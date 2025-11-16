Najveće otkriće u 70 godina: Novo nalazište krije 166 milijardi eura zlata

Kina je objavila da je otkrila najveće nalazište zlata u zemlji od 1949. godine, s procijenjenim rezervama od 1.444 tone u provinciji Liaoning. Do otkrića je došlo u samo 15 mjeseci, u trenutku kada cijena zlata doseže rekordne nivoe.

Kinesko Ministarstvo prirodnih resursa u petak je potvrdilo otkriće nalazišta Dadonggou. Riječ je o najvećem pojedinačnom nalazištu zlata prijavljenom u zemlji od osnivanja Narodne Republike 1949. godine. Zvaničnici navode da lokalitet sadrži oko 2,586 miliona tona rude prosječnog kvaliteta 0,56 grama po toni, što ukupno iznosi oko 1.444 tone zlata, piše Euronews.

Tačna lokacija i dalje tajna

Prema trenutnim cijenama, ta količina zlata vrijedna je više od 166 milijardi eura. Zlato je ove godine dostiglo rekordne nivoe, trgujući se po više od 115.000 eura za kilogram.

Projekat je sprovela državna kompanija Liaoning Geological and Mining Group, koja je na terenu angažovala skoro 1.000 tehničara i radnika, te završila istraživanje za samo 15 mjeseci – neuobičajeno kratak rok za nalazište ove veličine.

Shutterstock/MicroStockFactory

Ministarstvo je opisalo nalazište kao „ultra-veliko“, ali niskog kvaliteta, te navelo da je već prošlo početnu procjenu ekonomske isplativosti. Ipak, vlasti nijesu otkrile tačnu lokaciju nalazišta, osim da se nalazi u istočnom dijelu provincije Liaoning, što je podstaklo nagađanja o strateškim razlozima ograničenog objavljivanja podataka.

Otkriće stiže u periodu snažnog rasta potražnje za zlatom. Cijene su ove godine porasle više od 50 odsto, podstaknute slabijim dolarom, geopolitičkim tenzijama i snažnom kupovinom centralnih banaka – naročito u zemljama u razvoju koje žele da diverzifikuju svoje rezerve.

Omiljena investicija

Kina je posljednjih godina ubrzala napore u istraživanju minerala. U 2024. godini zvaničnici su izvijestili o otkriću nalazišta s više od 1.000 tona zlata u provinciji Hunan, te još jednog od preko 40 tona u Gansuu u oktobru. Zemlja je 2024. proizvela 377,24 tone zlata, što je povećanje od 0,56 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Domaća potrošnja dostigla je 985,31 tona u 2024. godini, a potražnja za zlatnim polugama i kovanicama porasla je za više od 24 posto u odnosu na prethodnu godinu. Analitičari kažu da ovaj trend odražava rastući interes kineske srednje klase za očuvanjem imovine tokom perioda globalne ekonomske neizvjesnosti – što zlato čini sve popularnijom sigurnom investicijom u zemlji.

