela u Johanesburgu – smještaj na sedam dana, bez daljnjeg objašnjenja.

Nakon toga, komunikacija s Al-Majdom je prestala. Organizacija je nestala.

Užasni uslovi na avionu

Jeenah, koji je ušao u avion dok je čekao 12 sati na pisti, opisao je scene kao “užasne”.

Putnici nisu dobili hranu niti vodu tokom cijelog putovanja. Bebe nisu imale presvlake 24 sata. Jedna trudnica je trpjela bolove, a jedno dijete imalo je konvulzije.

Palestincima su u Izraelu oduzeti svi lični predmeti. Ostali su samo s novčanikom, telefonom, pasošem i odjećom na sebi.

Svaka porodica imala je različitu predstavu o tome gdje putuje. U zajedničkoj izjavi civilnog društva navodi se. “Način na koji su napustili Gazu i bili neznajući prevezeni u Južnu Afriku ukazuje na duboku umiješanost izraelske države i kršenje prava ljudi koji traže spas od genocida.”

“Misteriozni avion”

Nakon pritiska civilnog društva, južnoafrička vlada dopustila je iskrcavanje putnika.

Predsjednik Cyril Ramaphosa rekao je:

“To su ljudi iz Gaze koji su nekako misteriozno stavljeni u avion.”

Iako je palestinsko Ministarstvo vanjskih poslova zahvalilo Južnoj Africi, aktivisti su ogorčeni nebrigom koju su pokazale južnoafričke granične vlasti.

Putnici su bili iscrpljeni, dehidrirani i dezorijentirani, a ipak su satima čekali bez medicinske pomoći.

Političke razmirice u južnoafričkoj vlasti dodatno su zakomplicirale situaciju. Ministar unutrašnjih poslova Leon Schreiber, iz probircijske partije DA, kontroliše organe koji su nadzirali slučaj.

Tek nakon Ramaphosinog ličnog uplitanja Palestincima su odobrene 90-dnevne vize.

Aktivisti sada zahtijevaju punu istragu. “Tražimo potpunu istragu – ne samo o pozadini cijelog slučaja, već i o načinu na koji je obrađen u Južnoj Africi.”